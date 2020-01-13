Manisa’da 2019 yılında 20 binden fazla kişi işe yerleştirildi

Manisa’da 2020 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleşti. Manisa’da 29 bin 776’sı erkek, 30 bin 366’sı kadın olmak üzere toplam 60 bin 142 kayıtlı işsizin bulunduğu açıklanırken 2019 yılında 20 bin 3 kişinin de özel ve kamu kurumlarında işe yerleştirildiği açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Toplantımızda genel değerlendirmemizi yapacağız. İlimizin, sektörümüzün ihtiyacı olan personel konusunda nerede eksiğimiz var, nerede fazlalılığımız var, nasıl bir yol izleyeceğiz, hepsini bu toplantıda ele alıyoruz. Manisa ilimiz Türkiye’nin göz bebeği olan bir il. İşsizlik rakamları yeni açıklandı. Manisa olarak istihdam konusunda iyi bir yerdeyiz. Gönül istiyor ki işsizliğin hiç olmadığı bir il olalım. Türkiye’de rakamlar daha da aşağı düşsün. Ama burada vurgulamamız gereken en önemli şey nitelik. Her zaman söylüyoruz. Bir taraftan işsiz var, iş arayan var. İşte arzla talebi bir yerde buluşturmamız lazım." dedi.

Yapılan toplantının yeni yılın ilk toplantısı olduğu gibi 2019 yılının da bir değerlendirmesi olduğunu kaydeden Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, kuruma kayıtlı işsizlerin 29 bin 776’sının erkek, 30 bin 366’sının kadın olmak üzere toplam 60 bin 142 kişi olduğunu söyledi. Aslan, bu rakamların peyderpey azalıp artabildiğini anlatırken, kayıtlı işsizlerin 1067’sinin engelli, 133’unun eski hükümlü ve 1’inin de terörle mücadelede yaralananlardan oluştuğunu ifade etti. Kayıtlı işsizlerin büyük çoğunluğunu ise ilk ve orta öğrenim mezunu vatandaşların oluşturduğunu anlatan Aslan ayrıca Manisa’da iş arayanların yaş oranlarına bakıldığında 20-29 yaş aralığındaki genç işsizlerden oluştuğunu dile getirdi.

2019 yılındaki işe yerleştirmelerden de bahseden Aslan, “Kamu sektöründe 134 kişi, özel sektörde 19 bin 899 kişi olmak üzere toplam 20 bin 3 kişinin işe yerleştirilmesi 2019 yılında İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Faaliyet alanlarımızdan bir tanesi olan işsizlik sigortası kapsamında pasif iş gücü dediğimiz işsizlik sigortası faaliyetleri kapsamında da 31 bin 514 kişi başvuru yapmış, bunlardan 16 bin 245’i işsizlik ödeneğini hak etmiştir. Bu kapsamda da 132 milyon 100 bin 416 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Aktif iş gücü çalışmaları kapsamında mesleki eğitim kursları dediğimiz kurslar, girişimcilik eğitim programları, işbaşı eğitim programları ve kamuda çalıştırılmak üzere toplum yararına program kapsamında 2 bin 474 program gerçekleştirilmiş olup bu programlardan 11 bin 966 kişi yararlanmıştır.” dedi.

Aslan ayrıca, Manisa’da toplum yararına program (TYP) kapsamında 3 bin 3 vatandaşın çeşitli kamu kurumlarında istihdam edildiğini ve bu kapsamda Manisa için 61 milyon 36 bin 304,29 TL ödenek tahsis edildiğini söyledi.

