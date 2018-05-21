FİNANS

Memurluk hayali kuranlar dikkat! Tam 20 bin yeni personel alınacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Kamu, Haziran ayına kadar 15 bin personel alacak.

Üniversitelerin de eklenmesiyle bu rakam 20 bini bulacak.

Hangi kurum kaç kişi alacak ?

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Kamuda en yüksek alımı yapacakların başında ise Milli Eğitim Bakanlığı geliyor.Bakanlık ek ders ücreti karşılığında ( uzman ve usta öğrenciler dahil) 5 bin sözleşmeli öğretmen alacak.
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ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR
Öğretmen adaylarında aranan şartlar ise 2017-2018 yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmaki Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan(SGK) emekli aylığı almıyor olmak,resmi eğitim kurumlarında çalışarak,en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması,devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten çıkarılmamış olmak.
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İKİNCİ SIRADA PTT YER ALIYOR

İKİNCİ SIRADA PTT YER ALIYOR
Elaman alımında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra ikinci sırayı ise PTT alıyor.
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PTT farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre 5 bin idari hizmet sözleşmeli personel alımı yapacak. Adayların 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını geçmemiş olması gerekiyor.
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HANGİ KURUM KAÇ KİŞİ ALACAK

HANGİ KURUM KAÇ KİŞİ ALACAK
Milli Eğitim Bakanlığı : 5.000
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PTT : 5.000
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu : 1205
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Makina ve Kimya endüstrisi : 240
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Diyanet İşleri Başkanlığı : 75
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Dış İşleri Bakanlığı : 23
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Milli Savunma Bakanlığı : 25
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Eti Maden işletmeleri : 5
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