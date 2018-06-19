FİNANS

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

İşte dünyanın en pahalı yiyeceği. Kilosu 2 bin ile 5 bin Euro arasında.

Uluslararası piyasada “Rus” ticari ürün olarak biliniyor.

Karnını yarıp yaptıkları işlem şaşırtıyor

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Son zamanlar İsrail kurduğu tesislerle bu pazarın önemli aktörlerinden biri olmaya başladı.
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Çeşit çeşit havyarlar içerisinde en kıymetli olanı Mersin Balığı’ndan alınan siyah havyarlardır.
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Bunun için özel havuzlarda itina ile döllendirilen Mersin Balığı, daha sonra ameliyat ediliyor.
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Balığın karnı diri diri yarılıyor.
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Karnından havyar alındıktan sonra tekrar dikilip suya salınıyor.
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Her çesit balık yumurtasına havyar denilir ancak bazı balıkların yumurtaları özel bir yiyecek olarak ayrıca değerli.
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Bunlar özellikle Hazar denizinde yaşayan mersin balığından ve bir mersinbalığı olan çirozdan elde edilen yumurtalar.
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Bunlar içinde siyah havyar en değerlisi olarak kabul ediliyor.
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Mersin ve çiroz balıkları canlı olarak yakalanır içlerinden yumurtaları çıkarılır karınları dikilerek tekrar suya bırakılıyor.
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Bu şekilde bir balıktan 3-4 kez havyar elde edilebiliniyor.
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Tuzlanıp kutulanan havyarlar yüksek fiyattan bütün dünyaya satıliyor.
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Siyah havyarın en pahalı cinsi ise beluga havyarı.
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havyar pahalı yiyecek

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