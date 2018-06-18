Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

2 milyon öğrenciye 12 milyar liralık kredi, burs desteği sağlanacak.

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Yaklaşık 1.2 milyon 65 yaş üstü yaşlı, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaş ve yakınlarına yıl sonuna kadar 6 milyar liralık destek sağlanacak.