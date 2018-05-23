Yoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyor

Buna göre, ilk kez, ikiz, üçüz gibi "çoklu doğum" sonucu dünyaya gelen çocukları bulunan ihtiyaç sahibi aileler için yardım programı başlatılacak. Şartlı Eğitim Yardımı'ndan yararlanan ve başarılı olan öğrencilere ek nakdi destek sağlanacak

İlk bine giren 5 bin lira alacak

1 / 13 AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya başkanlığında dün gerçekleştirilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu toplantısında ihtiyaç sahibi aileler, başarılı öğrenciler, kurum bakımında yetişen gençlerle güvenlik korucuları için yeni destek programları karara bağlandı.

2 / 13 Bu kapsamda, ikiz, üçüz, dördüz gibi çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukları bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin sorunlarına kulak veren Bakanlık, bu durumdaki aileler için ilk kez "Muhtaç Ailelere Çoklu Doğum Yardımı" programını başlatacak.

3 / 13 Yardım programından 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan ihtiyaç sahibi aileler faydalanabilecek. Bu durumdaki ailelerin çoklu doğum sonucunda dünyaya gelen (iki ve üzeri) çocukları için çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapılacak.

4 / 13 Çocuklar 4 yaşına gelinceye kadar sürecek bu yardım, ailelere Sağlık Bakanlığı çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan aşıları süresi içinde yaptırmaları şartıyla verilecek.

5 / 13 Kurum bakımında yetişen gençlere "sosyal" destek Bakanlık, ayrıca devlet koruması altında kuruluşlarda yetişen gençler için "Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençlerin Sosyal Yönden Desteklenmesi Projesi"ni de hayata geçirecek.

6 / 13 Projeyle, kuruluş bakımından ayrılan gençlerin barınma ve yemek ihtiyaçları bir yıl süreyle Bakanlık tarafından karşılanacak. Destek, gençlerin uzun vadeli iş kollarına tabi bir işte istihdam edilmesinden bir ay sonra sonlandırılacak.

7 / 13 Bu destekten yararlanmak isteyen gençlerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor.

8 / 13 İlk bine girenlere bir defaya mahsus 5 bin lira Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2013'ten itibaren uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı geliştiriliyor. Bu kapsamda, ŞEY'den yararlanan başarılı öğrenciler nakdi olarak desteklenecek.

9 / 13 Ortaöğretimin ilk dönemi için Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ortaöğretime geçiş sınavlarında, illerinde ilk yüze giren, diğer dönemler içinse okul başarı puanı 85 ve üzeri olan erkek öğrencilere aylık 500 lira, kız öğrencilere ise aylık 600 lira nakdi destek verilecek.

10 / 13 Ayrıca ŞEY'den yararlanan öğrenciler üniversiteye giriş sınavında herhangi bir puan türünde Türkiye genelinde ilk bine girme başarısı gösterirlerse bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek alacak.

11 / 13 Güvenlik korucularına destek Güvenlik korucularının aileleri Şartlı Nakit Transferleri kapsamında yürütülen programlardan faydalanabilecek.

12 / 13 Düzenlemeyle güvenlik korucularının çocuklarının eğitimlerine devam etmesine katkı sağlanacak.