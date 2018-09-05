Türkiye'nin '50 Güçlü Kadın' CEO’su belli oldu! İşte o liste

CEO Club çatısı altında düzenlenen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti.
50 Güçlü Kadın CEO zirvede bir araya geldi
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4 kadın CEO’nun yer aldığı ve P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun moderetörlüğünde yapılan ‘Liderler Oturumu’nun ardından ise 50 Güçlü Kadın CEO’ya ödülleri verildi. İşte ödül alan isimler:
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Aylin Somersan Coqui (Allianz Türkiye CEO'su)
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Pınar Abay (ING Bank Türkiye Genel Müdürü)
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Ebru Dorman (MV Holding CEO'su)
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Ela Çubukçu (Brightstar Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Genel Müdürü)
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Özlem Fidancı (Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO'su)
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Demet İkiler (WPP Türkiye CEO'su)
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Gamze Çuhadaroğlu (Danone Türkiye Entegrasyonu ve Danone Su Genel Müdürü)
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Seba Gacemer (Sinpaş GYO Genel Müdürü)
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Canan Özsoy (GE Türkiye CEO'su)
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Burçin Ressamoğlu (Sodexo Türkiye Genel Müdürü)
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Nevra Özhatay (Çimsa Genel Müdürü)
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Filiz Akdede(HP Türkiye Genel Müdürü)
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Elif Çapçı (Beymen Mağazacılık Genel Müdürü)
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Defne Tozan (IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü)
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Serra Akçaoğlu (Citibank Genel Müdürü)
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Damla Birol(Türk Tuborg CEO)
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Arzu Aslan Kesimer (Tat Gıda A.Ş Genel Müdürü)
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Oya Şener (Fiba Perakende Grup Başkanı)
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Elif Aral (Pfizer Türkiye Genel Müdürü)
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Elif Çelik (Eczacıbaşı Topluluğu Sağlık Grubu Başkanı)
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Dilber Bıçakçı (Creditwest Faktoring A.Ş Genel Müdürü)
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Jaklin Güner (Vakko CEO'su)
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Yeşim Pınar Kitapçı (Koç Finans Genel Müdürü)
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Güldem Berkman (Amgen ve Mustafa Nevzat Türkiye Genel Müdürü)
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Işıl Hasdemir (NCR Türkiye Genel Müdürü)
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Fidan Sevilmiş (Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş Genel Müdürü)
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Maria Fernanda Prado (Janssen Türkiye Genel Müdürü)
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Gülsevin Çipli (Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü)
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Evrim Hizaler(Adel Kalemcilik Genel Müdürü)
31 / 50
Selda Bağdat Bahadır(Fujitsu Türkiye Genel Müdürü)
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Pelin Lokmanhekim (Alease Genel Müdürü)
33 / 50
Gamze Yüceland (Takeda Türkiye Genel Müdürü)
34 / 50
Özge Yılmaz (Fiba Faktoring Genel Müdürü)
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Zeynep Selgur (Sportive Genel Müdürü)
36 / 50
Şebnem Girgin (Gilead Sciences İlaç Türkiye Genel Müdürü)
37 / 50
Nergis Ayvaz (QNB Finansfaktoring CEO)
38 / 50
Nilüfer Günhan (ALJ Finans)
39 / 50
Ece Kaşıkçı (BMS Türkiye Genel Müdürü)
40 / 50
Funda Gücer (Meda Türkiye Genel Müdürü)
41 / 50
Melike Karaman (Protel CEO)
42 / 50
Tülay Doğrular (Teleperformance Türkiye CEO'su)
43 / 50
Filiz Balçay (Chiesi Türkiye Genel Müdürü)
44 / 50
Feyza Narlı (Manpower Türkiye Genel Müdürü)
45 / 50
Bahar Özürün (Global Restoran Yatırımları A.Ş Genel Müdürü)
46 / 50
Selnur Güzel (CPP Türkiye Genel Müdürü)
47 / 50
Gülay Güner (Yatırım Finansal Kiralama Genel Müdürü)
48 / 50
Banu Güney Arıduru(Little Caesars Genel Müdürü)
49 / 50
Beril Koparal (Zade Vital Genel Müdürü)
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Özlem Özüner (Euler Hermes Türkiye CEO'su)
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