Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri

İşte şu an alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...

3 / 94 HUAWEİ P20 PRO

Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.