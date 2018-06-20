Yaprağı meyvesinden 10 kat değerli

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplanan asma yapraklarının kilogramı yaklaşık 5 liradan satılırken Kastamonu'nun Tosya ilçesine özgü Kahta türü üzüm yaprağının 20 liradan alıcı bulması, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Alabilmek için rezervasyon yaptırıyorlar

1 / 9 Tosya Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İhsan Koçgözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her yıl 80-100 ton civarında üzüm yaprağı üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

2 / 9 Birçok çiftçinin aileden kalan üzüm bağlarında üretim yaptığını anlatan Koçgözlü, ilçede yaklaşık 7 bin dekar bağ bulunduğunu belirtti.

3 / 9 Üzüm yapraklarının kendine özgü lezzeti olduğuna işaret eden Koçgözlü, "Kadifemsi şeklinin yanı sıra pişirmesi ve yemesi kendine özgü olan Tosya yaprağı, lezzetiyle ön plana çıkıyor. Birçok yaprak türü 5 liradan alıcı bulurken Tosya yaprağı 20 liradan satılıyor. Üzümünün kilogramı ise 2 liradan satılıyor" dedi.

4 / 9 Satış için rezervasyon yapıyorlar Koçgözlü, sezon başlamadan taleplerin gelmeye başladığına dikkati çekerek, "Tosya yaprağının talebine yetişemiyoruz. Telefonla arıyorlar, kaç kilo yaprak istiyorlarsa taleplerini bildiriyorlar. Pazarda satmaya kalmıyor. Gelip söyleyenler ya da telefonla arayanlara yaprağımızı gönderiyoruz." diye konuştu.

5 / 9 Aşağıkayı köyünde üzüm bağı bulunan Hasan Şen de "Bu üzümün özelliği kışın uzun süre saklanabilmesidir. Neredeyse nisan ayına kadar özelliğini koruyarak saklanabiliyor." ifadesini kullandı.

6 / 9 Kahta üzümünün iki çeşit yaprağı bulunduğunu dile getiren Şen, "Birinde parça ve dilim çok olduğu için sarması zordur. Diğeri ise sarma yaprağıdır. Çok dilimli değildir ve filize en yakın olandır. Kadifemsi, taze ve yumuşaktır." dedi.

7 / 9 Üzümün yeterli para etmediğini belirten Şen, "Yaprağı üzüme göre daha fazla para ediyor. Biz de bu nedenle yaprak üretimine yoğunlaşıyoruz." diye konuştu.AA

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