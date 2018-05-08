FİNANS

Öğrenciler hurdalardan iki bin liraya otomobil yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, hurdadan topladıkları parçalarla motorlu bir taşıt üretti.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksek Okulunda okuyan 10 kafadar, hurdadan topladıklarını; eski metal, sac, boru ve profil parçalarıyla 1 aylık bir çalışmanın neticesinde 2 bin lira harcayarak motorlu bir taşıt üretti. Motosiklet motoru kullanılan araç saatte 20 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tasarladıkları taşıta “sürüngen 1” adını veren öğrenciler, aracı geliştirmeye devam ediyor.

Yakıt derdi olmadan uzun yol yapan araç yaptılar

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Zile Meslek Yüksek Okulu otomotiv programı öğretim görevlisi Mehmet Zorkoç, öğrencileriyle birlikte 3 farklı otomobil yaptıklarını belirterek, “Öğrencilerimizle birlikte ürünlerimizi ortaya çıkardık. İlk başlangıçta hem benzinli hem elektrikli hem de elektriğini güneş enerjisi ile şarj ettiğimiz bir ürünümüz var.
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Birkaç sene içerisinde çıkardığımız bir ürünümüz. Bir yıl benzinlisini, bir yıl elektriklisini, bir yıl da güneş enerjisiyle şarj edilip yola sürülmesiyle ilgili çalışmamızı yaptık. Niye böyle bir şeylerle uğraştık. Biz bunu öğrencilerimizin pratiklerini, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri maksatlı oluşturduk. Malzemelerini farklı farklı firmalardan, hurdalıktan, atölyedeki eskilerimizden destek alarak onları toplayıp ortaya güzel bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz. Bunların üzerindeki çalışmalarımız devam edecek.
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Biz mekanik kısmı ile alakalı çalışmalarımızı yaptık. Okulumuzda mekatronik programımız var. O arkadaşların çalışmalarını da bunların üzerine uygulanacaktır. Onlarda yazılım aşamasın da. Farklı yazılımlarla uğraşan öğretim görevlisi arkadaşlarımızın da desteklerini alarak mesela ön frenleme mesafesi, parmak iziyle çalıştırma, park sensörü, navigatör sistemi ilave etme gibi farklı farklı sistemleri ilerleyen çalışmalarımızda gerçekleştireceğiz” dedi.
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“Malzemelerini hurdacılardan aldık”

“Malzemelerini hurdacılardan aldık”
Otomotiv programı öğrencisi Faruk Demirbağ, aracı hocalarının yardımıyla, parçaları bularak yaptıklarını söyledi. Demirbağ, “Aramızın motoru 125 cc’lik motosiklet motorudur. 4 tane motosiklet süspansiyonu ve tekeri, direksiyon sistemini bulduk
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Profillerimiz 40, 60’lık profiller. Bir sürü parçamızı birleştirerek yaptık. Malzemelerini hurdacılardan aldık. Motor kısmını da motosikletçiden aldık.
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Bu projemiz 10 kişilik bir ekimiz ve bir hocamızla birlikte yaptık. 10 kişilik ekibimizle birlikte yaklaşık bir buçuk ay gibi bir sürede yaptık. Malzemenin iki, iki buçuk kadar maliyeti oldu. Onu da arkadaşlarımızla ve hocamızla tedarik ederek projemizi yaptık” dedi.
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“Yakıt derdi olmadan uzun yol yapan araç”

“Yakıt derdi olmadan uzun yol yapan araç”
Hibrid otomobil geliştirmede çalışan otomotiv programı öğrencisi Yasin Beyazıt ise, “Aracımızda iki farklı motor bulunmaktadır.
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Aracımız hibrid araçtır ve geliştirmeye oldukça açıktır. Aracımız öncelikle pil yardımıyla giderek, pil bitmesi durumunda otomatik olarak benzine geçer ve benzinle çalıştığı sürede tekrar aküleri doldurarak benzinin bitmesi ile birlikte tekrar uzun mesafe yol yapmamızı sağlar.
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Aracımızın üst kısmında bulunan güneş paneli sayesinde gün boyunca aküleri tekrar şarj edebilir ve uzun yol yapabiliriz” diye konuştu. İHA
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Anahtar Kelimeler:
hurda otomobil

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bravvo bi 100 sene sonra inşaallah bu azimle arabada üretirler kıyamet kopmazsa.bu nedir arkadaş bu öğrenciler hocalar napıyor millet uzaya çıktı bizimkiler bisitletten bozma demirlere hazır çıkma motor takıyor bunuda teklam ediyor
Fırsat tanısalar kesin uzay mekiği yaparlar.Bizim mahallenin televizyon tamircisinin 40 yıldır ağzından düşürmediği klişe cümle.Sağlam Tv'yi götür bozar sana öyle verir.Ama dünyanın en iyi tamircisidir.Bu ülkede tutuyormu tutuyor.Yalan dalaverenin yeryüzünde en çok prim yaptığı yerde yaşıyoruz...
Plakanın güzelliği :)
otomatik şöförlü günlerin geldiği birde üniversitelerin siyaset alanı olduğu bu zamanda ülkemiz için büyük başarı doğrusu !!!
yerli araba üreten babayiğitler varmış...
Bravo böyle gençlerin elinden tutacak birileri lazım,devlet bunlara sahip çıkmalı,gençlerimizin elinden herşey gelir yeter ki istesinler.
Ah ah zamanında sahipsiz eti senin kemi,ği benim söylemleriyle çıraklıktan yetişipte mucizeler yaratanları çıraktır ez gitsin politakasını yapmayıp bu şekilde ön plana çıkarsa idik her şey çok farklı olurdu çok.. Arkadaşları tebrik ediyorum Başarılarının devamını diliyorum
Tebrik ederim arkadaşlar, tam da benim aradığım otomobil.Ben hemen bir adet satınalmak istiyorum.
yerli araç bu olsun.
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