İşte Türkiye'nin 'gökyüzündeki askerleri'

Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojilerinde geldiği noktayı ortaya koyan ve "Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen kamikaze drone'lar kısa sürede daha da güçlendi.

Türkiye yaptı, dünyadan talep var

1 / 9 avunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Davut Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da, kamikaze drone çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2 / 9 Yılmaz, Eurasia Airshow'da, ilk modeline göre çok daha büyük ve güçlü olarak yenilenen sabit kanatlı kamikaze drone ALPAGU Blok II, geliştirilen döner kanatlı kamikaze drone KARGU ile ALPAGU Blok II'nin çoklu fırlatma sistemini tanıttıklarını bildirdi. Davut Yılmaz, söz konusu ürünler tamamlandığında ülke savunması açısından önemli bir güç oluşturacaklarını vurguladı.

3 / 9 Önceliğimiz her zaman TSK. Her iki ürünü de TSK'dan aldığımız geri bildirimlerle olgunlaştırdık, daha mükemmel hale getirdik. Dolayısıyla bu ürünler belli bir olgunluk seviyesine geldiğinde ki döner kanatlı versiyon KARGU artık her anlamda bitti diyebiliriz, bu yıl içinde ihracatı olacak diye düşünüyorum. Sabit kanatlı ALPAGU ürünleri de çok büyük ihtimalle gelecek yılın başından itibaren ihracata başlayacak."

4 / 9 Güçlenen ALPAGU Blok II teste başlıyor Döner kanatlı ürünlerin teslimatlarına başladıklarını dile getiren Yılmaz, gelecek dönemde yürütecekleri çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

5 / 9 Yılmaz, "kamikaze drone"ların dizayn, sistem ve mühimmatlarının yerli olduğunu, sistemlerin bileşenleri için çeşitli kurum ve şirketlerle çalıştıklarını bildirdi.

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