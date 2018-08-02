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İşte vize istemeye ülkeler! Pasaportunuzu alın ve gidin

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla bir çok ülkeye vizesiz olarak gidilebiliyor.

İşte 2018 itibariyle vizesiz gidilebilecek yerlerin güncel listesi...

Türklerden vize istemeyen ülkeler

1 / 114

2 / 114

Kolombiya

Kolombiya
90 gün vizesiz.
3 / 114

Brezilya

Brezilya
90 gün vizesiz.
4 / 114

Umman

Umman
Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu. Değişikliğe göre turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.
5 / 114

Andorra

Andorra
90 gün vizesiz.
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Antigua ve Barbuda

Antigua ve Barbuda
180 gün vizesiz.
7 / 114

Arjantin

Arjantin
90 gün vizesiz.
8 / 114

Arnavutluk

Arnavutluk
90 gün vizesiz.
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Azerbaycan

Azerbaycan
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbaycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.
10 / 114

Bahamalar

Bahamalar
90 gün vizesiz.
11 / 114

Bahreyn

Bahreyn
15 gün vizesiz. Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.
12 / 114

Barbados

Barbados
90 gün vizesiz.
13 / 114

Belarus

Belarus
30 gün vizesiz.
14 / 114

Belize

Belize
90 gün vizesiz.
15 / 114

Bhutan

Bhutan
Bhutan’da tur paketi satın almadan Bhutan’ı ziyaret etmek pek mümkün değil. Öncesinde lisanslı bir seyahat acentesini arayıp tur paketi satın almanız gerekli.
16 / 114

Birleşik Arap Emirlikle

Birleşik Arap Emirlikle
ri Online vize uygulaması var.
17 / 114

Bolivya

Bolivya
90 gün vizesiz.
18 / 114

Bosna Hersek

Bosna Hersek
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
19 / 114

Botsvana

Botsvana
90 gün vizesiz.
20 / 114

Britanya Virjin Adaları

Britanya Virjin Adaları
30 gün vizesiz.
21 / 114

Brunei

Brunei
30 gün vizesiz.
22 / 114

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)
Kapıda vize uygulaması var.
23 / 114

Cibuti

Cibuti
Ülkede kapıda vize uygulaması verilmekle birlikte, kesin bir vize rejimi yönetmeliği olmadığından seyahat öncesi vize almanız tavsiye edilmekte.
24 / 114

Cook Adaları

Cook Adaları
180 gün vizesiz.
25 / 114

Doğu Timor

Doğu Timor
30 gün vizesiz.
26 / 114

Dominika

Dominika
21 gün vizesiz.
27 / 114

Dominik Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti
30 gün vizesiz.
28 / 114

Ekvador

Ekvador
90 gün vizesiz.
29 / 114

El Salvador

El Salvador
90 gün vizesiz.
30 / 114

Endonezya

Endonezya
30 gün vizesiz.
31 / 114

Ermenistan

Ermenistan
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları mevcut.Sınırda 21 günlük vize alınabiliyor.
32 / 114

Fas

Fas
90 gün vizesiz.
33 / 114

Fiji

Fiji
120 gün vizesiz.
34 / 114

Fildişi Sahili

Fildişi Sahili
Online vize uygulaması var.
35 / 114

Filipinler

Filipinler
30 gün vizesiz.
36 / 114

Filistin

Filistin
30 gün vizesiz.
37 / 114

Guatemala

Guatemala
90 gün vizesiz.
38 / 114

Güney Afrika

Güney Afrika
30 gün vizesiz.
39 / 114

Güney Kore

Güney Kore
90 gün vizesiz.
40 / 114

Gürcistan

Gürcistan
1 yıl vizesiz.
41 / 114

Haiti

Haiti
Kapıda vize alınabiliyor, 90 gün vizesiz.
42 / 114

Honduras

Honduras
90 gün vizesiz.
43 / 114

Hong Kong

Hong Kong
90 gün vizesiz.
44 / 114

Irak

Irak
Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz.
45 / 114

İran

İran
90 gün vizesiz.
46 / 114

Jamaika

Jamaika
90 gün vizesiz.
47 / 114

Japonya

Japonya
90 gün vizesiz.
48 / 114

Kamboçya

Kamboçya
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.
49 / 114

Karadağ

Karadağ
90 gün vizesiz.
50 / 114

Katar

Katar
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Kapıda vize uygulaması mevcut.
51 / 114

