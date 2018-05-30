Ordu'da mobil köy yumurtası servisi

Özel sektörden sıkılan Kadir Eren, yetiştirdiği tavukların yumurtalarını motosikletiyle kapıya teslim satıyor.

Kemal Sunal ve motosikletli kuryeler ilham kaynağı oldu

1 / 7 AW405961_01 Ordu’nun Gülyalı ilçesine bağlı Sayaca Mahallesi’nde yaşayan Kadir Eren, yaklaşık 10 yıl kadar İstanbul’da özel sektörlerde çalıştıktan sonra, doğduğu topraklara dönmeye karar verdi. Çalıştığı süre boyunca, çocukluk hayali olan ‘tavuk yetiştiriciliğini’ aklından çıkartamayan Eren, memleketine dönünce işe koyuldu. Yetiştirdiği 65 tavuğa gözü gibi bakmaya başlayan ve ürettiği yumurtaları da satmaya karar veren Eren, motosikletinin montunun sırt kısmına da ‘Köy yumurtası alo sipariş hattı. 7/24 ara gelsin’ yazısı astı. Bu sayede Ordu sokaklarında dolaşan Kadir Eren, artırdığı müşteri sayısı ile talepleri karşılamaya çalışıyor.

2 / 7 AW405961_02 Kendisine, ‘mobil köylü’ lakabı takan Eren, bu fikrin komik yanını izlediği Kemal Sunal filmlerinden, pratik yanını ise yemek firmalarının motorlu kuryelerinden esinlendiğini ifade ediyor.

3 / 7 AW405961_03 Yaklaşık 2 senedir bu işi yaptığını aktaran Kadir Eren, 10 yıl İstanbul’da özel sektörde çalıştığını ve kızınca doğup büyüdüğü mahallesine dönmeye karar verdiğini söyledi. İşinde büyümeye kararlı olan Eren, “Kendi işimde başarılı olacağımı düşündüm. Allah’ın izniyle başladık ve devam ediyoruz, güzel de tepkiler alıyoruz.

4 / 7 AW405961_04 Yüzde yüz doğal köy yumurtası ürettiğimiz için de müşterilerimiz bize güveniyor. Kapıya teslimat yapıyoruz, insanlar hastalarına alıyor, çocuklarına alıyor. Ben bu işi burada büyütmenin de peşindeyim. Çünkü artık insanlar marketten yumurta almak istemiyor. İnsanlar artık doğal yumurta istiyor, hayvanlar burada akşama kadar dolaşıyor" şeklinde konuştu.

5 / 7 "Çocukluğumdan beri hayalimdi" Tavuk beslemenin, çocukluk hayali olduğuna dikkat çeken Eren, “Kafamda hep bu işi özel şirkette çalışırken de planlıyordum. Çünkü özel şirkette çalışırken nasıl çalıştığımızı gördüğüm için her zaman ders çıkarttım. Ardından planlar yaptım ve köyüme geldim ve bu işlere başladım, inşallah yavaş yavaş büyütmek de istiyorum. Kapıya teslimat yaptığımız için sürekli olan müşterilerimiz var. Artık yavaş yavaş bizi tanımayan insanlar da bizden yumurta alıyor. Bu yumurtaları insanlar yedikleri zaman devamı geliyor. Biz de bu yüzden giderek tavuk sayımızı artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

6 / 7 Kemal Sunal ve motosikletli kuryeler ilham kaynağı oldu Kadir Eren büyük yemek firmalarının motosiklet ile yaptıkları kapıya servisten de etkilenerek böyle bir hizmete kalkıştığını kaydederek, "Ben onlardan ilham aldım. Kemal Sunal’ı da çok sevdiğim için onun filmlerinden hep ders çıkarmışımdır. Onun, bizi güldüren anılarından ders çıkarttım ve bunu reklama yaydım" dedi.