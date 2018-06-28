FİNANS

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.06.2018 09:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte bürokrasi de yeniden şekilleniyor. Başbakanlık’taki personel ve kurumların yerleri değişiyor, yeni dönemde vatandaş memnuniyeti ön planda olacak.

24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye'de yönetim sistemi değişti. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre sistem değişikliği ile birlikte bürokraside de önemli değişiklikler meydana gelecek. Özellikle kaldırılan Başbakanlık makamına bağlı kurumlar ve personelin yeni yerleri de belli oluyor. Söz konusu değişikliklerle ilgili kararnamelerin 8 Temmuz'dan sonra çıkması bekleniyor. Son şekli verilme aşamasında olan çalışmaya göre yenilikler şöyle:

Yeni dönem başlıyor! Sil baştan değişiyor

1 / 10

BAŞBAKANLIK PERSONELİ

BAŞBAKANLIK PERSONELİ
Başbakanlık uzmanları TBMM ye ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na geçecek. Başbakanlık müfettişleri Devlet Denetleme Kurulu'na müfettiş olarak atanacaklar. Bunların ücretleri Sayıştay personeline endeksli olacak.
2 / 10

Başbakanlık'ta görev yapan müşavirler araştırmacı olarak diğer kurumlara nakledilecek. Başbakanlıkta görev yapan personel kazanılmış haklarında kayıp olmadan Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek. Personel aynı unvanlarıyla birlikte yeni kurumlara atanacak.
3 / 10

memur-buyuk1

memur-buyuk1
Başka illerde görev almak isterse, talepleri yerine getirilecek. Devler Arşivleri Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacak.
4 / 10

Yatırım Ofisi'nde yıllık programlarda öngörülen yatırım izinleri verilecek. C
5 / 10

Cumhurbaşkanlığı'nda ayrı bir bürokrasi oluşmayacak. Tüm kamudaki personel mevzuatı konusunda uygulama birlikteliği Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülecek. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacak. TRT ve Anadolu Ajansı'nın İletişim Ofisi'ne bağlanması ise tartışılıyor.
6 / 10

Maliye Bakanlığı'nın kadro ve açıktan atama izinleri konusundaki yetkileri ile personel mevzuatı konusundaki yetkisi kaldırılıyor. Müsteşar ve müsteşar yardımcılığı yerine bakan yardımcılığı getirilecek.
7 / 10

ÜÇLÜ KARARNAME DÖNEMİ BİTİYOR

ÜÇLÜ KARARNAME DÖNEMİ BİTİYOR
6400 ve üzeri göstergelerde olan üst kademe yöneticileri, ilgili bakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Bakanlar Kurulu Kararı ile atama usulü de kalkıyor. Genel müdürün altındaki kadrolar ilgili bakan tarafından atanabilecek. Kaymakamlar, valiler vali yardımcıları il emniyet müdürleri ve il müdürleri ilgili bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanacak.
8 / 10

VATANDAŞA ÖZEL HİZMET BİRİMİ

VATANDAŞA ÖZEL HİZMET BİRİMİ
Vatandaş odaklı yönetim tarzı başlıyor. Artık vatandaş talepleri ve tüm dilekçeler idari süreçlerin hızlanması amacıyla 30 gün içinde cevaplanacak. 30 gün içinde sorunu çözülemeyen vatandaşın talepleri Cumhurbaşkanlığı CİMER aracılığı ile takip edilecek.
9 / 10

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak. Vatandaş çayını içerken talepleri dinlenecek. Vatandaşa hizmet esas olacak.
10 / 10

SEÇİMLE GELECEKLER

SEÇİMLE GELECEKLER
Genel müdür, vali ve kurum başkanları seçimle gelecek. Görevleri bittiğinde bu kadrolar kazanılmış hak sayılmayacak. Genel müdür ve kurum başkanlığı kadrolarına atanmak için 12 yıllık hizmet ve memur olma şartı da artık olmayacak.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
memur kamu bürokrasi seçim

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Ev sahipleri dikkat! İmar barışında süre uzatılmayacak

Ev sahipleri dikkat! İmar barışında süre uzatılmayacak

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 2 yorum
koskoca ülkeyi 1 kişi yönetecek vay be
DAHA İYİ GÜNLER İNSANLAR HAK ETTİĞİ İLE YÖNETİLİR. BETER OLUN
Diğer Haberler
Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Bu ülkeler vatandaşlık veriyor! İşte şartları...

Ev sahipleri dikkat! İmar barışında süre uzatılmayacak

Ev sahipleri dikkat! İmar barışında süre uzatılmayacak

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

İstanbul'da alarm! Otoparklar doldu taştı

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.