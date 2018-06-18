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Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

Hükümet, seçimlerin ardından sosyal koruma alanlarını güçlendirecek. 2 milyon öğrenciye 12 milyar liralık kredi, burs desteği, dar gelirli vatandaşlara yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak

Hükümet, seçimlerin ardından sosyal koruma alanlarını güçlendirecek:

Destekler artacak

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Sosyal yardım kartı verilen hane sayısı 4 milyona çıkacak ve 40 farklı sosyal yardım uygulanacak.
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6.7 milyonun 8 milyarlık sosyal güvenlik primini devlet karşılamaya devam edecek.
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2 milyon öğrenciye 12 milyar liralık kredi, burs desteği sağlanacak.
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Yaklaşık 1.2 milyon 65 yaş üstü yaşlı, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaş ve yakınlarına yıl sonuna kadar 6 milyar liralık destek sağlanacak.
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Engelli, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destekler artacak.
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İşini kaybeden kadınlara yaklaşık 1 milyar liralık nakdi yardım yapılacak.
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Bu yılın sonuna dar gelirli vatandaşlara yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak.
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2023'e kadar 100 bin sosyal konut yapılacak. Sağlıksız evlerde yaşayan yoksula barınma desteği verilecek.
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Emekli hizmetleri etkinleştirilerek, aylıklarında iyileşme sürecek. Refahtan daha fazla pay almaları sağlanacak.
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Ev kadınlarının sigortalı olması teşvik edilecek. (Takvim)
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sosyal destek seçim kredi burs gelir

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