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Ülkelerde ne kadar bahşiş veriliyor?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.06.2018 16:17 | Son Güncelleme

GoCompare, dünya çapında 25 ülkedeki restoran, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verildiğini araştırdı.

İşte listedeki ülkelerde ortalama verilen bahşiş miktarı şöyle:

Faturaya yansıtan da var, almayan da...

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ABD

ABD
Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında Otel: 2 ila 5 dolar arasında
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ALMANYA

ALMANYA
Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir Taksi: Yüzde 5 ile 10 Otel: 1 ila 2 euro arasında
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AVUSTURYA

AVUSTURYA
Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar
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BELÇİKA

BELÇİKA
Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli Otel: Faturaya yansıtılıyor
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BULGARİSTAN

BULGARİSTAN
Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u Taksi: Tutarı yuvarlama Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar
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ÇEKYA

ÇEKYA
Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur Otel: Yaklaşık 2 dolar
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ÇİN

ÇİN
Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel
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DANİMARKA

DANİMARKA
Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz Otel: 0.16 dolar
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FRANSA

FRANSA
Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında Taksi: Tutarın yüzde 10'u Otel: 1 ila 2 euro arasında
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GÜNEY KORE

GÜNEY KORE
Restoran: İsteğe bağlı Taksi: İsteğinize göre Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır
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HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN
Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında
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HOLLANDA

HOLLANDA
Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir Otel: Birkaç euro verilebilir
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HONG KONG

HONG KONG
Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında
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İNGİLTERE

İNGİLTERE
Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir Otel: 2.65 dolar
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İSPANYA

İSPANYA
Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir
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İSVİÇRE

İSVİÇRE
Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5 Otel: 1 ila 2 dolar arası
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İTALYA

İTALYA
Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz Taksi: En yakın rakama yuvarlama Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir
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JAPONYA

JAPONYA
Restoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur Otel: Bahşiş gerekmez
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MACARİSTAN

MACARİSTAN
MACARİSTAN Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır Taksi: Yüzde 10 Otel: 500 Macar forinti
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MISIR

MISIR
Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir Otel: 1 dolara kadar
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POLONYA

POLONYA
Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir Otel: Gerekli değil
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PORTEKİZ

PORTEKİZ
Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir Otel: 1 ila 2 euro arası
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RUSYA

RUSYA
Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında Taksi: Gerekli değildir Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir
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TÜRKİYE

TÜRKİYE
Restoran: Yüzde 10 ila 15 Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir
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YUNANİSTAN

YUNANİSTAN
Restoran: Gerekli değildir ama nakit ödeme yapılırken bahşiş bırakılabilir Taksi: Gerekli değil ancak sürücüler turistlerden bahşiş bekler Otel: 1 ila 2 euro arasında
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bahsis ulke

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