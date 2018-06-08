FİNANS

Sabuncubeli tünelleri açılışa hazırlanıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım'ın, İzmir'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri'nde sona gelinirken, hem tünellerdeki son hazırlıklar hem de tünellerin açılmasıyla ortadan kalkacak olan korkunç virajlar havadan görüntülendi.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'korkunç tüneller' olarak tasvir ettiği ve yapımına 2011’de başlanan Sabuncubeli Tüneli, son düzenlemelerin ardından 11 Haziran’da Başbakan Binali Yıldırım tarafından görkemli bir törenle hizmete açılacak.

3 gün sonra açılıyor! Ücretsiz olacak

1 / 9

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde İzmir’e ilişkin açıkladığı 35 proje arasında yer alan Sabuncubeli Tünelleri’nde son hazırlıklar tamamlanıyor. Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerin sağladığı en önemli avantajlardan biri ise sık sık can kayıplarına yol açan korkunç 14 viraj da ortadan kalkmış olacak.
2 / 9

4 bin 70 metre olarak oluşturulan tünellerin açılmasıyla ölüm virajları tarih olacak.
3 / 9

Tünellerde geçiş ücretsiz

Tünellerde geçiş ücretsiz
Başbakan Yıldırım’ın talimatıyla tüneller de bayrama yetiştirilmek üzere hummalı bir çalışma başlatıldı. Hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, açılışın ardından tüneller de kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçiş ücretsiz olacak.
4 / 9

Bu hat İstanbul İzmir hattı ve bununla beraber Aydın, Muğla gibi hem turizm hem sanayi noktasında önemli bir geçiş noktası olacak. Sadece araçların İzmir’e Manisa’ya gitmesi değil, Ege‘nin ekonomisini entegre haline getirecek. O kadar önemli bir tünel ve sadece dağın altından bir geçen bir tünel olarak bakmamak gerekiyor, bunun ekonomik, turizm sosyo-ekonomik katkıları da var. Özetle hem bölgeye hem Manisa’ya avantaj sağlayacak konforlu bir tünel.
5 / 9

Her gün İzmir-Manisa arasında öğrencisiyle, çalışanıyla 30 bin kişi bu yolları kullanıyor ve yoğun bir trafik var. İnsanların can ve mal güvenliğini muhafaza altına alacak çok önemli bir hamle yapıldı, inşallah ülkemize ve Ege Bölgesi’ne hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.
6 / 9

Vatandaşların yıllardır bekledikleri hayal gerçek oluyor

Vatandaşların yıllardır bekledikleri hayal gerçek oluyor
İzmir ve Manisa arasında yapılacak tünelin yıllardan bu yana hayali olduklarına işaret eden vatandaşlar da dört gözle tünelin açılmasını bekliyor. Hükümete teşekkür eden vatandaşlar, şunları söyledi: "Yıllardır trafik yoğunluğu yaşıyoruz.
7 / 9

En az 45 dakika rötarlı gidip geliyoruz. Açılırsa çok sevineceğiz. Bir de 14 virajı kapsıyor, tünel ile 14 viraj da ortadan kalkacak. Bu da rahatlık olacak. 3-4 şirket burayı yapacaktı bıraktı, en son devlet başardı.”
8 / 9

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında projeye yap-işlet-devret modeliyle başlandı. Ancak daha sonra tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldı. Projedeki 4 bin 70 metre uzunluğundaki iki tünel ile 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı. Projenin bitirilmesiyle Sabuncubeli'ndeki yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5'a inerken, 14 viraj da ortadan kalktı. İHA
9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sabuncubeli izmir tünel proje Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

Ekonomiden kötü haber! Türkiye faizlerde dünya dördüncüsü oldu

Tapu işlemlerinin noterlere devri yolda

Tapu işlemlerinin noterlere devri yolda

Tarım arazileri, talepleri halinde kullanıcılarına satılacak

Tarım arazileri, talepleri halinde kullanıcılarına satılacak

İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar

İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar

İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar

İşte 2018'in en çok satan otomobilleri

İşte 2018'in en çok satan otomobilleri

Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek

Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek

Hobi olarak başladı, çiftlik kurmak istiyor

Hobi olarak başladı, çiftlik kurmak istiyor

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

İmar Barışı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.