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Prim günü eksik olana SGK'den iade

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar ödenen primleri SGK’den toplu olarak geri alabiliyorlar.

Emekli olamayan ve çalışma imkanı da bulunmayan vatandaşın ödediği primler boşa gitmiyor.

Primler toplu olarak geri ödeniyor

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Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım.
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Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.
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İKİ NOKTA ÖNEMLİ

İKİ NOKTA ÖNEMLİ
Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor.
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SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.
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Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor.
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1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.
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2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.
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MİRASÇI DA ALABİLİR

MİRASÇI DA ALABİLİR
Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyorlar.
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Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor. (Kaynak: Posta)
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Anahtar Kelimeler:
Emekli emeklilik primi

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