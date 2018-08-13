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İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 14:30 | Son Güncelleme

İstanbulllular, bankada kişi başına düşen 654,6 liralık altın mevduatı ile "Türkiye'nin altın zengini" oldu.

Türkiye, hangi ilde bankada bulunan altın mevduatı ne kadar?. Anadolu Ajanası, BDDK ve TÜİK verilerine dayanarak 81 ilin altın mevduatını ortaya çıkardı.

İşte Türkiye'nin altın zengini ili!

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İstanbullular, bankada kişi başına 3,2 grama tekabül eden 654,6 liralık altın mevduatı ile Türkiye'nin altın zengini çıktı. Listenin son sırasında bulunan il ise…. İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il: (TL)
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İSTANBUL

İSTANBUL
Gerçek kişi altın mevduatı: 9.838.155 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 654,6
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ISPARTA

ISPARTA
Gerçek kişi altın mevduatı: 274.181 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 632,0
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ANKARA

ANKARA
Gerçek kişi altın mevduatı: 2.989.644 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 549,1
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KARABÜK

KARABÜK
Gerçek kişi altın mevduatı: 121.717 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 497,9
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RİZE

RİZE
Gerçek kişi altın mevduatı: 164.250 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 496,2
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ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR
Gerçek kişi altın mevduatı: 424.894 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 493,7
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KÜTAHYA

KÜTAHYA
Gerçek kişi altın mevduatı: 268.791 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 469,7
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BURDUR

BURDUR
Gerçek kişi altın mevduatı: 120.778 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 456,1
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KOCAELİ

KOCAELİ
Gerçek kişi altın mevduatı: 808.727 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 429,4
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ERZİNCAN

ERZİNCAN
Gerçek kişi altın mevduatı: 98.907 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 427,2
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Altın mevduatının en düşük olduğu 10 il ise şunlar:
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GAZİANTEP

GAZİANTEP
Gerçek kişi altın mevduatı: 318.437 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 158,8
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ARDAHAN

ARDAHAN
Gerçek kişi altın mevduatı: 14.647 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 150,9
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VAN

VAN
Gerçek kişi altın mevduatı: 157.005 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 141,8
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HAKKARİ

HAKKARİ
Gerçek kişi altın mevduatı: 34.376 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 124,7
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ŞIRNAK

ŞIRNAK
Gerçek kişi altın mevduatı: 62.305 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 123,8
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MUŞ

MUŞ
Gerçek kişi altın mevduatı: 45.370 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 112,2
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IĞDIR

IĞDIR
Gerçek kişi altın mevduatı: 20.668 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 106,1
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MARDİN

MARDİN
Gerçek kişi altın mevduatı: 85.155 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 105,2
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AĞRI

AĞRI
Gerçek kişi altın mevduatı: 55.578 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 103,6
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ŞANLIURFA

ŞANLIURFA
Gerçek kişi altın mevduatı: 188.324 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 94,8
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