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Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi havadan görüntülendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.06.2018 14:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin gururu olan ilk yerli savaş uçak gemisi Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG L400 Anadolu’nun inşası Sedef Tersanesi’nde hızla devam ediyor.

Türkiye’nin ilk uçak gemisi ‘TCG Anadolu’ havadan görüntülendi. İnşaatı devam eden gemi tamamlandığında 12 F35 savaş uçağı, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip olacak.

Türkiye'nin gururu olacak

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Çok amaçlı Amfibi savaş makinesi, 4 adet LCM çıkarma gemisi, 2 adet LCVP çıkarma aracı, 2 adet RHIB botu, 13 Altay tankı, 27 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) , 6 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT), 48 muhtelif araç, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu kapasiteye sahip olacak. Gemide ayrıca bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor.
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“İnsani Yardım Operasyonları’nda da kullanılabilecek”

“İnsani Yardım Operasyonları’nda da kullanılabilecek”
Montaj ve entegrasyonu Aselsan ve Havelsan tarafından yapılacak olan TCG Anadolu uçak, helikopter ve askeri araçları taşınmasının yanı sıra, insani yardım operasyonlarında da kullanılacak. 5 bin mülteci tahliyesi, 81 konteyner, 5 bin 200 metre kare araç park kapasitesine sahip gemi yakıt ihmali yapmadan Türkiye’den Amerika’ya gidip gelebiliyor. Ayrıca geminin içerisinde hastane, tam teşekküllü iki ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, yanık ünitesi, 32 yatak kapasiteli tıbbi alanlar, diş tedavi odası, karantina ve enfeksiyon odaları da yer alacak. Gemide bin 223 askeri personel görev alacak.
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“Türkiye’nin en büyük askeri gemisi”

“Türkiye’nin en büyük askeri gemisi”
231 metre uzunluğu, 58 metre yüksekliği, 32 metre genişliğinde olan savaş gemisi Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı askeri gemisi olma unvanına sahip. Geminin hakkında bilgi veren Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan: “Türkiye’de şu ana yapılmış olan en büyük askeri gemi. 231 metre boyunda 32 metre genişliğinde 58 metre yüksekliği olan Deniz kuvvetlerimize çok büyük mesafe aldıracak Amfi’bi çıkarma gemisi. Mini bir uçak gemisi. 12 uçak alabiliyor. Tamamen Türk insanın yapmış olduğu güzel bir proje. Mayıs başı gibi yüzdüreceğiz” dedi.
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“Türkiye dünyada 10’uncu devlet olacak”

“Türkiye dünyada 10’uncu devlet olacak”
Geleceğin savaş makinesi olarak öngörülen askeri gemi 9 ülkenin bünyesinde bulunuyor. TCG Anadolu’nun yapımı bittiğinde Türkiye ile bu sayı dünyada 10’a çıkacak. Konuyla ilgili bilgi veren Metin Kalkavan: “Dünyada artık büyük uçak gemilerinin yerine böyle Amfibi özelliği olan yüzer gemiler, tanklar çıkarabilen çok maksatlı bu gemiler çok revaçta. Türkiye 10’uncu devlet olacak bu gemilere sahip olan. Ve bu bölgede ciddi bir fark oluşturacak. Bu gemi tek yakıtta Amerika’ya gidip gelecek kapasitesi olan kullanım sistemleri olarak kendi etrafında 360 derece dönebilecek sistemleri var” şeklinde konuştu.
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Giderken bile arka kapağı açıp içeriden çıkartma yapabildiğini ifade eden Kalkavan: “İçinden 4 tane yavru gemi çıkacak. Tank, mekanize araçlar taşıyabilen müthiş bir proje. Normal teslim tarihi 2021 Kasım ama biz bunu 30 Ağustos 2020 ile 29 Ekim arasında bir tarihte teslim etmeye çalışıyoruz. Bir milyon 200 bin metre kablo kullanıyor. Yüzlerce Türk insanın ve mühendisin emeğiyle yapılıyor. Yaklaşık 114 bloktan yapıyoruz. Bu havuzda gelecek nisan sonu mayıs başı yüzdüreceğiz. Devasa bir eseri hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
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“Ekonomiye 3-4 milyarlı katkı”

“Ekonomiye 3-4 milyarlı katkı”
Projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük emeği olduğunun altını çizen Kalkavan: “Bu gemi tabi Türkiye’de 2004 yılında başlayan bir milli gemi 'MİLGEM' harekatı var. O projenin devamı. Bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok büyük bir emeği var. Tayyip Bey olmasaydı bu gemiler burada yapılamazdı. Ondan önce dışarıdan Almanya’ya gemiler yapılıyordu.
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Amerika’dan hibe yolu ile geliyordu. Ama insanlar karıştırıyor. Bu gemi de milli gemi. Yerli ile milliyi ayırt etmek lazım. Burada yapıldığı sürece Türk insanı ile Türk Mühendisleri yaptığı sürece buradaki yerlilik oranı yüzde 68’le bitirmeye çalışıyoruz. Ama bu gemi tamamen milli bir gemi. Burada yapılıyor. Dolayısıyla MİLGEM Milli Gemi Projesi ile başlıyor. Bu milli gemi ve kendimiz yapacağız sözüyle en üst noktaya çıkıyor. Sadece burada 2 bin 500 kişiye iş imkanı var. Yan sanayide de istihdam alanı oluşturacak. ” şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
yerli savaş gemisi TCG Anadolu

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