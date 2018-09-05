Türkiye'nin '50 Güçlü Kadın' CEO’su belli oldu! İşte o liste

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4 kadın CEO’nun yer aldığı ve P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun moderetörlüğünde yapılan ‘Liderler Oturumu’nun ardından ise 50 Güçlü Kadın CEO’ya ödülleri verildi. İşte ödül alan isimler: