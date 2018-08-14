İşte piyasadaki en ucuz akıllı telefonlar

Fiyatı 2000 TL'nin altında olan akıllı telefonları sizin için listeledik. İşte 2000 TL'nin altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...
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