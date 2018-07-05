FİNANS

Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

Yeni bir telefon almayı planlayanlardansanız bu listeye bakmadan akıllı telefon almayın. Zira piyasadaki en iyi telefonları ve özelliklerini sizler için derlendi.

İşte şu an alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...

Piyasadaki en kaliteli telefonlar

1 / 94

HUAWEİ P20 PRO

HUAWEİ P20 PRO
Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana yer veriliyor.
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HUAWEİ P20 PRO

HUAWEİ P20 PRO
8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.
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HUAWEİ P20 PRO

HUAWEİ P20 PRO
Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.
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HUAWEİ P20 PRO

HUAWEİ P20 PRO
Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.
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HUAWEİ P20 PRO

HUAWEİ P20 PRO
Telefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip.
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Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+
6.2 inç ekran
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Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+
64 GB depolama alanı
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Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+
6 GB RAM
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Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+
3 bin 500 mAh batarya
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Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+
12 MP kamera
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iPhone X

iPhone X
5.8 inç ekran
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iPhone X

iPhone X
64, 256 GB depolama alanı
13 / 94

iPhone X

iPhone X
3 GB RAM
14 / 94

iPhone X

iPhone X
2 bin 716 mAh batarya
15 / 94

iPhone X

iPhone X
12 MP kamera
16 / 94

Google Pixel XL

Google Pixel XL
5.5 inç ekran
17 / 94

Google Pixel XL

Google Pixel XL
32 GB dahili depolama
18 / 94

Google Pixel XL

Google Pixel XL
4GB RAM
19 / 94

Google Pixel XL

Google Pixel XL
3450 mAh batarya
20 / 94

Google Pixel XL

Google Pixel XL
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
21 / 94

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8
6.3 inç ekran
22 / 94

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8
64 GB depolama alanı
23 / 94

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8
6 GB RAM
24 / 94

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8
3 bin 300 mAh batarya
25 / 94

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8
12 MP kamera
26 / 94

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus
5.5 inç ekran
27 / 94

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus
32, 128 GB dahili depolama
28 / 94

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus
2 GB RAM
29 / 94

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus
2750 mAh batarya
30 / 94

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
31 / 94

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran
32 / 94

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
32 GB dahili dahili depolama
33 / 94

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
4GB RAM
34 / 94

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
3000 mAh batarya
35 / 94

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
36 / 94

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
5.5 inç ekran
37 / 94

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
32 GB dahili depolama
38 / 94

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
4GB RAM
39 / 94

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
3600 mAh batarya
40 / 94

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
41 / 94

HTC U11

HTC U11
5.5 inç ekran
42 / 94

HTC U11

HTC U11
64 GB depolama alanı
43 / 94

HTC U11

HTC U11
4 GB RAM
44 / 94

HTC U11

HTC U11
3 bin mAh batarya
45 / 94

HTC U11

HTC U11
12 MP kamera
46 / 94

iPhone 7

iPhone 7
4.7 inç ekran
47 / 94

iPhone 7

iPhone 7
32, 128, 256 GB dahili depolama
48 / 94

iPhone 7

iPhone 7
2GB RAM
49 / 94

iPhone 7

iPhone 7
1960 mAh batarya
50 / 94

iPhone 7

iPhone 7
750x1334 ekran çözünürlüğü
51 / 94

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
5.5 inç ekran
52 / 94

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
53 / 94

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
32, 128, 256 GB dahili depolama
54 / 94

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
3GB RAM
55 / 94

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
2900 mAh batarya
56 / 94

Google Pixel

Google Pixel
5 inç ekran
57 / 94

Google Pixel

Google Pixel
32 GB dahili depolama.4GB RAM,
58 / 94

Google Pixel

Google Pixel
2770 mAh batarya,1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
59 / 94

Galaxy S8

Galaxy S8
5.8 inç ekran
60 / 94

Galaxy S8

Galaxy S8
64 GB depolama
61 / 94

Galaxy S8

Galaxy S8
4 GB RAM
62 / 94

Galaxy S8

Galaxy S8
3 bin mAh batarya
63 / 94

Galaxy S8

Galaxy S8
12 MP kamera
64 / 94

Galaxy S8 plus

Galaxy S8 plus
6.2 inç ekran
65 / 94

Galaxy S8 plus

Galaxy S8 plus
64 GB hafıza
66 / 94

Galaxy S8 plus

Galaxy S8 plus
4 GB RAM
67 / 94

Galaxy S8 plus

Galaxy S8 plus
3 bin 500 mAh batarya
68 / 94

Galaxy S8 plus

Galaxy S8 plus
12 MP kamera
69 / 94

iPhone 8

iPhone 8
4.7 inç ekran
70 / 94

iPhone 8

iPhone 8
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
71 / 94

iPhone 8

iPhone 8
2 GB RAM
72 / 94

iPhone 8

iPhone 8
750x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü,1821 mAh pil
73 / 94

iPhone 8

iPhone 8
12 MP kamera
74 / 94

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus
5.5 inç ekran
75 / 94

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
76 / 94

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus
3 GB RAM
77 / 94

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
78 / 94

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus
2 bin 675 mAh batarya
79 / 94

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus
12 MP kamera
80 / 94

LG G6

LG G6
5.7 inç ekran
81 / 94

LG G6

LG G6
32 GB depolama alanı
82 / 94

LG G6

LG G6
4 GB RAM
83 / 94

LG G6

LG G6
3 bin 300 mAh batarya
84 / 94

LG G6

LG G6
13 MP kamera
85 / 94

Huawei P10

Huawei P10
5.1 inç ekran
86 / 94

Huawei P10

Huawei P10
64 GB depolama alanı
87 / 94

Huawei P10

Huawei P10
4 GB RAM
88 / 94

Huawei P10

Huawei P10
3 bin 200 mAh batarya
89 / 94

Huawei P10

Huawei P10
3 bin 200 mAh batarya
90 / 94

iPhone 6S

iPhone 6S
4.7 inç ekran
91 / 94

iPhone 6S

iPhone 6S
32, 128 GB dahili depolama
92 / 94

iPhone 6S

iPhone 6S
2GB RAM
93 / 94

iPhone 6S

iPhone 6S
1715 mAh batarya
94 / 94

iPhone 6S

iPhone 6S
750x1334 ekran çözünürlüğü
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Anahtar Kelimeler:
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