Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Uluslararası piyasada “Rus” ticari ürün olarak biliniyor.
Karnını yarıp yaptıkları işlem şaşırtıyor
1 / 22
Son zamanlar İsrail kurduğu tesislerle bu pazarın önemli aktörlerinden biri olmaya başladı.
2 / 22
Çeşit çeşit havyarlar içerisinde en kıymetli olanı Mersin Balığı’ndan alınan siyah havyarlardır.
3 / 22
Bunun için özel havuzlarda itina ile döllendirilen Mersin Balığı, daha sonra ameliyat ediliyor.
4 / 22
Balığın karnı diri diri yarılıyor.
5 / 22
Karnından havyar alındıktan sonra tekrar dikilip suya salınıyor.
6 / 22
Her çesit balık yumurtasına havyar denilir ancak bazı balıkların yumurtaları özel bir yiyecek olarak ayrıca değerli.
7 / 22
Bunlar özellikle Hazar denizinde yaşayan mersin balığından ve bir mersinbalığı olan çirozdan elde edilen yumurtalar.
8 / 22
Bunlar içinde siyah havyar en değerlisi olarak kabul ediliyor.
9 / 22
Mersin ve çiroz balıkları canlı olarak yakalanır içlerinden yumurtaları çıkarılır karınları dikilerek tekrar suya bırakılıyor.
10 / 22
Bu şekilde bir balıktan 3-4 kez havyar elde edilebiliniyor.
11 / 22
Tuzlanıp kutulanan havyarlar yüksek fiyattan bütün dünyaya satıliyor.
12 / 22
Siyah havyarın en pahalı cinsi ise beluga havyarı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum