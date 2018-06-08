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Kredi kullanacaklar dikkat! İşte bankaların bayram kredileri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.06.2018 15:22 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalar, birbirinden farklı vade, faiz oranı ve ödeme seçenekleriyle kredi kullanma imkanı sunuyor.

Bayram kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenledikleri kredi kampanyalarında çiftçi, esnaf, emekli, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanlarına özel fırsatlar sunuyor.

Bankalarda bayram öncesi rekabet kızıştı

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Garanti Bankası

Garanti Bankası
Garanti Bankası, müşterilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını en uygun şartlarla karşılayabilmesi amacıyla geleneksel "Bayram Kredisi" kampanyasını başlattı. Garanti müşterileri, kampanya kapsamında, yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.
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Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "Her bayram öncesi olduğu gibi, farklı ihtiyaçların ortaya çıktığı, yaz tatili planlarının da yapılmasıyla harcamaların arttığı bir dönem geliyor. Garanti olarak, müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için hazırladığımız ihtiyaç kredisi kampanyamızı, bu bayram da tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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TEB

TEB
Türk Ekonomi Bankası (TEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da harcamaların arttığı bayram döneminde özel ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında kişiye özel kredi notuna göre TEB'den kredi alan müşteriler, yüzde 1,50'den başlayan faiz oranlarının yanı sıra 48 aya varan vade fırsatıyla 3 ay ödeme erteleme avantajından da yararlanabilecek.
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TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak, yaklaşan bayram ve tatil harcamaları için müşterilerin bütçesine ve ihtiyacına göre çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
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DenizBank

DenizBank
DenizBank, bayrama özel ihtiyaç kredisi kampanyasını uygulamaya aldı. Ramazan Bayramı için hazırlanan kampanya kapsamında aylık yüzde 1,35'ten başlayan faiz oranlarıyla 65 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor.
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Müşteriler, kampanya kapsamında kullanacakları kredilerle bayram öncesinde ihtiyaç duydukları giyim, seyahat ve hediye harcamalarını 48 aya varan vadelerle rahatça ödeyebilecek.
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İş Bankası

İş Bankası
İş Bankası'nın artık geleneksel hale gelen bayram kredisi kampanyası kapsamında, aylık yüzde 1,59'dan başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan aylık eşit taksitlerle veya kişiye özel esnek taksitli ödeme planlarıyla kredi kullanılabiliyor.
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Kredi başvuruları bankanın şubeleri, İşCep, internet bankacılığı, telefon şubesi ve bankamatiklerin yanı sıra "4402"ye mesaj ileterek yapılabiliyor.
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QNB Finansbank

QNB Finansbank
QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan esnaf ve KOBİ'lere Ramazan Bayramı'na özel bir bayram kredisi sunuyor. Esnaf ve KOBİ'ler bayram kredisini şimdi kullanıyor, ödemeye 3 ay sonra başlıyor.
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QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilere Ramazan Bayramı'na özel uygun faiz oranlı ve ödemeye 3 ay sonra başlayabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Her tutarda kredinin, çok uygun taksitlerle ve 3 ay erteleme seçeneği ile sunulduğu kampanyada müşteriler QNB Finansbank'tan günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 48 ay vadede 15 bin TL kredi kullanabiliyor.
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VakıfBank

VakıfBank
VakıfBank, müşterilerine uygun faiz oranlarıyla 90 bin TL'ye kadar bayram kredisi sunuyor. Bunun yanı sıra eşit, artan-azalan, 3 ay ödemesiz taksit imkanları da sunan krediye VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasından da başvuru yapılabiliyor.
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VakıfBank'ın bayrama yeni bir otomobille girmek isteyenler için hazırladığı 'Bayrama Özel 0 Km Taşıt Kredisi' ise uygun faiz oranı, 48 aya varan vade ve kefilsiz başvuru seçenekleriyle sunuluyor.
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bayram kredileri bankalar Garanti

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