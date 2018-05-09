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'K' belgesi de artık e-Devlet'ten 5 dakikada alınabilecek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.05.2018 11:33 | Son Güncelleme

E-devletten vatandşalara bir hizmet daha! Kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork, tanker ve yük taşıyan benzeri araçlara zorunlu olan K türü yetki belgesi, yarın itibarıyla e-Devlet'ten alınabilecek.

Yaklaşık 15 günlük müracaat süreci sadece 5 dakikaya inmiş olacak.

15 günde alınıyordu artık 5 dakika!

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Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, K1 veya K3 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerle B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, e-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatlarının kabul edilebileceğini ve yönetmelikle belirlenen şartların sağlandığının tespiti halinde elektronik ortamda karşılanabileceğine ilişkin hükmün yer aldığını söyledi.
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Söz konusu yönetmelik hükmü çerçevesinde bakanlıkça yapılan çalışmalar neticesinde gerçek kişilerin, kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork, tanker ve yük taşıyan benzeri araçlara zorunlu olan K türü yetki belgesi müracaatlarının e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan sağlandığına işaret eden Arslan, "Yarın itibarıyla başlayacak uygulama sayesinde, gerçek kişilerin zaman veya mekan kısıtı olmaksızın, 7 gün 24 saat herhangi bir kuruma gitmeden, yol masrafı da yapmadan e-Devlet üzerinden K türü yetki belgelerini sadece 5 dakikada almaları mümkün hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle yaklaşık 15 günlük müracaat süreci sadece 5 dakikaya indirilmiştir." diye konuştu.
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Kişilerin maliye, adli sicil, taşıt bilgileri ve MERNİS gibi tüm bilgilerinin elektronik ortamdan kontrol edileceğini ve bunlara ilişkin ayrıca bir bilgi veya belge istenmeyeceğini vurgulayan Arslan, yeni hizmet sayesinde, vatandaşın işinin kolaylaşacağını ve bakanlık personelinin de iş yoğunluğunda büyük bir azalma yaşanacağını bildirdi.
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Arslan, bu hizmetin diğer yetki belgeleri için de verilmesine ilişkin çalışmaların bakanlıkça hızla yürütüldüğünü dile getirdi.
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- Sözleşmeli taşıtlara e-Devlet'ten ilave işlem imkanı

- Sözleşmeli taşıtlara e-Devlet'ten ilave işlem imkanı
Arslan, bakanlıkça yapılan çalışmalarla sözleşmeli taşıtların noter masrafı olmaksızın e-Devlet üzerinden ilave işlemlerine imkan sağlandığını belirterek, şunları kaydetti: "İşlemlerin yapılması sırasında, sözleşmeli olarak ilave edilecek taşıtın sahibi olan gerçek kişinin e-Devlet üzerinden muvafakati yeterli görülecek. Bu sayede, yetki belgesi sahibi firma, daha önce muvafakat verilen taşıtın e-Devlet üzerinden herhangi bir noter masrafına girmeden sözleşmeli olarak kendi yetki belgesi eki taşıt belgesine sözleşmeli olarak ilave edebilecek. Böylece yetki belgesi sahiplerinin zaman veya mekan kısıtı olmaksızın, 7 gün 24 saat notere veya herhangi bir kuruma gitmeden, yol masrafı da yapmadan e-Devlet üzerinden sözleşmeli taşıtları yetki belgelerine ilave etmelerine imkan sağlanmıştır."
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Kurumda ve noterlerde yaşanan yoğunluk ve bekleme süresi de hesap edildiğinde, yaklaşık 2-3 gün süren işlemin artık 5 dakikada yapılabileceğine dikkati çeken Arslan, taşıtlar ve kişilere ilişkin, maliye, POLNET ve MERNİS kayıtlarının elektronik ortamda otomatik kontrol edileceğini belirtti.
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Arslan, yarın itibarıyla uygulamaya konulacak yeni hizmet sayesinde, işlemlerin hızlanacağını ve vatandaşların işlerinin kolaylaşacağını bildirdi.
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Anahtar Kelimeler:
E-Devlet K Belgesi kamyon yük aracı

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