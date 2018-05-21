Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Beklentinin üzerinde gerçekleşen satışlardan 1-1.5 milyar lira arası ciro elde edildi.

İndirim üstüne indirim gelince vatandaş akın etti!

1 / 7 Konutta kampanya rüzgarı esiyor. Ziraat Bankası öncülüğünde bazı bankaların faizi yüzde 0.98'in altına çekmesi sonrası konut sektörünün 3 önemli temsilcisi KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firmanın başlattığı 'yüzde 5 peşinat, yüzde 20 indirim' kampanyasında 6 gün geride kaldı.

2 / 7 Salı günü başlayan kampanyada bugüne kadar 2 bin konut satıldığını ve 1-1.5 milyar lira arası bir ciro rakamının ortaya çıktığını açıklayan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu rakamın beklentilerinin çok üzerinde olduğunu ve bu nedenle kampanyada hedef büyüttüklerini duyurdu.

3 / 7 Katılan firma sayısı artıyor Durbakayım, yaptığı açıklamada, "Kampanya tahminimizden çok daha fazla ilgi gördü. Kampanyaya katılan firmaların satış ofislerinde büyük bir hareketlilik yaşandı, telefonlarında kilitlenmeler oldu.

4 / 7 Demekki kampanya doğru bir şekilde yapılmış" şeklinde konuştu. Durbakayım, kampanyadaki satışların görülmesi sonrası 4 firmanın daha kentilerine katıldığını ifade ederek, toplam katılımcı firma sayısının 45'e çıktığını bildirdi.

5 / 7 İlk hafta rakamları sonrası, kampanyaya başlarken belirledikleri 3 milyar liralık hacim hedefini de 8 milyar liraya çıkardıklarını dile getiren Durbakayım, bu rakamın gerçekleşeceğini düşündüklerinin altını çizdi.

6 / 7 "Malzemeciler ciddi bir indirim vaat etti" Kampanyanın 15 Haziran'da sona ereceğini ifade eden Durbakayım, "Sonra oturup duruma bakacağız, neticede dövizin durumu ve artan malzeme fiyatları bizi maliyette baskı ile karşı karşıya bıraktı" dedi. Durbakayım son olarak malzemelecilerden takviye istediklerini ve İMSAD'ın kendilerine ciddi bir indirim yapmayı vaat ettiğini açıkladı.