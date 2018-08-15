FİNANS

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.08.2018 14:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarına çevrildi.

İşte piyasadaki en iyi ve en uygun yerli akıllı telefonlar ve fiyatları...

Yerli telefonların fiyatları

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Casper VIA A3 Plus

Casper VIA A3 Plus
İşlemci : MediaTek Helio P60 İşletim Sistemi : Android 8.1 Oreo
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Casper VIA A3 Plus

Casper VIA A3 Plus
Ekran : 6.2” FHD+ Incell IPS
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Casper VIA A3 Plus

Casper VIA A3 Plus
RAM : 6 GB
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Casper VIA A3 Plus

Casper VIA A3 Plus
Depolama : 64 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi
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Casper VIA A3 Plus

Casper VIA A3 Plus
Kamera : 16 MP + Infrared Ön Kamera, 16+5 MP LED Flaşlı arka kamera
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Casper VIA A3 Plus

Casper VIA A3 Plus
Boyut ve Ağırlık : 155 mm X 75.5mm X7.85mm Pil : 3000 mAh
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Casper VIA A3 Plus

Casper VIA A3 Plus
Bağlantılar : Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Type-C USB Resmi satış fiyatı: 2699 TL
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Vestel Venüs Z20

Vestel Venüs Z20
Ekran: 18:9 Full HD Plus 5.65" Incell Ekran
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Vestel Venüs Z20

Vestel Venüs Z20
Kamera: 16MP+5MP Çift Arka/ 8MP Ön Kamera, Portre Modu ve 4K Video Kaydı
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Vestel Venüs Z20

Vestel Venüs Z20
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630 2.2 Ghz 8 Çekirdekli İşlemci
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Vestel Venüs Z20

Vestel Venüs Z20
Bellek/Depolama: 4 GB RAM, 64 GB Dahili Hafıza
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Vestel Venüs Z20

Vestel Venüs Z20
GPU:Qualcomm® Adreno™ 508 GPU, 650MHz Resmi satış fiyatı: 2499 TL
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General Mobile GM 8

General Mobile GM 8
İşlemci: Snapdragon 435, Octa-core 1.4 GHz
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General Mobile GM 8

General Mobile GM 8
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo
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General Mobile GM 8

General Mobile GM 8
Ekran: 5.7 inç HD, IPS Incell LCD, 18:9 ekran oranı
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General Mobile GM 8

General Mobile GM 8
RAM: 4 GB
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General Mobile GM 8

General Mobile GM 8
Depolama: 64 GB
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General Mobile GM 8

General Mobile GM 8
Boyut ve Ağırlık: 154.2 x 72.7 x 7.96 mm, 152 gram
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General Mobile GM 8

General Mobile GM 8
Kamera: 13 MP AF, f/2.0 diyafram arka kamera, 13 MP FF, f/2.2 diyafram ön kamera
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telefon yerli telefon iphone Samsung

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