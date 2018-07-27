Ölmeden önce mutlaka görmelisiniz! Hem de Türkiye'de

Müşküle Köyü’nde oturan İbrahim Tektaş, İznik Gölü kıyısında bulunan ve bölgede Sarı Kaya olarak da adlandırılan adaya benzeyen kayanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu yerleri bilmenizde fayda var!

1 / 66 Kurukafa, aslan ve maymun figürleri dikkat çekiyor İlk bakışta kaya ve suya yansıyan görüntüsü olarak anlaşılan fotoğraf, takipçilerin yorumlarıyla farklı anlamlar kazanarak hızla sosyal medyada yayıldı.

2 / 66 Sosyal medyada hızla yayılıyor Fotoğraf 90 derece sola çevrildiğinde ortasında büyük bir kurukafa onun içinde de yeleli aslan ve gözlük takmış bir maymun figürleri de ortaya çıkıyor.

3 / 66 Görmediyseniz eğer burayı mutlaka ziyaret etmelisiniz Bursa’nın İznik İlçesi’nde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası’nın suya yansıyan görüntüsü üzerinde beliren kurukafa, aslan ve maymun figürleri nedeniyle sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

4 / 66 İznik Gölü'nde paylaşım rekoru kıran görüntü Bursa’nın İznik İlçesi’nde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası’nın suya yansıyan görüntüsü üzerinde beliren kurukafa, aslan ve maymun figürleri nedeniyle sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

5 / 66 İznik Gölü'nde paylaşım rekoru kıran görüntü Bursa’nın İznik İlçesi’nde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası’nın suya yansıyan görüntüsü üzerinde beliren kurukafa, aslan ve maymun figürleri nedeniyle sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

6 / 66 İznik Gölü'nde paylaşım rekoru kıran görüntü Bursa’nın İznik İlçesi’nde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası’nın suya yansıyan görüntüsü üzerinde beliren kurukafa, aslan ve maymun figürleri nedeniyle sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

7 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Balıklı Göl - Rize Ambarlı Yaylası

8 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Yedi Adalar - Gökova Körfezi

9 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Akçakoca - Düzce

10 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Selimiye - Bozburun Yarımadası

11 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Kalem Adası - Dikili

12 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Kocayayla - Bursa

13 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Gerze - Sinop

14 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... İğneada - Kırklareli

15 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Arboretum - Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı beldesi

16 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Pygela - Kuşadası

17 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Yenişarbademli - Isparta

18 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Gideros - Amasra

19 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Faralya - Fethiye

20 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Gölyanı Yaylası - Giresun

21 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Küçük Kargı Koyu - Muğla

22 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Karaburun - İzmir

23 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Akbük Didim - Aydın

24 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Sis Dağı - Giresun

25 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Şövalye Adası - Fethiye

26 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Karagöl Artvin - Borçka

27 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Bördübed Limanı - Gökova Körfezi

28 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Yeşilyurt Köyü - Balıkesir

29 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Akçakese Köyü - İstanbul Şile

30 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Aşıklar Köyü - Maşukiye Kocaeli

31 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Maçahel Yaylası - Artvin

32 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Büyük Çatı Koyu - Muğla Datça

33 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Gökpınar Gölü - Sivas

34 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Yüzen Ada - Bingöl

35 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Girlevik Şelalesi - Erzincan

36 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Nemrut Krater Gölü - Bitlis

37 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Cennet Kanyonu - Bursa

38 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Feslikan Yaylası - Antalya

39 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Harbiye Şelalesi - Hatay

40 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Uçansu Şelaleleri - Antalya

41 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Derinkuyu, Yeraltı Şehri - Kapadokya Nevşehir

42 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Cumalıkazık - Bursa

43 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Harput - Elazığ

44 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Amasra - Bartın

45 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Şirince Köyü - İzmir Selçuk

46 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Hasankeyf - Batman

47 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Kazdağları - Balıkesir

48 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Tortum Şelalesi - Erzurum

