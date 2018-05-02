FİNANS

Pazardan 5 çilek fidesi aldı, üretimde 8 tona ulaştı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.05.2018 12:37 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Nilgün Kayıran, pazardan evinin bahçesine dikmek için aldığı 5 çilek fidesinden aldığı verimden memnun kalınca 1,5 dönümlük çilek tarlası oluşturdu.

Yılda 8 ton çilek hasadı yapan Nilgün Kayıran, çilekleri pazara bile götürmeden tarlada kilosu 7 liradan satıyor.

Hobi olarak başladı

1 / 9

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan Nilgün Kayıran, 5 yıl önce gittiği pazardan bahçesine dikmek için 5 çilek fidesi aldı. Fidelerin veriminden memnun kalan Kayıran, 1.5 dönümlük arazisinde çilek yetiştirmeye karar verdi.
2 / 9

İlk yıl 1 ton civarında ürün alan Kayıran, aradan geçen zamanda işini profesyonel şekilde yapmaya başladı ve 5 yıl önce 5 fideyle başladığı çilek yetiştiriciliğinde şimdilerde yıllık 8 ton hasada ulaştı.
3 / 9

'PAZAR SORUNUM YOK, BAHÇEMDE TÜKENİYOR'

'PAZAR SORUNUM YOK, BAHÇEMDE TÜKENİYOR'
Tamamen doğal çileklere gösterilen ilgiden memnun olan Nilgün Kayıran, isteyenlerin tarlaya gelerek çilekleri satın aldığını söyledi.
4 / 9

Çileğin kilosunu tarlada 7 liradan sattığını ifade eden Kayıran, "5 yıl önce hobi olarak 5 tane fide almıştım. Daha sonra bunu evimin önündeki tarlamıza taşımaya karar verdim ve bu yıl 5 bin kök çileğimiz oldu." dedi.
5 / 9

Alçak tünel sistemi kurduklarını kaydeden Nilgün Kayıran, "Biyolojik ilaçlama yöntemi ile yetiştirdiğimiz çilekler tamamen doğal. Pazar sorunumuz kesinlikle yok, herkes arazimizi biliyor, buraya kadar gelerek hem toplayıp yiyorlar hem de alacakları kadar alarak doğal bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar" diye konuştu.
6 / 9

Bu yılın hasadın bir ay erken olduğunu belirten Kayıran, "Hasadımız bu yıl çok verimli olacağa benziyor, ürünümüzün satışında hiçbir problemimiz yok, zaten tarlada tükeniyor." dedi.
7 / 9

Hiçbir yerden destek almadığını vurgulayan Nilgün Kayıran, "Tamamen benim girişimcilik ruhuna sahip olmamdan kaynaklanan bir durum. İşimi zevkle ve severek yapıyorum." şeklinde konuştu.
8 / 9

'GİRİŞİMCİ BİR RUHA SAHİBİM'

'GİRİŞİMCİ BİR RUHA SAHİBİM'
Kayıran, "Tüm bu çalışmalar sırasında eşim Ömer Kayıran bana yardımcı oluyor. Çilek bahçemizi kurarken her zaman desteklerini gördüm, birlikte çalışıp ürünlerimizi ortaya çıkartıyoruz" ifadesini kullandı.
9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın girişimci çilek üretimi

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Borcu olana 18 ay taksit imkanı

Borcu olana 18 ay taksit imkanı

Ağbal: Akaryakıtta ÖTV'nin aşağı çekilmesi çalışması yok

Ağbal: Akaryakıtta ÖTV'nin aşağı çekilmesi çalışması yok

Emekliye 2 bin lira bayram ikramiyesi! İşte yatırılacak tarih

Emekliye 2 bin lira bayram ikramiyesi! İşte yatırılacak tarih

CHP'nin seçim vaatleri: Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak

CHP'nin seçim vaatleri: Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 tonluk paralarla müze kurdu!

3 tonluk paralarla müze kurdu!

Emeklilere 2 bin lira ikramiye!

Emeklilere 2 bin lira ikramiye!

Devlet desteği ile arıcılığa başladılar, ihya oldular!

Devlet desteği ile arıcılığa başladılar, ihya oldular!

Devlet sınavsız binlerce işçi alacak!

Devlet sınavsız binlerce işçi alacak!

Bu klasik otomobiller birer servet değerinde

Bu klasik otomobiller birer servet değerinde

İşte emeklinin gelirini artıracak 5 farklı formül

İşte emeklinin gelirini artıracak 5 farklı formül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.