FİNANS

Karşılıksız 30 bin TL verilecek!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 18-40 yaş aralığındaki genç çiftçilerin yararlanabileceği proje başvuruları 30 Nisan’da sona erecek.

Başvurusu kabul edilip onaylanan genç çiftçilere 30 bin TL'ye kadar hibe ödeme yapılacak.

Son tarih 30 Nisan

1 / 3

Karşılıksız 30 bin TL verilecek!

Karşılıksız 30 bin TL verilecek!
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç ÇiftçiProjelerinin desteklenmesi hakkındaki tebliğin resmi gazetede yayınlanmasının ardından 2 Nisan’da başlayan başvurular, 30 Nisan 2018 tarihinde bitecek.
2 / 3

30 BİN TL ÖDEME

30 BİN TL ÖDEME
18-40 yaş arasındaki kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerden, başvurusu kabul edilip onaylanan genç çiftçilere 30 bin TL'ye kadar hibe ödeme yapılacak. Başvurular ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından kabul edilecek.
3 / 3

ALTERNATİF GELİR

ALTERNATİF GELİR
Genç Çiftçi Projesi ile tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çifçi hibe destek
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

İzmir'de acil çağrılar için tek numaraya geçiliyor

İzmir'de acil çağrılar için tek numaraya geçiliyor

Memurlara Maliye'den 'lojman' müjdesi

Memurlara Maliye'den 'lojman' müjdesi

Emekli intibakında çifte formül

Emekli intibakında çifte formül

Erken seçim açıklamasına piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim açıklamasına piyasaların ilk tepkisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir dönümden 16 bin TL gelir!

Bir dönümden 16 bin TL gelir!

Emekli intibakında çifte formül

Emekli intibakında çifte formül

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Girişimciler için bedava kurbağa yetiştiriyorlar!

Girişimciler için bedava kurbağa yetiştiriyorlar!

Solucan gübresi üretiyor, paraya para demiyor!

Solucan gübresi üretiyor, paraya para demiyor!

Halkalı - Gebze banliyö hattında test sürüşleri başladı

Halkalı - Gebze banliyö hattında test sürüşleri başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.