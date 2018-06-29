Oyun oynayarak binlerce lira kazanıyorlar

Oyuncular, ciddi miktarda paralar harcayıp kurdukları bilgisayar sistemleriyle canlı yayın yaparak binlerce lira kazanıyorlar.

Aylık gelir 3 bin ile 7 bin lira arasında değişiyor

1 / 11 Son birkaç yılda popüler hale gelen e-spor ve e-spor yayıncılığı, dünya genelinde olduğu kadar Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Oyuncular bilgisayarda oyun oynarken bir yandan da canlı yayın yapıyor. Oldukça fazla izleyiciye sahip olan bu yayıncılara, izleyiciler istedikleri miktarda bağış yapabiliyor.

2 / 11 İzleyici bağışlarının dışında sponsorlar tarafından da desteklenen yayıncılar, oyun oynayarak ya da izleyici ve aboneleriyle sohbet ederek binlerce lira kazanabiliyor.

3 / 11 Oyun yayıncılarından biri olan ‘Alfa’ oyuncu isimli Eskişehirli Metin Çayhan, 2.5 yılı aşkın süredir bu sektörün içinde olduğunu anlattı. İlk önce hobi olarak başlamıştığını belirten Çayhan, "Ama daha sonra çok vaktimi almaya başlayınca iş olarak devam etti.

4 / 11 Şu anda tüm geçimimi bu iş sayesinde yapmaktayım. Gördüğünüz gibi sistemim bu şekilde. Sistemimizi zamanla imkânlar dâhilinde arttırmaya çalıştık. Kötü bir bilgisayarla başlamıştım. İnternetim kötüydü, bu eve de zaten internet için taşındım. Sistem de yavaş yavaş büyüyerek devam etti. 10 bin liralık bir kredi çektim. Diğer bilgisayardan aldığım parçalarım var. Şu anda toplam 15 bin liraya yakın zararı var bana herhalde, daha da fazla olabilir bilmiyorum.

5 / 11 Sponsorlardan bir gelirimiz var ama dediğim gibi benim şu anda sponsorum olmadığı için sponsorlardan sabit bir gelir imkânı elde edemedik. Bunun yanında izleyicilerimiz sağ olsun; izleyiciler yayını beğendiği zaman, yayıncıyı desteklemek istedikleri zaman, diğer yayıncı arkadaşlar için de aynı, bahşiş usulü bize destek veriyorlar bütçelerine göre. Öğrenci olan 2 lira destek gönderiyor, durumu iyi olan 20 lira atabiliyor, 30 lira atabiliyor.

6 / 11 Yani o anki kişilerin hem ruh haline hem de maddi durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Ben şu anda 112 bin takipçideyim. Ortalama izleyicim 200’le bin arası değişkenlik gösteriyor yine. Saatine göre, kişilerin müsaitliğine göre. Aylık gelirim de 3 bin ile 7 bin arasında değişiklik gösteriyor” şeklinde konuştu.

7 / 11 “Sıyrılmak çok zor, insanların sizi fark etmesi çok zor” Metin Çayhan, izleyici sayısıyla yayıncı sayısının orantılı olmadığını söyledi. Şu anda yayıncı sayısının çok fazla olduğunu ifade eden Çayhan, “Ben 15 Kasım 2015’te başladım. Benim başladığım dönemde yeteri kadar yayıncı vardı ama yeteri kadar izleyici yoktu. Olan izleyici zaten sabit olan yayıncılara dağılmış durumdaydı. Ben o zor şartlar altında; çünkü sıyrılmak çok zor, insanların sizi fark etmesi çok zor. Sıfırla birle geliyorsunuz. Eğer e-sporcu değilseniz veya farklı reklamlar yapıp gelmediyseniz, bir fenomen değilseniz sıfırdan geliyorsunuz ve sıfırdan bir yerlere gelmek gerçekten çok zor.

8 / 11 Bunun yanında şu anda tam tersi bir durum söz konusu. Şu anda yayıncı çok fazla. Herkes yayıncı olmak istiyor, herkes yayın açmak istiyor çünkü güzel bir meslek. Oyun oynuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, güzel bir meslek. Ama izleyici sayısıyla yayıncı sayısı doğru orantılı olarak gitmiyor. Şu anda eskiye göre çok fazla izleyici var benim başladığım döneme göre ama şu anda yayıncı sayısı da çok fazla. Şöyle söyleyeyim ben geçen 779 tane yayıncıyı aynı anda yayında gördüm mesela. Bu şu an için çok uç bir rakam" dedi.

9 / 11 "Gece bekçileri ve güvenlikler dahi bizimle beraber" Durumun ilerleyen dönemlerde ne olacağını ön göremediğini aktaran Metin Çayhan, "Gelecekte ne olur bilmiyorum. Gelecekte ben hep şeyi söylüyorum: ‘Youtube bizim acemi birliğimiz, küçük çocuklar orada yetişiyor.’ Oyunları, internet hayatını orada tanıyorlar. Daha sonra videolardan sıkıldıklarında canlı yayına geçiyorlar. Twitch’i de bir usta birliği olarak görüyorum. İleride de şimdi Youtube’u baz aldığımız takdirde Twitch’in ileride daha büyük bir sektör haline geleceğini ben düşünüyorum Türkiye açısından.

10 / 11 Twitch güzel, yani Twitch’te ben birçok dost edindim, birçok dost edinmeye de şahit oldum. Çünkü bu ortamda kendi kafa yapınıza sahip insanları buluyorsunuz. O yüzden daha güzel dostluklar oluşabiliyor. Ben daha Cumartesi günü etkinlikteydim. 15-20 kişi toplandık mesela, çok güzel sohbetler döndü. İnsanları ben bu ortama açıkçası davet ediyorum. Çünkü çok fazla seçeneğiniz var. Hangi ortam size daha çok uyarsa seçebiliyorsunuz.