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TC Kimlik numarasının sırrı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir. Kimsenin bilemediği bu rakamları aslında büyük bir gizem barındırıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her Türkiye vatandaşına verilen, TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor.

Kimsenin bundan haberi yok

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TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır...
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Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte...
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Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.
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kimlik tc kimlik gizem nüfus cüzdanı

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Eee sebep ???...nedeni ne peki ???
ee yanii nolcak simdi.ne ifade ediyor bu rakamlar. 10 olsa ne olur 5 olsa ne olur
Bısey anladıysam arap oluyum
niye hep son rakamlar çift sayı...hiç tek rakamla bitenini gördünmü...
bu neydi la
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