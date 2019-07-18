Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı! İlk sırada bakın neresi var...

5 yıldır yapılan yaşamak ve çalışmak için en iyi kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıralanıyor. İşte o liste...
25- ZONGULDAK
Endeks Puanı: 48,30
24- KONYA
Endeks Puanı: 48,88
23- BOLU
Endeks Puanı: 49,77.
22- MERSİN
Endeks Puanı: 50,09
21- ADANA
Endeks Puanı: 50,23
20- KARABÜK
Endeks Puanı: 50,31
19- ELAZIĞ
Endeks Puanı: 50,53
18- EDİRNE
Endeks Puanı: 50,99
17- MUĞLA
Endeks Puanı: 51,23
16- AYDIN
Endeks Puanı: 51,30
15- BALIKESİR
Endeks Puanı: 51,72
14- KAYSERİ
Endeks Puanı: 52,04
13- SAMSUN
Endeks Puanı: 52,34
12- SAKARYA
Endeks Puanı: 53,35
11- ÇANAKKALE
Endeks Puanı: 53,36
10- TRABZON
Endeks Puanı: 53,38
9- ESKİŞEHİR
Endeks Puanı: 56,84
8- BURSA
Endeks Puanı: 57,13
7- YALOVA
Endeks Puanı: 58,07
6- ANTALYA
Endeks Puanı: 59,1
5- KOCAELİ
Endeks Puanı: 59,98
4- TEKİRDAĞ
Endeks Puanı: 61,46
3- İZMİR
Endeks Puanı: 62,39
2- ANKARA
Endeks Puanı: 66,13
1- İSTANBUL
Endeks Puanı: 68,9
Okuyucu Yorumları 0 yorum