Kazakistan

Kazakistan
30 gün vizesiz.
52 / 114

Kenya

Kenya
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.
53 / 114

Kırgızistan

Kırgızistan
30 gün vizesiz.
54 / 114

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
30 gün vizesiz.
55 / 114

Kosova

Kosova
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
56 / 114

Komor Adaları

Komor Adaları
90 günde vizesiz.
57 / 114

Kosta Rika

Kosta Rika
30 gün vizesiz.
58 / 114

Kuveyt

Kuveyt
Kapıda vize uygulaması var.
59 / 114

Lübnan

Lübnan
90 gün vizesiz.
60 / 114

Madagaskar

Madagaskar
Kapıda vize uygulaması var.
61 / 114

Makau

Makau
30 gün vizesiz.
62 / 114

Makedonya

Makedonya
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
63 / 114

Maldivler

Maldivler
30 gün vizesiz.
64 / 114

Malezya

Malezya
90 gün vizesiz.
65 / 114

Mauritus

Mauritus
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
66 / 114

Meksika

Meksika
Online vize uygulaması var.
67 / 114

Moğolistan

Moğolistan
30 gün vizesiz.
68 / 114

Moldova

Moldova
90 gün vizesiz.
69 / 114

Monaco

Monaco
90 gün vizesiz.
70 / 114

Mozambik

Mozambik
Kapıda vize uygulaması var.
71 / 114

Myanmar (Burma)

Myanmar (Burma)
Online vize uygulaması var.
72 / 114

Nepal

Nepal
Kapıda vize uygulaması var.
73 / 114

Nikaragua

Nikaragua
90 gün vizesiz.
74 / 114

Niue

Niue
30 gün vizesiz.
75 / 114

Özbekistan

Özbekistan
Türk vatandaşları için 30 gün süreyle vizesiz.
76 / 114

Palau

Palau
30 gün vizesiz.
77 / 114

Panama

Panama
180 gün vizesiz.
78 / 114

Paraguay

Paraguay
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
79 / 114

Peru

Peru
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
80 / 114

Ruanda

Ruanda
30 gün vizesiz.
81 / 114

Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları

Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
82 / 114

Saint Lucia

Saint Lucia
42 gün vizesiz.
83 / 114

Saint Vincent ve Grenadinler

Saint Vincent ve Grenadinler
30 gün vizesiz.
84 / 114

Samoa

Samoa
60 gün vizesiz.
85 / 114

San Marino

San Marino
Türk vatandaşlarına vizesiz.
86 / 114

Sao Tome ve Principe

Sao Tome ve Principe
15 gün vizesiz.
87 / 114

Senegal

Senegal
90 gün vizesiz.
88 / 114

Seyşeller

Seyşeller
90 gün vizesiz.
89 / 114

Sırbistan

Sırbistan
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
90 / 114

Singapur

Singapur
30 gün vizesiz.
91 / 114

Solomon Adaları

Solomon Adaları
90 gün vizesiz.
92 / 114

Sri Lanka

Sri Lanka
Online vize uygulaması var.
93 / 114

Sudan

Sudan
Kapıda vize uygulaması var.
94 / 114

Svaziland

Svaziland
30 gün vizesiz.
95 / 114

Şili

Şili
90 gün vizesiz.
96 / 114

Tacikistan

Tacikistan
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.
97 / 114

Tanzanya

Tanzanya
Kapıda vize uygulaması var.
98 / 114

Tayland

Tayland
30 gün vizesiz.
99 / 114

Tayvan

Tayvan
Kapıda vize uygulaması var.
100 / 114

Togo

Togo
Kapıda vize uygulaması var.
101 / 114

Tonga

Tonga
31 gün vizesiz.
102 / 114

Trinidad ve Tobago

Trinidad ve Tobago
90 gün vizesiz.
103 / 114

Tunus

Tunus
90 gün vizesiz.
104 / 114

Turks ve Caicos Adaları

Turks ve Caicos Adaları
90 gün vizesiz.
105 / 114

Tuvalu

Tuvalu
30 gün vizesiz.
106 / 114

Uganda

Uganda
Kapıda vize uygulaması var.
107 / 114

Ukrayna

Ukrayna
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
108 / 114

Uruguay

Uruguay
90 gün vizesiz.
109 / 114

Ürdün

Ürdün
90 gün vizesiz.
110 / 114

Vanuatu

Vanuatu
30 gün vizesiz.
111 / 114

Vatikan

Vatikan
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
112 / 114

Vezezuela

Vezezuela
90 gün vizesiz.
113 / 114

Zambiya

Zambiya
Kapıda vize uygulaması var.
114 / 114

Zimbabve

Zimbabve
Kapıda vize uygulaması var.
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