FİNANS

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya, evde yakınına bakan kişiye kadar herkese zam geliyor.

Milyonlarca kişinin gözü gelecek olan zam miktarında.

Milyonlarca kişiye müjde!

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Temmuz ayında herkese zam var

Temmuz ayında herkese zam var
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
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2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminlerine göre bu zammın yüzde 4.02 olabileceği öngörüsü yer alıyor. Eğer tahmin gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 973,21 liraya çıkacak. Halen en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4.02 olarak gerçekleşirse, bu maaş 180,14 lira artışla 4 bin 661 lira 40 kuruşa çıkacak. Ayrıca Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay verilen ek ödeme de yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında hesaplanan ek ödeme, aylığın yükselmesiyle zamlanacak.
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MEMUR EMEKLİSİNE FARK DA VAR

MEMUR EMEKLİSİNE FARK DA VAR
Memur emeklilerine ise Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Eğer yüzde 3.5+yüzde 0.02'lik zam tahmini gerçekleşirse, en düşük maaş memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 48 liraya çıkacak. Ayrıca her ay ödenen maaşın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak.
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YAŞLIYA 825,45 TL

YAŞLIYA 825,45 TL
Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara sunulan 3 ayda bir ödenen 65 yaş aylığı Temmuz'da memur zammıyla birlikte artacak.
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YAŞLIYA 825,45 TL

YAŞLIYA 825,45 TL
Halen yaşlılara aylık 265,79, 3 aylık da 797,38 lira ödeniyor.
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YAŞLIYA 825,45 TL

YAŞLIYA 825,45 TL
Eğer yüzde 3.52'lik memur zammı tahmini gerçekleşirse, yaşlılara aylık ödenen tutar 275,15 liraya, 3 aylık ödeme de 825,45 liraya çıkacak.
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EVDE YAKININA BAKANA BİN 123 TL

EVDE YAKININA BAKANA BİN 123 TL
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağlanan destek tutarı da Temmuz'da memur zammıyla artacak.
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EVDE YAKININA BAKANA BİN 123 TL

EVDE YAKININA BAKANA BİN 123 TL
Halen aylık bin 85 lira 50 kuruş ödeme yapılıyor. Bu tutar, zam yüzde 3.52 olarak gerçekleşirse bin 123 lira 71 kuruşa ulaşacak.
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İNTİBAK İÇİN YENİ VİRAJ

İNTİBAK İÇİN YENİ VİRAJ
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak beklentisi içerisinde. Anayasa Mahkemesi kararının ardından emekliler gözlerini yasa çıkarılması için Meclis'e çevirirken; Türkiye Emekliler Derneği de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. Derneğin hukuk danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, "İç hukuk yolları tüketildiğinden, AİHM'e başvurduk" dedi.
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İNTİBAK İÇİN YENİ VİRAJ

İNTİBAK İÇİN YENİ VİRAJ
İlk intibaktan yaklaşık 2 milyon SSK'lı yararlandı. Maaşlarda 50 ile 355 lira arasında artış yaşandı. Yeni intibakh ayata geçerse, yaklaşık 5 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Zam oranının da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Emekli memurlar
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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