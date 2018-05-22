Kayseri’de ürettiği sülükleri dünyaya pazarlıyor

10 yılı aşkın süredir sülük üretimi yapan tesisin sahibi olduğunu belirten Ahmet Ekren, Tarım Bakanlığı onaylı Türkiye’nin ilk tesisini kurduklarını söyledi.

Türkiye'de tanesi 3 lira! ABD'ye 82 liraya satıyorlar

1 / 7 Üretilen sülüklerin gerek yurt içi gerekse yurt dışında satıldığını anlatan Ahmet Ekren, “Yurt içinde Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere özel kliniklere ve saygın üniversitelere sülük tedariki yapıyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki hastanelere de sülük sağlıyoruz” dedi.

2 / 7 “Tarım Bakanlığı’nın literatüründe tam kontrollü sistemlerde belli denetimleri yapılan bütün olaylarının tam özelliğinin tamamlanmış sistemler var. Bakım olayı çok büyük bir boyut. Bunların Tarım Bakanlığı’nda standartları var. Biz bu standartları uluslararası standartlara uygun şekilde yapmaktayız” diyen Ekren, sülüğün geniş bir kullanım konsepti olduğunun altını çizerek, “Kardiyovasküler hastalıklardan tutun, bel fıtığı, boyun fıtığı, dermatolojide, sedef egzama, mantar gibi. Avrupa’da kozmetikte çok yaygın kullanılıyor.

3 / 7 Gözaltı torbaları ve kırışıklıkları düzeltme gibi. Ülkemizde 2014 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı, sülük terapisinin belli bir denetim altına ve hekimlerin kontrolünde kullanılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte eğitimini almış hekimler tarafından profesyonel olarak ülkemizde 2.5 yıldır yapılmakta” diyerek şunları söyledi:

4 / 7 “Birçok ülkeye ihracatınız mevcut. Şu anda Amerika’da bir ofis açma girişimimiz var. Avrupa ve ABD’yi tercih etme sebebimiz ise, iç piyasaya 3 TL gibi bir fiyata ürün temin ederken, Avrupa ve ABD’de ise bir sülük 10-18 dolar arasında. Bizim yapabileceğimiz sevkiyat ve ihracat ülke için çok ciddi bir ihraç girdisi olabilecek bir ürün.

5 / 7 İhtiyaç fazlasını yurt dışına gönderdiğimizde ortalama 10 dolardan, 1 ton üretimimiz ortalama 1 grama eşdeğer anlamdadır. Bu da 1 milyon adet yapar, 10 dolardan satıldığında ortalama 10 milyon dolar gibi bir Türkiye’ye ihracat girdisi olur.

6 / 7 Bahsettiğimiz Pazar oldukça çok büyük. Türkiye ve Kayseri olarak biz bu pazarın mihenk noktasıyız. Literatürde olmamasından dolayı ilk müracaat biziz. Ar-ge çalışmaları ile ilk müracaat biziz. Biz ayrıca bir çok firmaya danışmanlık yapmaktayız.