FİNANS

Türkiye'nin '50 Güçlü Kadın' CEO’su belli oldu! İşte o liste

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarının konuşmacı olarak katıldığı ve ödüllendirildiği ’50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’ Conrad Otel’de gerçekleştirildi.

CEO Club çatısı altında düzenlenen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti.

50 Güçlü Kadın CEO zirvede bir araya geldi

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4 kadın CEO’nun yer aldığı ve P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun moderetörlüğünde yapılan ‘Liderler Oturumu’nun ardından ise 50 Güçlü Kadın CEO’ya ödülleri verildi. İşte ödül alan isimler:
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Aylin Somersan Coqui (Allianz Türkiye CEO'su)
3 / 50

Pınar Abay (ING Bank Türkiye Genel Müdürü)
4 / 50

Ebru Dorman (MV Holding CEO'su)
5 / 50

Ela Çubukçu (Brightstar Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Genel Müdürü)
6 / 50

Özlem Fidancı (Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO'su)
7 / 50

Demet İkiler (WPP Türkiye CEO'su)
8 / 50

Gamze Çuhadaroğlu (Danone Türkiye Entegrasyonu ve Danone Su Genel Müdürü)
9 / 50

Seba Gacemer (Sinpaş GYO Genel Müdürü)
10 / 50

Canan Özsoy (GE Türkiye CEO'su)
11 / 50

Burçin Ressamoğlu (Sodexo Türkiye Genel Müdürü)
12 / 50

Nevra Özhatay (Çimsa Genel Müdürü)
13 / 50

Filiz Akdede(HP Türkiye Genel Müdürü)
14 / 50

Elif Çapçı (Beymen Mağazacılık Genel Müdürü)
15 / 50

Defne Tozan (IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü)
16 / 50

Serra Akçaoğlu (Citibank Genel Müdürü)
17 / 50

Damla Birol(Türk Tuborg CEO)
18 / 50

Arzu Aslan Kesimer (Tat Gıda A.Ş Genel Müdürü)
19 / 50

Oya Şener (Fiba Perakende Grup Başkanı)
20 / 50

Elif Aral (Pfizer Türkiye Genel Müdürü)
21 / 50

Elif Çelik (Eczacıbaşı Topluluğu Sağlık Grubu Başkanı)
22 / 50

Dilber Bıçakçı (Creditwest Faktoring A.Ş Genel Müdürü)
23 / 50

Jaklin Güner (Vakko CEO'su)
24 / 50

Yeşim Pınar Kitapçı (Koç Finans Genel Müdürü)
25 / 50

Güldem Berkman (Amgen ve Mustafa Nevzat Türkiye Genel Müdürü)
26 / 50

Işıl Hasdemir (NCR Türkiye Genel Müdürü)
27 / 50

Fidan Sevilmiş (Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş Genel Müdürü)
28 / 50

Maria Fernanda Prado (Janssen Türkiye Genel Müdürü)
29 / 50

Gülsevin Çipli (Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü)
30 / 50

Evrim Hizaler(Adel Kalemcilik Genel Müdürü)
31 / 50

Selda Bağdat Bahadır(Fujitsu Türkiye Genel Müdürü)
32 / 50

Pelin Lokmanhekim (Alease Genel Müdürü)
33 / 50

Gamze Yüceland (Takeda Türkiye Genel Müdürü)
34 / 50

Özge Yılmaz (Fiba Faktoring Genel Müdürü)
35 / 50

Zeynep Selgur (Sportive Genel Müdürü)
36 / 50

Şebnem Girgin (Gilead Sciences İlaç Türkiye Genel Müdürü)
37 / 50

Nergis Ayvaz (QNB Finansfaktoring CEO)
38 / 50

Nilüfer Günhan (ALJ Finans)
39 / 50

Ece Kaşıkçı (BMS Türkiye Genel Müdürü)
40 / 50

Funda Gücer (Meda Türkiye Genel Müdürü)
41 / 50

Melike Karaman (Protel CEO)
42 / 50

Tülay Doğrular (Teleperformance Türkiye CEO'su)
43 / 50

Filiz Balçay (Chiesi Türkiye Genel Müdürü)
44 / 50

Feyza Narlı (Manpower Türkiye Genel Müdürü)
45 / 50

Bahar Özürün (Global Restoran Yatırımları A.Ş Genel Müdürü)
46 / 50

Selnur Güzel (CPP Türkiye Genel Müdürü)
47 / 50

Gülay Güner (Yatırım Finansal Kiralama Genel Müdürü)
48 / 50

Banu Güney Arıduru(Little Caesars Genel Müdürü)
49 / 50

Beril Koparal (Zade Vital Genel Müdürü)
50 / 50

Özlem Özüner (Euler Hermes Türkiye CEO'su)
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Anahtar Kelimeler:
kadın ceo Vodafone capital ekonomist

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