İşte Türkiye'nin en büyük şirketi

Fortune 500 listesine göre listenin ilk sırasında 53,9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı.
Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi açıklanıyor
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97 yeni şirketin girdiği listeye 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor.
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İşte en büyük ilk 10 şirket: (Ciro)
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TÜPRAŞ: 53 milyar 948 milyon 110 bin TL
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Petrol Ofisi: 40 milyar 847 milyon 704 bin TL
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Türk Hava Yolları: 39 milyar 779 milyon TL
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BOTAŞ: 33 milyar 470 milyon 283 bin TL
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OPET: 28 milyar 391 milyon 084 bin TL
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Ford Otomotiv: 25 milyar 341 milyon 290 bin TL
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BİM: 24 milyar 779 milyon 408 bin TL
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Arçelik: 20 milyar 840 milyon 613 bin TL
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Shell & Turcas Petrol: 19 milyar 567 milyon 578 bin TL
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Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt AŞ: 19 milyar 172 milyon 925 bin TL
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ: 18 milyar 643 milyon 914 bin TL
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Türk Telekomünikasyon AŞ: 18 milyar 139 milyon 554 bin TL
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TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası AŞ: 17 milyar 467 milyon 806 bin TL
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Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ: 17 milyar 026 milyon 401 bin TL
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Migros Ticaret AŞ: 15 milyar 344 milyon 047 bin TL
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Doğuş Otomotiv Servis ve Tic AŞ: 13 milyar 220 milyon 361 bin TL
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Enerjisa Enerji AŞ: 12 milyar 344 milyon 818 bin TL
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Vestel Elekronik San ve Tic. AŞ: 12 milyar 100 milyon 938 bin TL
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JTI Tütün Ürünleri Pazarlama AŞ 11 Milyar 020 milyon 089 bin TL
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Selçuk Ecza Deposu Tic. Ve San. AŞ; 10 milyar 686 milyon 329 bin TL
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Enka İnşaat ve Sanayi AŞ: 10 milyar 567 milyon 421 bin TL
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Şok Marketler Ticaret AŞ: 9 milyar 512 milyon 254 bin TL
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İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. AŞ: 9 milyar 307 milyon 530 bin TL
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İstanbul Altın Rafinerisi AŞ: 9 milyar 192 milyon 776 bin TL
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Aygaz AŞ: 8 milyar 469 milyon 276 bin TL
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IC İçdaş İnşaat Tic. ve San. AŞ: 8 milyar 346 milyon 137 bin TL
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Türkiye Elektrik İletişim AŞ: 7 milyar 827 milyon 178 bin TL
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