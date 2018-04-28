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Yemek kartı komisyonunda taraflar anlaştı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.04.2018 11:39 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası'nın yemek kartlarındaki yüksek komisyonlara karşı yürüttüğü çalışma sonuç verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında yapılan çalıştayda komisyon oranlarında yüzde 4,5 tavan sınırında anlaşma sağlandı.

Tavan sınırda anlaşma sağlandı

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda bir araya gelen tarafların, yemek kartları komisyon oranlarına tavan sınırı getirilmesi konusunda uzlaşmaya varmasının çok önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.
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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO’nun yemek kartlarındaki yüksek oranlı komisyonlara karşı yürüttüğü çalışmanın sonuç verdiğini söyledi.
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ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nda uzlaşmasının çok başarılı bir gelişme olduğunu kaydetti.
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Baran, “10 milyar liraya yaklaşan yemek kartı pazarında, yüksek oranlı komisyonlar nedeniyle sıkıntılar yaşanıyordu. İstanbul Ticaret Odası ve ATO olarak da Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitemizin yürüttüğü çalışmayla yemek kartlarında uygulanan komisyonlara yüzde 4,5 tavan sınırının getirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Yiyecek içecek sektörünün üzerinden yük kalktı” dedi.
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Yemek kartlarındaki yüksek oranlı komisyonların Ankara’daki yaklaşık 14 bin, Türkiye genelinde de 110 bin firmayı ilgilendirdiğini hatırlatan Baran, sektör adına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel ve emeği geçen tüm taraflara teşekkür etti.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya, ATO’yu temsilen Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Yunus Demirci, Başkan Yardımcısı Gürbüz Bekiş ve aynı komiteden Meclis Üyesi Abdulbekir Yılmaz katıldı.
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Anahtar Kelimeler:
yemek kartı komisyon

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