Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Memurlar, toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı için de yüzde 3,5 zam alacak.

Milyonların gözü bu haberde

1 / 7 Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1,62 yükseldi, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 6,39 oldu.

2 / 7 Böylece 5 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, bu durum yüzde 2,39'luk enflasyon farkını ortaya çıkardı.

3 / 7 Temmuzda açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamının eksi 2,39 veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

4 / 7 Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile enflasyondan kaynaklı ortaya çıkan yüzde 2,39'luk fark maaşlara yansıtılacak.

5 / 7 Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

6 / 7 Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018 Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, 2017 Aralık ayına göre 6 aylık değişim oranı yüzde 4'ü aşarsa memurlara enflasyon farkı ödenecek.