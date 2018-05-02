FİNANS

Lamborghini'den 45 bin dolara traktör!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

Lamborghini, traktör üretimi ile adım attığı sektörde bir zamanlar ürettiği traktörlerini sıfır araba fiyatına yeniden satışa sundu.

18 beygir gücünde olan bu traktörler meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor.

Sıfır araç fiyatına satılıyor

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Lamborghini, süper otomobil üretimine geçmeden önce insanların ulaşım ve bazı ihtiyaçlarını ucuz yollu karşılamak için traktör üretiyordu.
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O dönemlerde Lamborghini’nin kurucusu olan Ferruccio Lamborghini kullandığı Ferrari’sinde bir sorun yaşadı.
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Sorun sonrası yaptığı inceleme neticesinde kendi spor arabasını yapabileceği düşüncesi kapılan Ferruccio, bir süper otomobil markası haline dönüşecek Lamborghini’yi tasarladı ve Ferrari’ye rakip bir süper otomobil markası haline dönüşmeyi başardı.
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Lamborghini firmasının marka değerine değer katan süper otomobil üretiminden önce sektöre giriş yaptığı traktörler, bugün bir sıfır otomobil fiyatına yeniden satışa sunulmaya başladı.
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1948 yılında yapılan ve hala Lamborghini’nin göz bebeği olan 2241R isimli traktör 18 beygir gücündeki motoru ile o döneme damgasını vuruyordu.
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Söz konusu traktör üzerinde yapılan değişikliğin ardından bugün 45 bin dolar fiyat etiketi ile yeniden satışa sunulan traktörler sıfır araç fiyatlarını adeta geride bırakmayı başarıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Lamborghini traktör

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