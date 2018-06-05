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Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle memurlar yüzde 2.39 oranında enflasyon zammı alacak.

Memurlar, toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı için de yüzde 3,5 zam alacak.

Milyonların gözü bu haberde

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1,62 yükseldi, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 6,39 oldu.
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Böylece 5 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, bu durum yüzde 2,39'luk enflasyon farkını ortaya çıkardı.
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Temmuzda açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamının eksi 2,39 veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.
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Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile enflasyondan kaynaklı ortaya çıkan yüzde 2,39'luk fark maaşlara yansıtılacak.
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Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
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Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018 Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, 2017 Aralık ayına göre 6 aylık değişim oranı yüzde 4'ü aşarsa memurlara enflasyon farkı ödenecek.
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Memurlar, toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı için ise yüzde 3,5 zam, Haziran-Aralık 2018 dönemi enflasyonun zam oranının üzerinde çıkması durumunda da fark alacak.
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