49 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Eski Foça - İzmir

50 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Nazarköy - İzmir

51 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Spil Dağı - Manisa

52 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Uzungöl - Trabzon

53 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Bozcaada - Çanakkale

54 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Çağlarca Köyü - Antalya

55 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Eski Datça - Muğla

56 / 66 Türkiye'de görülmesi gereken saklı cennetler... Dalyan - Muğla

57 / 66 Bu yerleri ilk defa duyacaksınız - Blagaj, Bosna-Hersek Buralara ulaşmak zor, çünkü bu yerler bugüne kadar gördüğünüz popüler turizm merkezlerinden çok farklı. Çoğu turistin henüz duymadığı yerleri sizin için derledik. Peri masallarını andıran, çiçek tarlaları, şelaleler, şirin adalar, masmavi sular sizce de görülmeye değer değil mi? İşte bugüne kadar gizli kalmış dünyanın en muhteşem yerleri... İlk kâşiflerin arasında olma şansını kaçırmayın! Blagaj, küçük şelaleler arasında yer alan ve masmavi sularla ile çevrili küçük bir köy. Burası Bosna-Hersek'in diğer yapılarından kolaylıkla ayırt edilebilen, Bosna-Hersek'in en değerli kentsel ve kırsal alanlarından biridir. Ünlü Blagaj Tekkesi ise Buna Nehri'nin kaynağında bulunmaktadır. Burası Bosnalılar tarafından millî anıt kabul edilir.Sarı Saltuk'un Türbesi de burada bulunmaktadır.

58 / 66 Huacachina, Peru Huacachina, geniş bir çölün ortasında bir vaha kasabasıdır. Peru'nun başkenti Lima'dan bu güzel yere giden yol yaklaşık 5 saat sürer. Şehrin nüfusu yaklaşık 200 kişidir. Huacachina, çölde küçük doğal bir göl etrafında kurulmuştur.

59 / 66 Lake Hillier, Avustralya Batı Avustralya’da bulunan Hillier Gölü, pembe rengiyle görenleri hayran bırakıyor. 1802 yılında keşfedilen bu pembe gölün bazı deniz yosunlarının ve mikro organizmaların bu hale getirdiği söyleniyordu, ancak daha sonraki çalışmalar bunu geçersiz kıldı. Bu nedenle, kimse suyun bu sıradışı renginin neden kaynaklandığını bilmiyor.

60 / 66 Hidden Beach, Marieta Adaları, Meksika Hidden Beach, saf su ve çok çeşitli kuşlara sahip gizli bir plaj. Meksika açıklarında Marieta Adaları'nda bulunan 'Hidden Beach' adlı bu kumsal, görenleri büyülüyor. 'Yeryüzündeki gizli cennet' olarak anılan kumsal tamamen doğal yollarla oluşmuş.

61 / 66 Silfra Fissure, İzlanda Silfra Fissure, İzlanda'daki Thingvellir Milli Parkı'nda bulunur. Burası dalgıçlar ve maceraperestlerin en favori yerlerinden biri. Dünyanın en berrak sularından biri olarak tanımlanan Silfra’da görüş mesafesi 100 metreyi buluyor.

62 / 66 Isola Bella, İtalya Şüphesiz, Lago Maggiore'daki İtalyan adası olan Isola Bella, dünyadaki en güzel yerlerden biri. Ülkenin kuzeyinde yer alan Lago Maggiore bölgesinde yer alan Isola Bella, egzotik bitkilerve rengarenk çiçeklerin bulunduğu İtalyan tarzı bahçelere sahiptir. Villadaki sanat çalışmaları eşsizdir ve bu sıra dışı malikane ölmeden önce ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Burada, kraliyet kuşları olarak da bilinen beyaz tavus kuşlarını bahçede yavaşça dolaşırken görebilirsiniz.

63 / 66 Popeye Village, Malta Popeye köyü, aslında 1980'lerde Popeye müzikalini çekmek için yapılmış küçük ahşap evlerden oluşur. Fotoğrafa baktığınızda, “Gerçekten böyle bir yer var mı?” sorusu aklınıza gelebilir. Cevabı evet, böyle bir yer var. Burası Malta’da bulunan Popeye Village ya da Temel Reis Köyü. Popeye Village tam bir masal köyü, 1980 de Robin Williams’ın başrolde olduğu “Popeye” adlı müzikal film için inşaa edilmiş. Film işi bitince de Malta halkı buraya sahip çıkıp yok olmasına izin vermemiş ve şu anda bir müze ve eğlence merkezi olarak hizmet görüyor.

64 / 66 Dongchuan Kırmızı Toprak, Çin Dongchuan Kırmızı Toprak, Yunnan Eyaletinin başkenti Kunming'in güneybatısındaki dağlık bir vadidir. 1990'ların ortasında keşfedilen bu yer, altyapı nedeniyle Çin'in turistlik haritasında değil. Toprağa rengini veren içinde bulunan oksitlenmiş demir ve mineraller. Yıl boyunca çiçek açan bitkiler de manzaraya renk katıyor.

65 / 66 Flores Adası, Portekiz Flores Adası, UNESCO dünya mirası listesindedir. Portekiz kıyılarındaki Azores adalarının en batı noktasında yer alır. Flores Adası, adını bölgede bolca bulunan yabani çiçeklerden alıyor. Doğal kaplıcalar, lagünler, pirinç tarlaları, şirin köyler, volkanlar ve dünyaca ünlü mağaraları burada bulmak mümkün.