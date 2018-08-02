İşte vize istemeye ülkeler! Pasaportunuzu alın ve gidin

İşte 2018 itibariyle vizesiz gidilebilecek yerlerin güncel listesi...
Türklerden vize istemeyen ülkeler
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Kolombiya
90 gün vizesiz.
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Brezilya
90 gün vizesiz.
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Umman
Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu. Değişikliğe göre turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.
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Andorra
90 gün vizesiz.
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Antigua ve Barbuda
180 gün vizesiz.
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Arjantin
90 gün vizesiz.
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Arnavutluk
90 gün vizesiz.
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Azerbaycan
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbaycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.
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Bahamalar
90 gün vizesiz.
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Bahreyn
15 gün vizesiz. Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.
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Barbados
90 gün vizesiz.
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Belarus
30 gün vizesiz.
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Belize
90 gün vizesiz.
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Bhutan
Bhutan’da tur paketi satın almadan Bhutan’ı ziyaret etmek pek mümkün değil. Öncesinde lisanslı bir seyahat acentesini arayıp tur paketi satın almanız gerekli.
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Birleşik Arap Emirlikle
ri Online vize uygulaması var.
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Bolivya
90 gün vizesiz.
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Bosna Hersek
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Botsvana
90 gün vizesiz.
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Britanya Virjin Adaları
30 gün vizesiz.
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Brunei
30 gün vizesiz.
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Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)
Kapıda vize uygulaması var.
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Cibuti
Ülkede kapıda vize uygulaması verilmekle birlikte, kesin bir vize rejimi yönetmeliği olmadığından seyahat öncesi vize almanız tavsiye edilmekte.
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Cook Adaları
180 gün vizesiz.
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Doğu Timor
30 gün vizesiz.
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Dominika
21 gün vizesiz.
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Dominik Cumhuriyeti
30 gün vizesiz.
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Ekvador
90 gün vizesiz.
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El Salvador
90 gün vizesiz.
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Endonezya
30 gün vizesiz.
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Ermenistan
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları mevcut.Sınırda 21 günlük vize alınabiliyor.
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Fas
90 gün vizesiz.
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Fiji
120 gün vizesiz.
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Fildişi Sahili
Online vize uygulaması var.
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Filipinler
30 gün vizesiz.
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Filistin
30 gün vizesiz.
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Guatemala
90 gün vizesiz.
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Güney Afrika
30 gün vizesiz.
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Güney Kore
90 gün vizesiz.
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Gürcistan
1 yıl vizesiz.
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Haiti
Kapıda vize alınabiliyor, 90 gün vizesiz.
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Honduras
90 gün vizesiz.
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Hong Kong
90 gün vizesiz.
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Irak
Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz.
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İran
90 gün vizesiz.
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Jamaika
90 gün vizesiz.
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Japonya
90 gün vizesiz.
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Kamboçya
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.
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Karadağ
90 gün vizesiz.
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Katar
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Kapıda vize uygulaması mevcut.
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Kazakistan
30 gün vizesiz.
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Kenya
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.
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Kırgızistan
30 gün vizesiz.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
30 gün vizesiz.
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Kosova
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Komor Adaları
90 günde vizesiz.
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Kosta Rika
30 gün vizesiz.
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Kuveyt
Kapıda vize uygulaması var.
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Lübnan
90 gün vizesiz.
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Madagaskar
Kapıda vize uygulaması var.
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Makau
30 gün vizesiz.
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Makedonya
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Maldivler
30 gün vizesiz.
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Malezya
90 gün vizesiz.
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Mauritus
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Meksika
Online vize uygulaması var.
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Moğolistan
30 gün vizesiz.
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Moldova
90 gün vizesiz.
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Monaco
90 gün vizesiz.
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Mozambik
Kapıda vize uygulaması var.
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Myanmar (Burma)
Online vize uygulaması var.
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Nepal
Kapıda vize uygulaması var.
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Nikaragua
90 gün vizesiz.
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Niue
30 gün vizesiz.
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Özbekistan
Türk vatandaşları için 30 gün süreyle vizesiz.
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Palau
30 gün vizesiz.
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Panama
180 gün vizesiz.
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Paraguay
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Peru
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Ruanda
30 gün vizesiz.
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Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Saint Lucia
42 gün vizesiz.
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Saint Vincent ve Grenadinler
30 gün vizesiz.
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Samoa
60 gün vizesiz.
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San Marino
Türk vatandaşlarına vizesiz.
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Sao Tome ve Principe
15 gün vizesiz.
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Senegal
90 gün vizesiz.
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Seyşeller
90 gün vizesiz.
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Sırbistan
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Singapur
30 gün vizesiz.
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Solomon Adaları
90 gün vizesiz.
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Sri Lanka
Online vize uygulaması var.
93 / 114
Sudan
Kapıda vize uygulaması var.
94 / 114
Svaziland
30 gün vizesiz.
95 / 114
Şili
90 gün vizesiz.
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Tacikistan
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.
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Tanzanya
Kapıda vize uygulaması var.
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Tayland
30 gün vizesiz.
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Tayvan
Kapıda vize uygulaması var.
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Togo
Kapıda vize uygulaması var.
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Tonga
31 gün vizesiz.
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Trinidad ve Tobago
90 gün vizesiz.
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Tunus
90 gün vizesiz.
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Turks ve Caicos Adaları
90 gün vizesiz.
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Tuvalu
30 gün vizesiz.
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Uganda
Kapıda vize uygulaması var.
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Ukrayna
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Uruguay
90 gün vizesiz.
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Ürdün
90 gün vizesiz.
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Vanuatu
30 gün vizesiz.
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Vatikan
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Vezezuela
90 gün vizesiz.
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Zambiya
Kapıda vize uygulaması var.
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Zimbabve
Kapıda vize uygulaması var.
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