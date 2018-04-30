İşte emeklinin gelirini artıracak 5 farklı formül

Emekliler için intibak, asgari ücretin taban olması, toplu sözleşme formülü, ek ödeme artışı ve ikramiye gündeme alındı.

Emekliye 5’li iyileştirme

1 / 6 Ülkemizde emeklilerin sayısı 12 milyonu aştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona endeksli, memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başlarken; gelirleri artıracak 5 formül gündeme geldi. Emekliler, emekli dernekleri, memur konfederasyonları gibi kesimler tarafından gündeme taşınan bu formüller ile gelirlerin artırılması ve maaş farklılıklarının giderilmesi hedefleniyor. İşte bu formüller:

2 / 6 İNTİBAK: 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis'i adres gösterdi. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Meclis'ten yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak, farklılıklar giderilecek. Önceki intibaktaki gibi 355 liraya varan zamlar söz konusu olabilecek.

3 / 6 TOPLU SÖZLEŞME: Sosyal güvenlik kurumlarının tümü Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirildi. Ancak hem emeklilik hesaplamaları hem zam yöntemleri farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon kadar zam alırken, memur emeklilerinin maaş artışları memurlar gibi toplu sözleşmede belirleniyor. Tüm emeklilerin zamının toplu sözleşmeyle belirlenmesi gündemde.

4 / 6 ASGARİ ÜCRET AYARI: Halen en düşük maaş Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91, esnaf emeklilerinde bin 100, SSK emeklilerinde ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. En düşük maaşın asgari ücrete eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Bu formül hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak. Maaşı bu tutarın altında olan emekliler zam alacak. Maaşlarda 667,52 liraya varan artış yaşanacak.

5 / 6 EK ÖDEME ARTIŞI: Tüm emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Hem Türkiye Emekliler Derneği hem de emekliler vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oranın düşük kaldığını, oranın en az yüzde 8-9'a yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu talepler hayata geçerse, tüm emeklilerin ek ödemelerinde önemli artış yaşanacak. Örneğin; maaşı bin 500 lira olan emekli 60 lira ek ödeme alırken; oran yüzde 9'a çıkarılırsa verilen tutar 135 liraya yükselecek.