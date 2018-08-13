Türkiye, hangi ilde bankada bulunan altın mevduatı ne kadar?. Anadolu Ajanası, BDDK ve TÜİK verilerine dayanarak 81 ilin altın mevduatını ortaya çıkardı.
İşte Türkiye'nin altın zengini ili!
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İstanbullular, bankada kişi başına 3,2 grama tekabül eden 654,6 liralık altın mevduatı ile Türkiye'nin altın zengini çıktı. Listenin son sırasında bulunan il ise…. İşte, en fazla altına ve en az altına sahip 20 il: (TL)
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İSTANBUL
Gerçek kişi altın mevduatı: 9.838.155 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 654,6
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ISPARTA
Gerçek kişi altın mevduatı: 274.181 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 632,0
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ANKARA
Gerçek kişi altın mevduatı: 2.989.644 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 549,1
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KARABÜK
Gerçek kişi altın mevduatı: 121.717 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 497,9
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RİZE
Gerçek kişi altın mevduatı: 164.250 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 496,2
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ESKİŞEHİR
Gerçek kişi altın mevduatı: 424.894 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 493,7
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KÜTAHYA
Gerçek kişi altın mevduatı: 268.791 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 469,7
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BURDUR
Gerçek kişi altın mevduatı: 120.778 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 456,1
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KOCAELİ
Gerçek kişi altın mevduatı: 808.727 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 429,4
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ERZİNCAN
Gerçek kişi altın mevduatı: 98.907 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 427,2
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Altın mevduatının en düşük olduğu 10 il ise şunlar:
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GAZİANTEP
Gerçek kişi altın mevduatı: 318.437 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 158,8
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ARDAHAN
Gerçek kişi altın mevduatı: 14.647 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 150,9
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VAN
Gerçek kişi altın mevduatı: 157.005 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 141,8
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HAKKARİ
Gerçek kişi altın mevduatı: 34.376 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 124,7
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ŞIRNAK
Gerçek kişi altın mevduatı: 62.305 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 123,8
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MUŞ
Gerçek kişi altın mevduatı: 45.370 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 112,2
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IĞDIR
Gerçek kişi altın mevduatı: 20.668 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 106,1
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MARDİN
Gerçek kişi altın mevduatı: 85.155 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 105,2
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AĞRI
Gerçek kişi altın mevduatı: 55.578 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 103,6
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ŞANLIURFA
Gerçek kişi altın mevduatı: 188.324 Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı: 94,8
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