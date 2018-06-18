Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Hükümet, seçimlerin ardından sosyal koruma alanlarını güçlendirecek:
Destekler artacak
1 / 10
Sosyal yardım kartı verilen hane sayısı 4 milyona çıkacak ve 40 farklı sosyal yardım uygulanacak.
2 / 10
6.7 milyonun 8 milyarlık sosyal güvenlik primini devlet karşılamaya devam edecek.
3 / 10
2 milyon öğrenciye 12 milyar liralık kredi, burs desteği sağlanacak.
4 / 10
Yaklaşık 1.2 milyon 65 yaş üstü yaşlı, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaş ve yakınlarına yıl sonuna kadar 6 milyar liralık destek sağlanacak.
5 / 10
Engelli, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destekler artacak.
6 / 10
İşini kaybeden kadınlara yaklaşık 1 milyar liralık nakdi yardım yapılacak.
7 / 10
Bu yılın sonuna dar gelirli vatandaşlara yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak.
8 / 10
2023'e kadar 100 bin sosyal konut yapılacak. Sağlıksız evlerde yaşayan yoksula barınma desteği verilecek.
9 / 10
Emekli hizmetleri etkinleştirilerek, aylıklarında iyileşme sürecek. Refahtan daha fazla pay almaları sağlanacak.
10 / 10
Ev kadınlarının sigortalı olması teşvik edilecek. (Takvim)
Okuyucu Yorumları 0 yorum