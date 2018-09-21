Telefon almadan önce bu listeye mutlaka bakın!

Peki dünyanın en çok satan telefon markası hangisi? Kaç adet satmayı başarıyor? İşte bu soruların cevabı...

İşte dünyanın en çok satan telefon markaları

1 / 34 Adını büyük ihtimalle pek duymadınız; hatta telefonlarına dokunmadınız bile! Ancak şu an milyonlarca insan bu telefonu kullanıyor! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları...

2 / 34 Oppo... Adını pek duymamış olabilirsiniz, ancak Çin sınırları başta olmak üzere dünyanın en çok satan 5'inci telefon markası. Bakın bu yılın ikinci çeyreğinde kaç adet telefon satmış?

3 / 34 Oppo toplam satışı: 30.2 milyon adet...

4 / 34 Xiaomi... Türkiye'de geçtiğimiz günlerde ilk mağazasını açan Çinli dev bakın kaç telefon satmış?

5 / 34 Xiaomi toplam satışı: 32 milyon adet...

6 / 34 Ve Apple... Dünyanın en çok satan telefon markalarının içinde üçüncü sırada. Peki kaç milyon telefon satmayı başarmış dersiniz?

7 / 34 Apple toplam satışı: 41.3 milyon adet...

8 / 34 Çin'in en büyük teknoloji markalarından Huawei, Türkiye'nin de en çok satan telefon markaları listesinde ikinci sırada. Peki dünyada durum nasıl? Kaç milyon telefon satabildi?

9 / 34 Huawei toplam satışı: 54.2 milyon adet...

10 / 34 Samsung... Dünyanın bir numaralı telefon satıcısı. Bakın sadece 3 ayda kaç adet satmayı başarmış?

11 / 34 Samsung toplam satışı: 71.5 milyon adet...

12 / 34 - Bu arada iOS 12'nin yayınlanmasıyla birlikte tüm iPhone'lar değişti. Bakın ekranınızda artık neler göreceksiniz?

13 / 34 iOS 12 yayınlandı. iOS 12'nin yayınlanmasıyla birlikte gözle görülür pek çok şey değişecek.

14 / 34 iOS 11 kullanan pek çok kişi iOS 12’yi merakla bekliyor zira iOS 11, hataların bol olduğu bir işletim sistemiydi.

15 / 34 Apple bu defa büyük yenilikler yerine hata çözümlerine daha fazla odaklandı. Şirket, iOS 12’nin iOS 11’e göre iki kat daha performanslı çalıştığını iddia ediyor.

16 / 34 iOS 12 ile birlikte neredeyse tüm iPhone modellerinin performansı ciddi şekilde artacak. Hatta Apple’ın açıklamasına göre test edilen bir iPhone 6S’te uygulama açılışlarında %40 daha iyi performans alındı.

17 / 34 iOS 12, kamera uygulamasının performansını da artırıyor. Öyle ki; iOS 12 ile birlikte %70 daha hızlı fotoğraf çekebileceksiniz.

18 / 34 iOS 12, çok daha gelişmiş bir artırılmış gerçeklik deneyimi için ARKit 2 ile birlikte geliyor. Üstelik ARKit 2 ile birlikte artırılmış gerçeklik oyunlarını arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz.

19 / 34 Apple, iOS 12 ile yalnızca artırılmış deneyimini geliştirmekle kalmıyor, paylaşmayı da kolaylaştırıyor. Şirket, artırılmış gerçeklik deneyimlerini paylaşmayı kolaylaştıracak bir dosya biçimi oluşturmak için Pixar ile birlikte çalıştı.

20 / 34 Measure uygulaması sayesinde artık artırılmış gerçeklik kullanarak herhangi bir nesnenin ya da mekanın uzunluğunu, genişliğini ya da yüksekliğini ölçebileceksiniz.

21 / 34 iOS 12 ile birlikte gelen Siri Kısayolları, sesli asistanınıza şartlı komutlar atamanıza imkan verir. Örnek olarak ‘Siri burası çok karanlık’ dediğinizde Siri’nin otomatik olarak flaşı açmasını sağlayabilirsiniz.

22 / 34 iPhone 6 Plus Yalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 2199 TL

23 / 34 Fotoğraflar uygulamasına gelen ‘Senin İçin’ özelliği, geçmiş yıllarda içinde bulunduğunuz günde çekilen fotoğrafları gösteriyor ve bazı fotoğraflarınız için Apple efekt önerilerinde bulunuyor.

24 / 34 Apple, iOS 12 ile Finans uygulamasını yeniden elden geçiriyor ve tasarımını güncelliyor. Ayrıca Apple News entegrasyonu sayesinde takip ettiğiniz hisseler hakkında haberleri Apple News’te görüntüleyebileceksiniz.

25 / 34 iOS 12 ile birlikte Apple CarPlay Google Haritalar başta olmak üzere üçüncü taraf navigasyon uygulamalarını kullanabileceksiniz.

26 / 34 iOS 12 ile bildirim merkezi de yenileniyor. Artık belirli bir uygulamaya ait bildirimler tek bir bildirim kartında toplanıyor. Ayrıca bildirimler ile ilgili ayarlara bildirim merkezinden ulaşabiliyorsunuz.

27 / 34 iOS 12 ile birlikte hayatımıza girecek Screentime uygulaması, kullanıcıların iPhone ya da iPad kullanım alışkanlıklarını kontrol etmesine, gerekli gördüğü halde bazı sınırlamalar belirlemesine imkan tanır.

28 / 34 Yukarıdaki özellikte de belirttiğimiz gibi ‘uygulama sınırlamaları’ akıllı telefon kullanım alışkanlıklarınızı kontrol altında tutmanıza imkan tanıyacak. Böylece belirli bir uygulama için kendinize günlük kullanım sınırı belirleyebileceksiniz.

29 / 34 Animoji özelliği ile bizleri birer emoji karakterine dönüştüren Apple, iOS 12 birlikte kullanıma sunacağı Memoji özelliği ile direkt kendi emojilerimizi yaratmamızı mümkün kılıyor.

30 / 34 Apple, iOS 12 ile Messages uygulamasına adeta Snapchat’i entegre ediyor. Artık Messages uygulamasını kullanarak gönderdiğiniz fotoğraflara çıkartmalar, metinler ya da efektler ekleyebilirsiniz.

31 / 34 Grup görüntülü görüşme özelliğine önem veriyorsanız, iOS 12 sizi fazlasıyla memnun edecek. Zira iOS 12 ile FaceTime’da 32 kişiye kadar grup görüntülü görüşme gerçekleştirmek mümkün olacak.

32 / 34 iOS 12 hangi cihazları destekliyor? 17 Eylül tarihinde indirilmeye sunulacak olan iOS 12, iPhone 5S üstü ve diğer iPhone modellerine, tüm iPad Air ve iPad Pro modellerine, 5. ve 6. nesil iPad modellerine, iPad mini 2 ve üstü iPad mini modelleri ve 6. nesil iPod touch için indirilebilecek.

33 / 34 iPhone: iPhone Xs, iPone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s