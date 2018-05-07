ODTÜ'lü Aslı, kuşkonmaz üreticisi oldu

Kuşkonmaz üreticisi Aksoy:



Vitamin ve folikasit zengini olan ürünün kilosu piyasada 25 lira ile 40 lira arasında satılıyor. Ürünümüzü Eskişehir'e gönderiyoruz, burada ürünün paketleme işleminin ardından yüzde 90'ı iç piyasada tüketiliyor, diğer kısmı ise Almanya'ya ihraç ediliyor"

Kilosu 40 lira!

1 / 10 ODTÜ İşletme Bölümü'nden 2003'te mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayıp İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan 38 yaşındaki Aslı Aksoy, iş gezisi için gittiği ABD'de bir et lokantasında ilk defa tattığı "kuşkonmaz"ın tadını çok beğendi.

2 / 10 15 yıllık iş kariyerini bırakıp memleketi olan Muğla'nın Ula İlçesi Yeşilçam Mahallesi'ne yerleşen ve ilk etapta kiraladığı 2,5 dönüm alana deneme üretimi için kuşkonmaz eken Aksoy, 3 yıl içerisinde yine kiralama yöntemiyle 42 dönüme ulaşarak yaklaşık 10 ton ürün elde edip Türkiye'nin Eskişehir'den sonra ikinci büyük kuşkonmaz üreticisi oldu. Aksoy, köyde 7 kadınla birlikte başladığı üretimi, talebin çoğalması nedeniyle 11 kadına çıkararak kadınlara da istihdam sağlamış oldu. Deneme amaçlı 2,5 dönümlük tarlasını önce 24 dönüme ardından da 42 dönüme kadar çıkarmayı başaran Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşkonmaz tarlalarını, Muğla’nın Yeşilçam Köyünde komşuları olan 7 kadınla birlikte 2015’ten bu yana işlediklerini söyledi.

3 / 10 Zaman içinde ahırdan dönüştürdükleri damı, deposu, soğutma sistemi ve soğuk odası bulunan, tüm izinleri tamamlanmış bir paketleme tesisi de yaptıklarını anlatan Aksoy, bu sene örtü altı üretime geçerek hasatta erkencilik sağladıklarını da vurguladı. Gıda güvenliğine uygun, çevre, hayvan ve insan sağlığını gözeterek sürdürülebilir üretim yaptıklarına dair Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan "İyi Tarım Uygulamaları" Sertifikasını aldıklarını da belirten Aksoy, kuşkonmazın ülkede çok tanınmaması nedeniyle bu alanda üretim kararı aldığını ifade etti.

4 / 10 Pazarın büyümesi ve yerli üretimin daha kıymetli hale gelmesi nedeniyle tarlalarını ve istihdamı büyütmeye devam ettiğini anlatan Aksoy, "Geldiğimiz nokta açısından çok mutluyum. Faydalı bir sebzeyi tüketiciyle buluşturmak da bizi mutlu ediyor. Kırsalda kadınlarla beraber üretiyor olabilmenin keyfiyle başarılı bir çalışma yaptık." diye konuştu.

5 / 10 Türkiye'nin ikinci büyük kuşkonmaz üretici olduklarına işaret eden Aksoy, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl ilk hasat döneminde 7 ton civarında ürün elde ettik. Bu yıl ilk hasatta 10 ton ürün aldık. Kuşkonmaz çok yıllık bir bitki olduğu için ilk dikiminden hasat aldığınız süreye kadar verim artarak devam ediyor. Yeni tarlalarımızda da hasat bekliyoruz."

6 / 10 Yeşilçam köyünde bir istihdam alanı oluştuğunu dile getiren Aksoy, "Biz tarlamızda üretime 7 kadınla başladık. Bu sene 11 kadına çıktık çünkü tarlalarımız büyüdü. 70 haneli bir köyün en az 11 hanesine kuşkonmaz ile bir gelir kaynağı yarattık. Bu çok gurur verici. Yeşilçam köyünde bir Yeşilçam hikayesi yazdık. Bu neden Muğla'nın diğer köylerinde de olmasın. Çünkü Muğla kuşkonmaz üretimi için çok uygun ve iyi bir gelir getirici ürün. Bunun için Tarım İl Müdürlüğü aracılığıyla köylü kadınlarla bir araya gelip onlara kuşkonmaz üreticiliğini ve yetiştiriciliğini anlatıyorum. Kırsal kalkınmaya katkı sunmayı çok arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

7 / 10 Kuşkonmazı daha çok zincir ulusal marketler aracılığıyla tüketicilere ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Aksoy, önceki yıllarda Türkiye'de tüketilen kuşkonmazın tamamının Peru ve Meksika menşeli olduğunu, bu ürünlerin Hollanda'ya oradan da Türkiye gelmesinin yaklaşık 3 haftayı bulduğunu hatırlattı.

8 / 10 Aksoy, Muğla ve Eskişehir’de üretilen kuşkonmazın toplandığının, ertesi günü tüketiciye sunulduğunu belirterek, yıl içerisinde vatandaşların bu ürünü marketlerin reyonlarında bulabileceğini kaydetti. Vitamin yönünden zengin, folikasit oranı yüksek, lifli bir bitki olduğu bilinen kuşkonmazın çeşitli yemeklerin içinde, salatalarda ve garnitür olarak tüketilebildiğini anlatan Aksoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'daki çiftliğine kuşkonmaz ektirdiğini ve tüketiminin de yapıldığını sözlerine ekledi.

9 / 10 Ürünün kilosunun piyasada 25 lira ile 40 lira arasında satıldığını belirten Aksoy, "Vitamin ve folikasit zengini olan ürünün kilosu piyasada 25 lira ile 40 lira arasında satılıyor. Ürünümüzü Eskişehir'e gönderiyoruz, burada ürünün paketleme işleminin ardından yüzde 90'ı iç piyasada tüketiliyor, diğer kısmı ise Almanya'ya ihraç ediliyor" diye konuştu.