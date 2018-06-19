Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Uluslararası piyasada “Rus” ticari ürün olarak biliniyor.

Karnını yarıp yaptıkları işlem şaşırtıyor

1 / 22 Son zamanlar İsrail kurduğu tesislerle bu pazarın önemli aktörlerinden biri olmaya başladı.

2 / 22 Çeşit çeşit havyarlar içerisinde en kıymetli olanı Mersin Balığı’ndan alınan siyah havyarlardır.

3 / 22 Bunun için özel havuzlarda itina ile döllendirilen Mersin Balığı, daha sonra ameliyat ediliyor.

4 / 22 Balığın karnı diri diri yarılıyor.

5 / 22 Karnından havyar alındıktan sonra tekrar dikilip suya salınıyor.

6 / 22 Her çesit balık yumurtasına havyar denilir ancak bazı balıkların yumurtaları özel bir yiyecek olarak ayrıca değerli.

7 / 22 Bunlar özellikle Hazar denizinde yaşayan mersin balığından ve bir mersinbalığı olan çirozdan elde edilen yumurtalar.

8 / 22 Bunlar içinde siyah havyar en değerlisi olarak kabul ediliyor.

9 / 22 Mersin ve çiroz balıkları canlı olarak yakalanır içlerinden yumurtaları çıkarılır karınları dikilerek tekrar suya bırakılıyor.

10 / 22 Bu şekilde bir balıktan 3-4 kez havyar elde edilebiliniyor.

11 / 22 Tuzlanıp kutulanan havyarlar yüksek fiyattan bütün dünyaya satıliyor.

12 / 22 Siyah havyarın en pahalı cinsi ise beluga havyarı.

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