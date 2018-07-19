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İşte İstanbul'un yeni taksileri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.07.2018 17:13 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 1 Haziran'dan itibaren "üst-orta" olarak kabul edilen (D) ve lüks olarak bilinen (E) segmenti taksi dönemi başladı.

İstanbul'da kayıtlı toplam 17 bin 395 sarı taksi var. Ayrıca iTaksi'ye geçiş yapan 4 bin 85 adedi sarı, 39 adedi turkuaz, 22 adedi siyah olmak üzere toplam 4 bin 146 taksi bulunuyor.

Artık turkuaz ve siyah renkli olacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 31 Mayıs tarihli UKOME kararına göre, ticari taksilere ruhsat yenileme veya araç sahibi değişikliklerinde en az turkuaz renkli ve D segmenti olması şartı getirildi. Yeni karara göre, İstanbul trafiğinde 0-2 yaş aralığında olmak koşuluyla sadece D ve E segmenti araçlar ticari taksi olarak kullanılabilecek. Ayrıca sarı taksiler için 5 yaş olan değiştirme şartı, turkuaz ve siyah taksi sınıflarına geçiş yapan taşımacılara 8, elektrikli olanlara ise 10 yaş olarak uygulanacak.
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4 BİN 146 ARAÇ İTAKSİ KULLANIYOR

4 BİN 146 ARAÇ İTAKSİ KULLANIYOR
17 bin 395 sarı taksinin bulunduğu İstanbul'da 4 bin 85 adet sarı, 39 adet turkuaz ve 22 adet siyah olmak üzere toplam 4 bin 146 araca iTaksi sistemi entegre edildi. İstanbul'da 17 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen ve şimdi turkuaz renkli D sınıfı taksi kullanan Aşkın Battal, "Turkuaz renkli taksiye geçerek İstanbul halkının kullandığı sarı taksiler üzerindeki o kötü algıyı kaldırmak istiyoruz. iTaksi uygulaması, yolcu ile biz taksicileri güvenli bir ortamda buluşturuyor. iTaksi, yolcuların şikayetlerinde muhatap bulabileceği bir uygulama" dedi.
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Taksicilerin 1 Haziran'dan itibaren D ve E segmenti araçlara geçiş yaptığını belirten Battal, "Müşterilerimiz bu uygulamadan gayet memnun. Araçlarımız eskisi gibi kötü ve kirli değil. Araçlarımızın rengi güzel, içleri temiz. Yolcularımıza su, kolonya, ıslak mendil gibi imkanlar sunuyoruz" diye konuştu. Kısa mesafe sorununun da aşıldığını kaydeden Battal, "iTaksi uygulamasıyla taksicinin 'ben oraya gitmem' demesinin önüne geçildi. Bu sistemle biz İstanbul'daki taksiciliğin daha düzenli olacağını umut ediyoruz" dedi.
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İstanbul'da 10 yıldır taksicilik yapan ve şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda lüks siyah taksi hizmeti veren Metin Tekbaş ise, "Böyle bir kaliteye ihtiyaç olduğundan dolayı bu aracı almaya karar verdik. iTaksi ile İstanbullulara daha güvenli, istedikleri zaman ulaşabilecekleri kalite araçlarda hizmet vermekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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ARAÇ DEĞİŞTİRME YAŞI 8, ELEKTRİKLİ İSE 10 YIL OLDU

ARAÇ DEĞİŞTİRME YAŞI 8, ELEKTRİKLİ İSE 10 YIL OLDU
Öte yandan 31 Mayıs tarihli UKOME kararında, "D segmentinde yer alan araçlar turkuaz taksi, E segmenti ve üzeri ile van sınıfında 7 yolcu kapasiteli araçlar ise siyah taksi olarak adlandırılmıştır. Ayrıca turkuaz taksi veya siyah taksi sınıfına geçiş yapan taşımacılara, sarı taksiler için 5 yaş olan araç değiştirme şartı 8 yaş, aracın elektrikli olması durumunda ise 10 yaş olarak uygulanması karara bağlanmıştır" denildi. Kararda, "Herhangi bir sebeple araç değişikliği veya sahip değişikliği (tahsis belgesi düzenlenmesi) durumunda taksi taşımacılığında kullanılacak taşıtların, 28.12.2016 tarih ve 2016/9-6 sayılı UKOME kararı ekinde yer alan asgari D segmentinde olması şartının aranması ve ayrıca bu taşıtların en az 0-2 yaş aralığında olması hususu uygun mütalaa edilmekte olup konunun UKOME gündemine alınarak değerlendirilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim" ifadeleri yer aldı. DHA
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Anahtar Kelimeler:
taksi siyah taksi turkuaz taksi

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