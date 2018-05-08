FİNANS

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

Hükümetin üç ayda bir 797 lira olan yaşlılık aylığının bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemesi on binlerce vatandaşın yüzünü güldürecek.

Hükümetin yaşlılık aylıklarının iki kat artırılmasına yönelik düzenlemesi, 65 yaş üstündeki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki 618 bin 162 vatandaşın yüzünü güldürecek.

618 bin kişinin yüzü gülecek

1 / 7

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, halk arasında "yaşlılık maaşı" ya da "65 yaş aylığı" olarak adlandırılan uygulama çerçevesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yaşlılara üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri toplam 797 liradan bin 500 liraya yükselecek.
2 / 7

Düzenlemeden halen "65 yaş aylığı" alan 618 bin 162 vatandaş yararlanacak.
3 / 7

2022 sayılı Kanun çerçevesinde 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki yaşlılara sağlanan destek kapsamında 2017 yılı sonu itibarıyla Bakanlıkça yapılan toplam ödeme miktarı ise 1 milyar 766 milyon 300 bin liraya ulaştı.
4 / 7

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor.
5 / 7

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.
6 / 7

Aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanıyor, hak sahipleri başvurularını takip eden ay başı itibarıyla maaş ödemelerini almaya başlayabiliyor.
7 / 7

Yanlış gelir beyanı, usulsüzlük, sahtecilik gibi durumlarda 65 aylığı hemen kesiliyor ve yasa çerçevesinde yersiz veya fazla ödenen tutarlara yönelik takip ve tahsil işlemleri yapılıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaşlılık maaşı düzenleme

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Dolar ne kadar? 8 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar ne kadar? 8 Mayıs 2018 dolar kuru

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

ABD petrolü ve dolar akaryakıtı vurdu! Benzine zam geliyor

ABD petrolü ve dolar akaryakıtı vurdu! Benzine zam geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrenciler hurdalardan iki bin liraya otomobil yaptı

Öğrenciler hurdalardan iki bin liraya otomobil yaptı

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

ODTÜ'lü Aslı, kuşkonmaz üreticisi oldu

ODTÜ'lü Aslı, kuşkonmaz üreticisi oldu

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

Antalya'da yayın balığının seri üretimine başlandı

Antalya'da yayın balığının seri üretimine başlandı

10 adımda borçlardan kurtulma yolu

10 adımda borçlardan kurtulma yolu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.