FİNANS

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı! İlk sırada bakın neresi var...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirlerini listeledi. Forbes dergisi yaptığı araştırmayla ortaya çıkarılan listede bakın hangi şehirler yer alıyor!

5 yıldır yapılan yaşamak ve çalışmak için en iyi kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıralanıyor. İşte o liste...

25- ZONGULDAK

25- ZONGULDAK
Endeks Puanı: 48,30

24- KONYA

24- KONYA
Endeks Puanı: 48,88

23- BOLU

23- BOLU
Endeks Puanı: 49,77.

22- MERSİN

22- MERSİN
Endeks Puanı: 50,09

21- ADANA

21- ADANA
Endeks Puanı: 50,23

20- KARABÜK

20- KARABÜK
Endeks Puanı: 50,31

19- ELAZIĞ

19- ELAZIĞ
Endeks Puanı: 50,53

18- EDİRNE

18- EDİRNE
Endeks Puanı: 50,99

17- MUĞLA

17- MUĞLA
Endeks Puanı: 51,23

16- AYDIN

16- AYDIN
Endeks Puanı: 51,30

15- BALIKESİR

15- BALIKESİR
Endeks Puanı: 51,72

14- KAYSERİ

14- KAYSERİ
Endeks Puanı: 52,04

13- SAMSUN

13- SAMSUN
Endeks Puanı: 52,34

12- SAKARYA

12- SAKARYA
Endeks Puanı: 53,35

11- ÇANAKKALE

11- ÇANAKKALE
Endeks Puanı: 53,36

10- TRABZON

10- TRABZON
Endeks Puanı: 53,38

9- ESKİŞEHİR

9- ESKİŞEHİR
Endeks Puanı: 56,84

8- BURSA

8- BURSA
Endeks Puanı: 57,13

7- YALOVA

7- YALOVA
Endeks Puanı: 58,07

6- ANTALYA

6- ANTALYA
Endeks Puanı: 59,1

5- KOCAELİ

5- KOCAELİ
Endeks Puanı: 59,98

4- TEKİRDAĞ

4- TEKİRDAĞ
Endeks Puanı: 61,46

3- İZMİR

3- İZMİR
Endeks Puanı: 62,39

2- ANKARA

2- ANKARA
Endeks Puanı: 66,13

1- İSTANBUL

1- İSTANBUL
Endeks Puanı: 68,9
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Anahtar Kelimeler:
türkiye şehir

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