Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri

İşte şu an alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...
Piyasadaki en kaliteli telefonlar
1 / 94
HUAWEİ P20 PRO
Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana yer veriliyor.
2 / 94
HUAWEİ P20 PRO
8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.
3 / 94
HUAWEİ P20 PRO
Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.
4 / 94
HUAWEİ P20 PRO
Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.
5 / 94
HUAWEİ P20 PRO
Telefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip.
6 / 94
Samsung Galaxy S9+
6.2 inç ekran
7 / 94
Samsung Galaxy S9+
64 GB depolama alanı
8 / 94
Samsung Galaxy S9+
6 GB RAM
9 / 94
Samsung Galaxy S9+
3 bin 500 mAh batarya
10 / 94
Samsung Galaxy S9+
12 MP kamera
11 / 94
iPhone X
5.8 inç ekran
12 / 94
iPhone X
64, 256 GB depolama alanı
13 / 94
iPhone X
3 GB RAM
14 / 94
iPhone X
2 bin 716 mAh batarya
15 / 94
iPhone X
12 MP kamera
16 / 94
Google Pixel XL
5.5 inç ekran
17 / 94
Google Pixel XL
32 GB dahili depolama
18 / 94
Google Pixel XL
4GB RAM
19 / 94
Google Pixel XL
3450 mAh batarya
20 / 94
Google Pixel XL
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
21 / 94
Samsung Galaxy Note 8
6.3 inç ekran
22 / 94
Samsung Galaxy Note 8
64 GB depolama alanı
23 / 94
Samsung Galaxy Note 8
6 GB RAM
24 / 94
Samsung Galaxy Note 8
3 bin 300 mAh batarya
25 / 94
Samsung Galaxy Note 8
12 MP kamera
26 / 94
iPhone 6S Plus
5.5 inç ekran
27 / 94
iPhone 6S Plus
32, 128 GB dahili depolama
28 / 94
iPhone 6S Plus
2 GB RAM
29 / 94
iPhone 6S Plus
2750 mAh batarya
30 / 94
iPhone 6S Plus
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
31 / 94
Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran
32 / 94
Samsung Galaxy S7
32 GB dahili dahili depolama
33 / 94
Samsung Galaxy S7
4GB RAM
34 / 94
Samsung Galaxy S7
3000 mAh batarya
35 / 94
Samsung Galaxy S7
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
36 / 94
Samsung Galaxy S7 Edge
5.5 inç ekran
37 / 94
Samsung Galaxy S7 Edge
32 GB dahili depolama
38 / 94
Samsung Galaxy S7 Edge
4GB RAM
39 / 94
Samsung Galaxy S7 Edge
3600 mAh batarya
40 / 94
Samsung Galaxy S7 Edge
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
41 / 94
HTC U11
5.5 inç ekran
42 / 94
HTC U11
64 GB depolama alanı
44 / 94
HTC U11
3 bin mAh batarya
45 / 94
HTC U11
12 MP kamera
46 / 94
iPhone 7
4.7 inç ekran
47 / 94
iPhone 7
32, 128, 256 GB dahili depolama
49 / 94
iPhone 7
1960 mAh batarya
50 / 94
iPhone 7
750x1334 ekran çözünürlüğü
51 / 94
iPhone 7 Plus
5.5 inç ekran
52 / 94
iPhone 7 Plus
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
53 / 94
iPhone 7 Plus
32, 128, 256 GB dahili depolama
54 / 94
iPhone 7 Plus
3GB RAM
55 / 94
iPhone 7 Plus
2900 mAh batarya
56 / 94
Google Pixel
5 inç ekran
57 / 94
Google Pixel
32 GB dahili depolama.4GB RAM,
58 / 94
Google Pixel
2770 mAh batarya,1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
59 / 94
Galaxy S8
5.8 inç ekran
60 / 94
Galaxy S8
64 GB depolama
61 / 94
Galaxy S8
4 GB RAM
62 / 94
Galaxy S8
3 bin mAh batarya
63 / 94
Galaxy S8
12 MP kamera
64 / 94
Galaxy S8 plus
6.2 inç ekran
65 / 94
Galaxy S8 plus
64 GB hafıza
66 / 94
Galaxy S8 plus
4 GB RAM
67 / 94
Galaxy S8 plus
3 bin 500 mAh batarya
68 / 94
Galaxy S8 plus
12 MP kamera
69 / 94
iPhone 8
4.7 inç ekran
70 / 94
iPhone 8
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
71 / 94
iPhone 8
2 GB RAM
72 / 94
iPhone 8
750x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü,1821 mAh pil
73 / 94
iPhone 8
12 MP kamera
74 / 94
iPhone 8 Plus
5.5 inç ekran
75 / 94
iPhone 8 Plus
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
76 / 94
iPhone 8 Plus
3 GB RAM
77 / 94
iPhone 8 Plus
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
78 / 94
iPhone 8 Plus
2 bin 675 mAh batarya
79 / 94
iPhone 8 Plus
12 MP kamera
80 / 94
LG G6
5.7 inç ekran
81 / 94
LG G6
32 GB depolama alanı
83 / 94
LG G6
3 bin 300 mAh batarya
84 / 94
LG G6
13 MP kamera
85 / 94
Huawei P10
5.1 inç ekran
86 / 94
Huawei P10
64 GB depolama alanı
87 / 94
Huawei P10
4 GB RAM
88 / 94
Huawei P10
3 bin 200 mAh batarya
89 / 94
Huawei P10
3 bin 200 mAh batarya
90 / 94
iPhone 6S
4.7 inç ekran
91 / 94
iPhone 6S
32, 128 GB dahili depolama
92 / 94
iPhone 6S
2GB RAM
93 / 94
iPhone 6S
1715 mAh batarya
94 / 94
iPhone 6S
750x1334 ekran çözünürlüğü
Okuyucu Yorumları 0 yorum