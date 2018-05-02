Lamborghini'den 45 bin dolara traktör!

18 beygir gücünde olan bu traktörler meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor.
Sıfır araç fiyatına satılıyor
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Lamborghini, süper otomobil üretimine geçmeden önce insanların ulaşım ve bazı ihtiyaçlarını ucuz yollu karşılamak için traktör üretiyordu.
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O dönemlerde Lamborghini’nin kurucusu olan Ferruccio Lamborghini kullandığı Ferrari’sinde bir sorun yaşadı.
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Sorun sonrası yaptığı inceleme neticesinde kendi spor arabasını yapabileceği düşüncesi kapılan Ferruccio, bir süper otomobil markası haline dönüşecek Lamborghini’yi tasarladı ve Ferrari’ye rakip bir süper otomobil markası haline dönüşmeyi başardı.
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Lamborghini firmasının marka değerine değer katan süper otomobil üretiminden önce sektöre giriş yaptığı traktörler, bugün bir sıfır otomobil fiyatına yeniden satışa sunulmaya başladı.
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1948 yılında yapılan ve hala Lamborghini’nin göz bebeği olan 2241R isimli traktör 18 beygir gücündeki motoru ile o döneme damgasını vuruyordu.
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Söz konusu traktör üzerinde yapılan değişikliğin ardından bugün 45 bin dolar fiyat etiketi ile yeniden satışa sunulan traktörler sıfır araç fiyatlarını adeta geride bırakmayı başarıyor.
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