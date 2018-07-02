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MTV ikinci taksit ödemeleri başladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ocak ayında yapılacak ilk taksit ödemesi, 31 Ocak'ta sona erdi. MTV'nin ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihinde yapılacak.

MTV'nin ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihinde yapılacak. Peki 2018'de hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte yanıtı...

Hangi araç ne kadar ödeyecek?

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Torba yasa tasarının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları netleşti.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.
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Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.
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MTV'DE İLK TAKSİT ÖDEME DÖNEMİ SONA ERDİ

MTV'DE İLK TAKSİT ÖDEME DÖNEMİ SONA ERDİ
MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. MTV'de ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibari ile başladı.
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.
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MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor. 1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
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2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
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3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
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4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün. İşte araç sahiplerinin 2018'de ödeyeceği yeni vergi tutarları...
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1300 CC VE ALTI ARAÇLAR

1300 CC VE ALTI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi tutarı: 743 TL 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler:
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Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. (Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)
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1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR

1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 1294 TL
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1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler:

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler:
Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.
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1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR

1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 2 bin 284 TL 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.
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1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR

1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 3 bin 598 TL 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.
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2001-2500 CC ARASI ARAÇLAR

2001-2500 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 5 bin 396 TL 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.
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4000 CC VE ÜSTÜ ARAÇLAR

4000 CC VE ÜSTÜ ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 29 bin 483 TL 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.
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1 OCAK 2018 SONRASI TESCİLLİ ARAÇLAR

1 OCAK 2018 SONRASI TESCİLLİ ARAÇLAR
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Anahtar Kelimeler:
mtv otomobil ödeme

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