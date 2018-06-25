Otomobillerde yeni dönem resmen başlıyor!

ABD'li mühendis son model arabasının boyasını kendine doğru çekiyor ve altından bambaşka bir şey çıkıyor!

Mühendisin geliştirdiği yöntem şaşırtıyor

1 / 32 Mühendis, geliştirdiği yeni bir yöntemle araba boyalarında yepyeni bir dönemi başlatıyor! Nasıl mı?

2 / 32 Amerikalı bir grup girişimci, geliştirdikleri boyanabilir plastik kaplama ile kullanıcıların istedikleri zaman otomobillerinin rengini değiştirebileceklerini açıkladı.

3 / 32 Geçtiğimiz hafta Facebook’ta paylaştıkları video ile yeni ürettikleri kaplamayı tanıtan girişimciler, bu kaplama sayesinde insanların arabalarının rengini istedikleri zaman değiştirebileceklerini istedikleri zaman da kaplamayı soyarak otomobili eski rengine döndürebileceklerini açıkladı.

4 / 32 Bu girişim ile plastik türevli bir madde ile kaplanan otomobiller, boyandıktan sonra tıpkı normal araçlar gibi yıllarca hava durumundan etkilenmeden kullanılabiliyor.

5 / 32 Otomobilinizin rengini beğenmezseniz ya da rengini değiştirmek isterseniz de boyanan dış yüzeyi bir etiket çıkarır gibi araca zarar vermeden sökebiliyorsunuz.

6 / 32 Her türlü yaratıcı fikre yatkınlık sağlayan bu madde ile sonradan pişman olacağınız bir işlem yaptırsanız dahi çözümünüz son derece basit. Boyanmış dış yüzey, tıpkı bir etiket ya da telefon koruma jelatini gibi kaportanıza en ufak bir hasar vermeden sökülebiliyor.

7 / 32 Bu işlem dışında ise oldukça dayanıklı bir kullanım vadeden girişimciler, bu madde ile kaplanarak boyanan bir aracın yıllarca çiziksiz kullanılabileceğini iddia ediyor.

8 / 32 Otomobil farlarında yepyeni bir dönem başlıyor. Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz?

9 / 32 Mercedes LED ızgarası formundaki far tasarımını ilk olarak 2015’te F 015 adını taşıyan araştırma aracında göstermişti.

10 / 32 Ancak şirketin yeni dijital ışıkları, LED ızgarasından daha net ve açık bir aydınlatma vaat ediyor.

11 / 32 HD kalitesinde aydınlatma sunan farlarda 1 milyondan fazla piksel bulunuyor ve sistem otomobilin önünün ne kadar aydınlatılacağını kontrol edilebiliyor.

12 / 32 Farlarda parlaklık seviyesinin ayarlanmasında kullanılan sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde karşıdan gelenlerin gözlerinin ışıktan etkilenmesi engelleniyor.

13 / 32 Mercedes’in akıllı far teknolojisinin bir diğer özelliği ise sürüş ve yol bilgilerini yol üzerine yansıtabilmesi.

14 / 32 Örneğin, bakım çalışmalarının olduğu bir yolda giderken sürücülere hangi çizgide ilerlemeleri gerektiği konusunda yardım ediliyor.

15 / 32 Öndeki araca yakın ve hızlı biçimde ilerlendiğinde ise yol üzerinde bir çarpışma uyarısı gösteriliyor.

16 / 32 Mercedes Maybach S-Serisi otomobil satın alanlar, yılın ilk yarısında akıllı far teknolojisini taşıyan araçlarının keyfini sürmeye başlayabilecek.

17 / 32 Mercedes’in ardından otomotiv sektörünün diğer önemli markalarının da benzer far teknolojileri sunması bekleniyor.

18 / 32 Yazılım ile tam uyumlu çalıştığı için araç ve yol hakkındaki tüm verilere ulaşan ‘Digital Light’ teknolojisi, sürücüye önündeki araçla koruması gereken takip mesafesi, şeritten çıkması halinde şeride geri dönmesi ya da şerit değiştirirken arkada ya da önde bulunan aracın uygun olmaması gibi konularda uyarılarda bulunuyor.

19 / 32 Digital Light teknolojisinin şu an için sürücülere gösterebileceği 10 farklı sembol bulunuyor. Bu sembollerin arasında yol çalışması, karlı yol, hız limiti ya da takip mesafesi gibi önemli uyarılar bulunuyor.

20 / 32 Mercedes’in teknolojiyi geliştirmesi ile birlikte önümüzdeki yıllarda tanıtılacak modellerde Digital Light teknolojisine yeni semboller eklemesi muhtemel.

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