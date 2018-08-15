İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

İşte piyasadaki en iyi ve en uygun yerli akıllı telefonlar ve fiyatları...
Yerli telefonların fiyatları
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Casper VIA A3 Plus
İşlemci : MediaTek Helio P60 İşletim Sistemi : Android 8.1 Oreo
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Casper VIA A3 Plus
Ekran : 6.2” FHD+ Incell IPS
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Casper VIA A3 Plus
RAM : 6 GB
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Casper VIA A3 Plus
Depolama : 64 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi
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Casper VIA A3 Plus
Kamera : 16 MP + Infrared Ön Kamera, 16+5 MP LED Flaşlı arka kamera
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Casper VIA A3 Plus
Boyut ve Ağırlık : 155 mm X 75.5mm X7.85mm Pil : 3000 mAh
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Casper VIA A3 Plus
Bağlantılar : Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Type-C USB Resmi satış fiyatı: 2699 TL
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Vestel Venüs Z20
Ekran: 18:9 Full HD Plus 5.65" Incell Ekran
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Vestel Venüs Z20
Kamera: 16MP+5MP Çift Arka/ 8MP Ön Kamera, Portre Modu ve 4K Video Kaydı
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Vestel Venüs Z20
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630 2.2 Ghz 8 Çekirdekli İşlemci
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Vestel Venüs Z20
Bellek/Depolama: 4 GB RAM, 64 GB Dahili Hafıza
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Vestel Venüs Z20
GPU:Qualcomm® Adreno™ 508 GPU, 650MHz Resmi satış fiyatı: 2499 TL
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General Mobile GM 8
İşlemci: Snapdragon 435, Octa-core 1.4 GHz
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General Mobile GM 8
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
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General Mobile GM 8
Ekran: 5.7 inç HD, IPS Incell LCD, 18:9 ekran oranı
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General Mobile GM 8
RAM: 4 GB
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General Mobile GM 8
Depolama: 64 GB
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General Mobile GM 8
Boyut ve Ağırlık: 154.2 x 72.7 x 7.96 mm, 152 gram
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General Mobile GM 8
Kamera: 13 MP AF, f/2.0 diyafram arka kamera, 13 MP FF, f/2.2 diyafram ön kamera
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