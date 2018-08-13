Türkiye, hangi ilde bankada bulunan altın mevduatı ne kadar?. Anadolu Ajanası, BDDK ve TÜİK verilerine dayanarak 81 ilin altın mevduatını ortaya çıkardı.

İşte Türkiye'nin altın zengini ili!

1 / 22 İstanbullular, bankada kişi başına 3,2 grama tekabül eden 654,6 liralık altın mevduatı ile Türkiye'nin altın zengini çıktı. Listenin son sırasında bulunan il ise…. İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il: (TL)

2 / 22 İSTANBUL Gerçek kişi altın mevduatı: 9.838.155 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 654,6

3 / 22 ISPARTA Gerçek kişi altın mevduatı: 274.181 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 632,0

4 / 22 ANKARA Gerçek kişi altın mevduatı: 2.989.644 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 549,1

5 / 22 KARABÜK Gerçek kişi altın mevduatı: 121.717 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 497,9

6 / 22 RİZE Gerçek kişi altın mevduatı: 164.250 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 496,2

7 / 22 ESKİŞEHİR Gerçek kişi altın mevduatı: 424.894 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 493,7

8 / 22 KÜTAHYA Gerçek kişi altın mevduatı: 268.791 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 469,7

9 / 22 BURDUR Gerçek kişi altın mevduatı: 120.778 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 456,1

10 / 22 KOCAELİ Gerçek kişi altın mevduatı: 808.727 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 429,4

11 / 22 ERZİNCAN Gerçek kişi altın mevduatı: 98.907 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 427,2

12 / 22 Altın mevduatının en düşük olduğu 10 il ise şunlar:

13 / 22 GAZİANTEP Gerçek kişi altın mevduatı: 318.437 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 158,8

14 / 22 ARDAHAN Gerçek kişi altın mevduatı: 14.647 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 150,9

15 / 22 VAN Gerçek kişi altın mevduatı: 157.005 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 141,8

16 / 22 HAKKARİ Gerçek kişi altın mevduatı: 34.376 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 124,7

17 / 22 ŞIRNAK Gerçek kişi altın mevduatı: 62.305 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 123,8

18 / 22 MUŞ Gerçek kişi altın mevduatı: 45.370 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 112,2

19 / 22 IĞDIR Gerçek kişi altın mevduatı: 20.668 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 106,1

20 / 22 MARDİN Gerçek kişi altın mevduatı: 85.155 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 105,2

21 / 22 AĞRI Gerçek kişi altın mevduatı: 55.578 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 103,6