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Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya, evde yakınına bakan kişiye kadar herkese zam geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

Temmuz ayında herkese zam var

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Memurdan yaşlılara, evde yakınına bakandan SSK ve Bağ-Kur emeklisine tüm kesimlerin kazancı yükselecek.
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MEMUR EMEKLİSİNE FARK VAR:

MEMUR EMEKLİSİNE FARK VAR:
Memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Ayrıca her ay ödenen maaşın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacak.
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MEMURA 3'LÜ ARTIŞ:

MEMURA 3'LÜ ARTIŞ:
Memur Temmuz'da 3 zam alacak. Maaşlara Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 3.5 zam yapılacak. Yılın ilk yarısında TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı da verilecek. Ayrıca memurlara her ay ödenen aile yardımı da artacak. 2018 Yılı Programı'na göre, memur maaşlarına Temmuz'da yüzde 3.5 zam + yüzde 0.02 enflasyon farkı yansıtılacağı tahmin ediliyor. Posta'nın haberine göre, bu tahmin gerçekleşirse, eş yardımı da 231,64 liradan 239,79 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 56,20 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,10 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olanlara ödenen 340,20 lira, 352,19 liraya çıkacak.
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YAŞLIYA 825,45 TL:

YAŞLIYA 825,45 TL:
Sosyal güvencesi olmayan ve geliri düşük olanlara ödenen 65 yaş aylığı Temmuz'da artacak. Yüzde 3.52'lik memur zammı tahminine göre, 3 aylık ödeme 825,45 liraya çıkacak.
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YAKININA BAKANA BİN 123 TL:

YAKININA BAKANA BİN 123 TL:
Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara sağlanan destek tutarı da Temmuz'da memur zammıyla artacak. Aylık bin 85 lira olan ödeme, yüzde 3.52'lik zam tahminine göre bin 123 liraya ulaşacak.
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SSK VE BAĞ-KUR'LUYA MAAŞ+EK ÖDEME ZAMMI

SSK VE BAĞ-KUR'LUYA MAAŞ+EK ÖDEME ZAMMI
SSK ve Bağ-Kur emeklisine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. 2018 Yılı Programı'nda, zammın yüzde 4.02 olabileceği öngörüsü yer alıyor. Eğer yüzde 4.02'lik zam tahmini gerçekleşirse en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya çıkacak.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş olan 4 bin 481 lira 26 kuruş ise 4 bin 661 lira 40 kuruşa yükselecek. Ayrıca Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay ödenen ek ödeme de yükselecek.
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memur Emekli temmuz zam

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
seçimden sonrada fazla fazla geri alırsınız nasıl olsa
hemen gidip kendime fiji adalarından bir tatil ayarlayayım. bu para Türkiye'de yenmez
parayla oy satın al hemde devlet parasıyla :)
seçim yatırımı bunlar.her seçimde ne vaadlerde bulunuldu hangisi yerine getirildi.zaten temmuzda zam var oda %5 civarı ancak olur.muhalefet defalarca teklif etti reddettiler.şimdide peşpeşe müjdeler başladı.tabi seçim var milleti kandırmak lazım yani köprüyü geçene kadar hesabı.kazandıkları taktirde işte ozaman herkes gerçekleri görecek.maaşlar emekli ve çalışan işçi herkesim dahil maaşlar %10 ile %20 arası kesilecek.varlik vergisi gelecek.gayri menkuller araba bankadaki paralarınız altın,tl ve döviz hepsinden %10 kesilecek.TÜRKİYE yok ediliyor hala uyanmadınızmı.
ilk yorumu ben yapayım hayırdır durup durup öyle haberler yapılıyor pahalı hayat. herşey ahali vergiler. ağır para pul malesef
Müjdeniz batsın
Ülkenin durumunu takip eden kimse Bunlara inanarak oy vermez...
bozdur bozdur harca.bu milletin bir onuru var ve onuruyla oynamayın ve kandırmayın ,yeter
hadi ya yüzde 4mü 5 mi . ya ne zamı sür cayıra hepsi otlansın.yazda geldi. zaten herkes sebzeyle besleniyor oda ot, cayırda ot.
SSK 'dan asgari ücretten emekli olan kişinin maaşını hiç dile getirmiyorsunuz,adam 25 yıl prim yatırıyor,bin lira dahi alamıyor,yaşlıya yatalağa bakana bin kusur lira maaş ne güzel adalet bu,diyecek bişey yok herkes neyin ne olduğunu biliyor seçimde hepside boyunun ölçüsünü alırlar.
ne kadar büyük zam....harca harca bitmez...
merak etmeyin verdiği zammı seçimden sonra misliyle alırlar
Memurun maaşını mazota benzine endeksleyin..
Dilenciye sadaka verir gibisiniz... Rüşvet ve lükste dünya sıralamasında ilk sıradayız...
bu hukumeti elestirenleri kiniyorum hepiniz ekonomik olarak zirvedesiniz hukumet hala maaslara zam yapiyor böyle hukumet zor bulunur.
he artıcak artıcak %1500 zam yapılcak maaslara asgari ucrette 10 bin dolar olcakmış memura emekliye dünya turu hediye ediceklermiş birde...%1.5 zamma yarrabbi şükür der bizim millet gene .
nasıl yiyeceğiz bitireceğiz bu paraları şimdiden düşünmeye başladım acaba paris e falan mı gitsek .
bu ne şimdi
işçi ölsün ya zaten
bu sadakayı çocuklarınıza veriniz istemiyoruz
YÜZDE 3,5 VEYA YÜZDE 4 ZAMMI ÇOK GÖRÜP ÇIĞIRTKANLIK YAPMAYIN. SANKİ YÜZDE 60 70 ZAM YAPILMIŞ GİBİ
Zam 0,05 lira mı :)
bunun farkı nerede ayrı bir zam değil normal temmuz ve enflasyon zammı en fazla 55 tl bozdur bozdur harca.
HİSSEDİLEN ENFELASYON ORANI %40-50 GİBİ ARTIŞ %3-4 KENDİM ESNAFIM ARTIŞLAR BU ŞEKİLDE OLDU .EN AZINDAN BENZİN VE DÖVİZDEN ARTIŞI HESAP EDELİM ,EMEKLİNİN PARASI MUM GİBİ ERİMEKTE. ŞU AN 870 TL YE EMEKLİ OLAN ARKADAŞLAR VAR BUMUDUR SOSYAL DEVLET.
Zaminizi alin basiniza calin secim zamanimi geldi akliniz basiniza birinize de oy moy yok
memleketde para bitmiş iflas etmiş ülke...ne parası verecek , herkese avucunu yalattıracak bu ajan bop eş başkanı
Zamma bak be. Toplasan bir pazar parası yapmıyor. Kendileri hamuduyla götürüyor.
Emekliye verilmesi gereken bayram ikramiyesi yoksa oyda yok
siz emekli ile dalga geçmeye devam edin 2000 sonrası ıntıbaklar gerçekleşmedigi sürece yemin olsun bu hukumete oy yok bu sadece benim düşüncem degil etrafımda konuştugum tüm emekli arkadaşların düşüncesi hakkımızı vermeyem kim olursa olsun ıster sag ister sol oy yok buna emin olun emekli için siyaset bitmiştir biz yaşamaya çalışıyoruz
zaten temmuzda zacı zam yapılıyor yenimi bu
akp ortalığı yemliyor, bakalım kaç tane kaz düşecek
kapsamdışı kalan taşeronlar ne zaman kadro alacak.
bağ bağişlamislar ????
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