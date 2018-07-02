İşte Türkiye'nin en büyük şirketi

Fortune 500 listesine göre listenin ilk sırasında 53,9 milyar liralık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı.

Türkiye'nin en büyük şirketleri listesi açıklanıyor

1 / 29 97 yeni şirketin girdiği listeye 261 üretim, 128 ticaret, 88 hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor.

2 / 29 İşte en büyük ilk 10 şirket: (Ciro)

3 / 29 TÜPRAŞ: 53 milyar 948 milyon 110 bin TL

4 / 29 Petrol Ofisi: 40 milyar 847 milyon 704 bin TL

5 / 29 Türk Hava Yolları: 39 milyar 779 milyon TL

6 / 29 BOTAŞ: 33 milyar 470 milyon 283 bin TL

7 / 29 OPET: 28 milyar 391 milyon 084 bin TL

8 / 29 Ford Otomotiv: 25 milyar 341 milyon 290 bin TL

9 / 29 BİM: 24 milyar 779 milyon 408 bin TL

10 / 29 Arçelik: 20 milyar 840 milyon 613 bin TL

11 / 29 Shell & Turcas Petrol: 19 milyar 567 milyon 578 bin TL

12 / 29 Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt AŞ: 19 milyar 172 milyon 925 bin TL

13 / 29 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ: 18 milyar 643 milyon 914 bin TL

14 / 29 Türk Telekomünikasyon AŞ: 18 milyar 139 milyon 554 bin TL

15 / 29 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası AŞ: 17 milyar 467 milyon 806 bin TL

16 / 29 Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ: 17 milyar 026 milyon 401 bin TL

17 / 29 Migros Ticaret AŞ: 15 milyar 344 milyon 047 bin TL

18 / 29 Doğuş Otomotiv Servis ve Tic AŞ: 13 milyar 220 milyon 361 bin TL

19 / 29 Enerjisa Enerji AŞ: 12 milyar 344 milyon 818 bin TL

20 / 29 Vestel Elekronik San ve Tic. AŞ: 12 milyar 100 milyon 938 bin TL

21 / 29 JTI Tütün Ürünleri Pazarlama AŞ 11 Milyar 020 milyon 089 bin TL

22 / 29 Selçuk Ecza Deposu Tic. Ve San. AŞ; 10 milyar 686 milyon 329 bin TL

23 / 29 Enka İnşaat ve Sanayi AŞ: 10 milyar 567 milyon 421 bin TL

24 / 29 Şok Marketler Ticaret AŞ: 9 milyar 512 milyon 254 bin TL

25 / 29 İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. AŞ: 9 milyar 307 milyon 530 bin TL

26 / 29 İstanbul Altın Rafinerisi AŞ: 9 milyar 192 milyon 776 bin TL

27 / 29 Aygaz AŞ: 8 milyar 469 milyon 276 bin TL

28 / 29 IC İçdaş İnşaat Tic. ve San. AŞ: 8 milyar 346 milyon 137 bin TL