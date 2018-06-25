FİNANS

Otomobillerde yeni dönem resmen başlıyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

Otomobillerde yeni dönem başlıyor. Şimdi fotoğrafa dikkatlice bakın; bakın arabanın boyasına ne olacak?

ABD'li mühendis son model arabasının boyasını kendine doğru çekiyor ve altından bambaşka bir şey çıkıyor!

Mühendisin geliştirdiği yöntem şaşırtıyor

1 / 32

Mühendis, geliştirdiği yeni bir yöntemle araba boyalarında yepyeni bir dönemi başlatıyor! Nasıl mı?
2 / 32

Amerikalı bir grup girişimci, geliştirdikleri boyanabilir plastik kaplama ile kullanıcıların istedikleri zaman otomobillerinin rengini değiştirebileceklerini açıkladı.
3 / 32

Geçtiğimiz hafta Facebook’ta paylaştıkları video ile yeni ürettikleri kaplamayı tanıtan girişimciler, bu kaplama sayesinde insanların arabalarının rengini istedikleri zaman değiştirebileceklerini istedikleri zaman da kaplamayı soyarak otomobili eski rengine döndürebileceklerini açıkladı.
4 / 32

Bu girişim ile plastik türevli bir madde ile kaplanan otomobiller, boyandıktan sonra tıpkı normal araçlar gibi yıllarca hava durumundan etkilenmeden kullanılabiliyor.
5 / 32

Otomobilinizin rengini beğenmezseniz ya da rengini değiştirmek isterseniz de boyanan dış yüzeyi bir etiket çıkarır gibi araca zarar vermeden sökebiliyorsunuz.
6 / 32

Her türlü yaratıcı fikre yatkınlık sağlayan bu madde ile sonradan pişman olacağınız bir işlem yaptırsanız dahi çözümünüz son derece basit. Boyanmış dış yüzey, tıpkı bir etiket ya da telefon koruma jelatini gibi kaportanıza en ufak bir hasar vermeden sökülebiliyor.
7 / 32

Bu işlem dışında ise oldukça dayanıklı bir kullanım vadeden girişimciler, bu madde ile kaplanarak boyanan bir aracın yıllarca çiziksiz kullanılabileceğini iddia ediyor.
8 / 32

Otomobil farlarında yepyeni bir dönem başlıyor. Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz?
9 / 32

Mercedes LED ızgarası formundaki far tasarımını ilk olarak 2015’te F 015 adını taşıyan araştırma aracında göstermişti.
10 / 32

Ancak şirketin yeni dijital ışıkları, LED ızgarasından daha net ve açık bir aydınlatma vaat ediyor.
11 / 32

HD kalitesinde aydınlatma sunan farlarda 1 milyondan fazla piksel bulunuyor ve sistem otomobilin önünün ne kadar aydınlatılacağını kontrol edilebiliyor.
12 / 32

Farlarda parlaklık seviyesinin ayarlanmasında kullanılan sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde karşıdan gelenlerin gözlerinin ışıktan etkilenmesi engelleniyor.
13 / 32

Mercedes’in akıllı far teknolojisinin bir diğer özelliği ise sürüş ve yol bilgilerini yol üzerine yansıtabilmesi.
14 / 32

Örneğin, bakım çalışmalarının olduğu bir yolda giderken sürücülere hangi çizgide ilerlemeleri gerektiği konusunda yardım ediliyor.
15 / 32

Öndeki araca yakın ve hızlı biçimde ilerlendiğinde ise yol üzerinde bir çarpışma uyarısı gösteriliyor.
16 / 32

Mercedes Maybach S-Serisi otomobil satın alanlar, yılın ilk yarısında akıllı far teknolojisini taşıyan araçlarının keyfini sürmeye başlayabilecek.
17 / 32

Mercedes’in ardından otomotiv sektörünün diğer önemli markalarının da benzer far teknolojileri sunması bekleniyor.
18 / 32

Yazılım ile tam uyumlu çalıştığı için araç ve yol hakkındaki tüm verilere ulaşan ‘Digital Light’ teknolojisi, sürücüye önündeki araçla koruması gereken takip mesafesi, şeritten çıkması halinde şeride geri dönmesi ya da şerit değiştirirken arkada ya da önde bulunan aracın uygun olmaması gibi konularda uyarılarda bulunuyor.
19 / 32

Digital Light teknolojisinin şu an için sürücülere gösterebileceği 10 farklı sembol bulunuyor. Bu sembollerin arasında yol çalışması, karlı yol, hız limiti ya da takip mesafesi gibi önemli uyarılar bulunuyor.
20 / 32

Mercedes’in teknolojiyi geliştirmesi ile birlikte önümüzdeki yıllarda tanıtılacak modellerde Digital Light teknolojisine yeni semboller eklemesi muhtemel.
21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

31 / 32

32 / 32

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil mühendis

En Çok Okunan Haberler

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

Tarlada kilosu 50 TL'den satıldı

Mor tarlalarda hasat vakti

Mor tarlalarda hasat vakti

Yosun benzinin yerini mi alıyor?

Yosun benzinin yerini mi alıyor?

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Bitcoin neden çöküyor?

Bitcoin neden çöküyor?

Ülkelerde ne kadar bahşiş veriliyor?

Ülkelerde ne kadar bahşiş veriliyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.