Ülkelerde ne kadar bahşiş veriliyor?

İşte listedeki ülkelerde ortalama verilen bahşiş miktarı şöyle:

Faturaya yansıtan da var, almayan da...

1 / 25 ABD Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında Otel: 2 ila 5 dolar arasında

2 / 25 ALMANYA Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir Taksi: Yüzde 5 ile 10 Otel: 1 ila 2 euro arasında

3 / 25 AVUSTURYA Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar

4 / 25 BELÇİKA Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli Otel: Faturaya yansıtılıyor

5 / 25 BULGARİSTAN Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u Taksi: Tutarı yuvarlama Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar

6 / 25 ÇEKYA Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur Otel: Yaklaşık 2 dolar

7 / 25 ÇİN Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel

8 / 25 DANİMARKA Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz Otel: 0.16 dolar

9 / 25 FRANSA Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında Taksi: Tutarın yüzde 10'u Otel: 1 ila 2 euro arasında

10 / 25 GÜNEY KORE Restoran: İsteğe bağlı Taksi: İsteğinize göre Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır

11 / 25 HIRVATİSTAN Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında

12 / 25 HOLLANDA Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir Otel: Birkaç euro verilebilir

13 / 25 HONG KONG Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında

14 / 25 İNGİLTERE Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir Otel: 2.65 dolar

15 / 25 İSPANYA Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir

16 / 25 İSVİÇRE Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5 Otel: 1 ila 2 dolar arası

17 / 25 İTALYA Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz Taksi: En yakın rakama yuvarlama Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir

18 / 25 JAPONYA Restoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur Otel: Bahşiş gerekmez

19 / 25 MACARİSTAN MACARİSTAN Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır Taksi: Yüzde 10 Otel: 500 Macar forinti

20 / 25 MISIR Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir Otel: 1 dolara kadar

21 / 25 POLONYA Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir Otel: Gerekli değil

22 / 25 PORTEKİZ Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir Otel: 1 ila 2 euro arası

23 / 25 RUSYA Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında Taksi: Gerekli değildir Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir

24 / 25 TÜRKİYE Restoran: Yüzde 10 ila 15 Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir