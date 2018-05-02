Lamborghini'den 45 bin dolara traktör!

18 beygir gücünde olan bu traktörler meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor.

Sıfır araç fiyatına satılıyor

1 / 6 Lamborghini, süper otomobil üretimine geçmeden önce insanların ulaşım ve bazı ihtiyaçlarını ucuz yollu karşılamak için traktör üretiyordu.

2 / 6 O dönemlerde Lamborghini’nin kurucusu olan Ferruccio Lamborghini kullandığı Ferrari’sinde bir sorun yaşadı.

3 / 6 Sorun sonrası yaptığı inceleme neticesinde kendi spor arabasını yapabileceği düşüncesi kapılan Ferruccio, bir süper otomobil markası haline dönüşecek Lamborghini’yi tasarladı ve Ferrari’ye rakip bir süper otomobil markası haline dönüşmeyi başardı.

4 / 6 Lamborghini firmasının marka değerine değer katan süper otomobil üretiminden önce sektöre giriş yaptığı traktörler, bugün bir sıfır otomobil fiyatına yeniden satışa sunulmaya başladı.

5 / 6 1948 yılında yapılan ve hala Lamborghini’nin göz bebeği olan 2241R isimli traktör 18 beygir gücündeki motoru ile o döneme damgasını vuruyordu.