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Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

Milyonlarca Bağ-Kur’lu geçmiş prim borçlarını kısa süre içinde yürürlüğe girecek af paketiyle indirimli ödeyebilecek.

10 yıllık borç, 84 bin liradan 52 bin liraya düşecek.

Büyük indirim geliyor! Borçlar silinecek

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Esnaf, çiftçi, isteğe bağlı sigortalılar yani Bağ-Kur’lular, her ay düzenli prim ödemek zorunda. Ancak işler bazen yolunda gitmiyor ve ödemeler aksıyor. Biriken borçlar da katlanarak artıyor. Yapılan düzenlemeyle 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan bir milyonun üzerinde Bağ-Kur’lu var.
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EN AZ 700 LİRAYDI

EN AZ 700 LİRAYDI
Dondurulan süreler, ele para geçince ya da emeklilik yaşı gelince tekrar canlandırılabiliyor. Buna ihya da deniyor. Bu yolla prim eksiği olanlar, yaş şartını da tamamlamışsa hemen emekli olabiliyor. İhya yapılırken SGK, prim borçlarını güncel değer üzerinden hesaplıyordu. Yani 2003’te en düşük aylık primi 104 lira olsa bile bugünkü 700 liralık aylık prime göre borç çıkarıyordu.
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BORÇ YÜKÜ DÜŞECEK

BORÇ YÜKÜ DÜŞECEK
Bu hesapla 15 yıllık prim borcu olan bir Bağ-Kur’lu esnafa, sadece ana para borcu olarak 126 bin lira borç çıkıyordu. Faiziyle borç daha da artınca Bağ-Kur’lunun bu borcu kapatması imkânsız hale geliyordu. Şimdi af paketiyle bu uygulamadan vazgeçiliyor. Meclis’ten geçen, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak yasayla Bağ-Kur’luya büyük bir kolaylık sağlanacak.
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KREDİ FIRSATI DA VAR

KREDİ FIRSATI DA VAR
Son olarak 2011’de bu yönde bir düzenleme yapılmıştı. O nedenle borçlu Bağ-Kur’lular bu fırsatı değerlendirmeli. Üstelik nakdi olmayanlar için ucuz kredi imkanı da sağlanacak. Mevcut durumda bu imkân var. Martta Ziraat Bankası ile SGK arasında bir protokol imzalanmıştı. Buna göre; hemen emekli olabilecek Bağ-Kur’lu yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vadeyle kredi çekebiliyor. Sürenin uzatılması için çalışma yürütülüyor.
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FAİZİ SİLİNECEK

FAİZİ SİLİNECEK
Yeni yasayla dondurulan primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. Bir başka deyişle primler hiç dondurulmamış gibi işlem görecek. Bu yapılırken borcun faizi silinecek ve enflasyon farkı bulunacak. Ödemeler de enflasyon farkıyla birlikte yapılacak. Yani, aylık en düşük prim olan 700 lira yerine daha makul bir ödeme tutarı ortaya çıkacak
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Anahtar Kelimeler:
indirimli emeklilik Bağkur borcu esnaf

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