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Kral Kaya Mezarları'na turist akını

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

Geçmişten günümüze her noktasında tarihin izlerini taşıyan Amasya'da bulunan Pontus Krallığı dönemine ait Kral Kaya Mezarları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Selçuklu, Osmanlı mimarisi ve antik çağdan itibaren birçok medeniyeti bir arada görebileceğiniz konuma sahip. 2023 hedefinde bir milyon turiste ulaşmak hedefleri.

Milattan önce 333'ten milattan sonra 26'ya kadar Amasya'yı başkent olarak kullanan Pontus Kralları için Harşena Dağı'nın güney eteklerine, kalker kayalara oyularak yapılan mezarlardan Yeşilırmak Vadisi boyunca irili ufaklı 21 tane olduğu biliniyor.

Geçmişi milattan önce 333!

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Kaya mezarları içinde en çok dikkati, 15 metre yükseklikte, 8 metre genişlikte, 6 metre derinlikteki "Büyük Kral Mezarı" ile Kızlar Sarayı üzerinde yer alan birbirine çok yakın oyulmuş üçlü kral mezarı çekiyor. Bazı dönemlerde hapishane olarak kullanıldığı bilinen kaya mezarlara, kayalara oyulan taş merdivenlerle çıkılıyor.
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Amasya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hakan Karaman, AA muhabirine, UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Miras Geçici Listesine alınan Amasya Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın daimi listeye alınabilmesi için yoğun çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi.
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Helenistik döneme ait Kral Kaya Mezarları'nı görebilmek için dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerin geldiğini belirten Karaman, "Yurt içinden, yurt dışından her bölgeden gelen turistlerimiz var. En çok Güney Kore, Azerbaycan, Endonezya, Malezya, Avrupa'dan Almanya, Fransa, İngiltere ve ulusal düzeyde de bütün şehirlerden gelen misafirlerimiz var." diye konuştu.
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Hedef bir milyon turist

Hedef bir milyon turist
Kral Kaya Mezarları'nın şehre hakim noktada bulunması dolayısıyla ziyaretçilere seyir zevki yaşattığını, mezarların bulunduğu noktadan ziyaretçilerin birçok medeniyete ait izleri aynı anda görebildiğini anlatan Karaman, şöyle devam etti:
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"Kral Kaya Mezarları'nın bulunduğu alan, şehre hakim bir noktada olup aşağı eteklerinde Osmanlı konut mimarisinin nadide örnekleri Yalıboyu evleri, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı mimari dokuları gözlemlenebilir.
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Şehrin mimari dokusu içinde antik çağdan günümüze gelebilen Alçak Köprü ve sur duvarları ile kaya mezarları şehrin önemli mimari yapılarındandır. Çok sayıda medeniyet ile tabiat harikasını bir arada görebileceğiniz bir konuma sahip. Amasya dinlerin ve uygarlıkların buluşma noktasında ziyaret edilmesi gereken şehirlerden bir tanesidir. Hem Türkiye'den gelen ziyaretçilerimizi hem de yurt dışından gelecek misafirlerimizi Türk konukseverliği ile Amasya'ya bekliyoruz."
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Amasya'nın turizmde iyi durumda olduğuna da değinen Karaman, "Geçen yıl gelen yerli ve yabancı turist sayımız 625 bin civarında. 2018 için öngörümüz 750 bin civarı bekliyoruz. 2023 hedefimiz ise bir milyon turiste ulaşmaktır." dedi. AA
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