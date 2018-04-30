FİNANS

İşte emeklinin gelirini artıracak 5 farklı formül

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Emekliler dört gözle Temmuz zammının ne kadar olacağını beklerken, gelirleri artıracak 5 formül daha masaya yatırıldı.

Emekliler için intibak, asgari ücretin taban olması, toplu sözleşme formülü, ek ödeme artışı ve ikramiye gündeme alındı.

Emekliye 5’li iyileştirme

1 / 6

Ülkemizde emeklilerin sayısı 12 milyonu aştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona endeksli, memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başlarken; gelirleri artıracak 5 formül gündeme geldi. Emekliler, emekli dernekleri, memur konfederasyonları gibi kesimler tarafından gündeme taşınan bu formüller ile gelirlerin artırılması ve maaş farklılıklarının giderilmesi hedefleniyor. İşte bu formüller:
2 / 6

İNTİBAK: 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis'i adres gösterdi. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Meclis'ten yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak, farklılıklar giderilecek. Önceki intibaktaki gibi 355 liraya varan zamlar söz konusu olabilecek.
3 / 6

TOPLU SÖZLEŞME: Sosyal güvenlik kurumlarının tümü Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirildi. Ancak hem emeklilik hesaplamaları hem zam yöntemleri farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon kadar zam alırken, memur emeklilerinin maaş artışları memurlar gibi toplu sözleşmede belirleniyor. Tüm emeklilerin zamının toplu sözleşmeyle belirlenmesi gündemde.
4 / 6

ASGARİ ÜCRET AYARI: Halen en düşük maaş Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91, esnaf emeklilerinde bin 100, SSK emeklilerinde ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. En düşük maaşın asgari ücrete eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Bu formül hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak. Maaşı bu tutarın altında olan emekliler zam alacak. Maaşlarda 667,52 liraya varan artış yaşanacak.
5 / 6

EK ÖDEME ARTIŞI: Tüm emekliler her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Hem Türkiye Emekliler Derneği hem de emekliler vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oranın düşük kaldığını, oranın en az yüzde 8-9'a yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu talepler hayata geçerse, tüm emeklilerin ek ödemelerinde önemli artış yaşanacak. Örneğin; maaşı bin 500 lira olan emekli 60 lira ek ödeme alırken; oran yüzde 9'a çıkarılırsa verilen tutar 135 liraya yükselecek.
6 / 6

İKRAMİYE: Memur konfederasyonları, toplu sözleşmede memurlara ve memur emeklilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmesini toplu sözleşme masasına taşıdı. Bu konuda karar merakla bekleniyor. İkramiyenin hayata geçirilmesi halinde promosyonda olduğu için SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayacak şekilde genişletileceği düşünülüyor. (Kaynak: Takvim)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı maaş zammı

En Çok Okunan Haberler

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Benzinde ÖTV müjdesi:'Depolar 20-25 lira daha ucuza dolacak'

Benzinde ÖTV müjdesi:'Depolar 20-25 lira daha ucuza dolacak'

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Hasadı başlayan arı sütü kilosu 4 bin liradan satılıyor

Hasadı başlayan arı sütü kilosu 4 bin liradan satılıyor

'Bitcoin 700 bin dolar olabilir'

'Bitcoin 700 bin dolar olabilir'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alerji olunca kendi işini kurdu! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Alerji olunca kendi işini kurdu! Şimdi siparişlere yetişemiyor

İstanbul trafiğini rahatlatacak hatta ilk raylar döşendi

İstanbul trafiğini rahatlatacak hatta ilk raylar döşendi

Hasadı başlayan arı sütü kilosu 4 bin liradan satılıyor

Hasadı başlayan arı sütü kilosu 4 bin liradan satılıyor

2 bin yardımcı eczacıya asgari ücretin 1.5 katı maaş

2 bin yardımcı eczacıya asgari ücretin 1.5 katı maaş

Aydın'a özgü tahinli pide dünyanın her yerinden sipariş alıyor

Aydın'a özgü tahinli pide dünyanın her yerinden sipariş alıyor

Yemek kartı komisyonunda taraflar anlaştı

Yemek kartı komisyonunda taraflar anlaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.