FİNANS

Yoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.05.2018 17:25 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya başkanlığındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu toplantısında ihtiyaç sahibi aileler, gençler ve güvenlik korucuları için verilecek yeni destekler karara bağlandı.

Buna göre, ilk kez, ikiz, üçüz gibi "çoklu doğum" sonucu dünyaya gelen çocukları bulunan ihtiyaç sahibi aileler için yardım programı başlatılacak. Şartlı Eğitim Yardımı'ndan yararlanan ve başarılı olan öğrencilere ek nakdi destek sağlanacak

İlk bine giren 5 bin lira alacak

1 / 13

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya başkanlığında dün gerçekleştirilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu toplantısında ihtiyaç sahibi aileler, başarılı öğrenciler, kurum bakımında yetişen gençlerle güvenlik korucuları için yeni destek programları karara bağlandı.
2 / 13

Bu kapsamda, ikiz, üçüz, dördüz gibi çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukları bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin sorunlarına kulak veren Bakanlık, bu durumdaki aileler için ilk kez "Muhtaç Ailelere Çoklu Doğum Yardımı" programını başlatacak.
3 / 13

Yardım programından 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan ihtiyaç sahibi aileler faydalanabilecek. Bu durumdaki ailelerin çoklu doğum sonucunda dünyaya gelen (iki ve üzeri) çocukları için çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapılacak.
4 / 13

Çocuklar 4 yaşına gelinceye kadar sürecek bu yardım, ailelere Sağlık Bakanlığı çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan aşıları süresi içinde yaptırmaları şartıyla verilecek.
5 / 13

Kurum bakımında yetişen gençlere "sosyal" destek

Kurum bakımında yetişen gençlere "sosyal" destek
Bakanlık, ayrıca devlet koruması altında kuruluşlarda yetişen gençler için "Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençlerin Sosyal Yönden Desteklenmesi Projesi"ni de hayata geçirecek.
6 / 13

Projeyle, kuruluş bakımından ayrılan gençlerin barınma ve yemek ihtiyaçları bir yıl süreyle Bakanlık tarafından karşılanacak. Destek, gençlerin uzun vadeli iş kollarına tabi bir işte istihdam edilmesinden bir ay sonra sonlandırılacak.
7 / 13

Bu destekten yararlanmak isteyen gençlerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor.
8 / 13

İlk bine girenlere bir defaya mahsus 5 bin lira

İlk bine girenlere bir defaya mahsus 5 bin lira
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2013'ten itibaren uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı geliştiriliyor. Bu kapsamda, ŞEY'den yararlanan başarılı öğrenciler nakdi olarak desteklenecek.
9 / 13

Ortaöğretimin ilk dönemi için Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ortaöğretime geçiş sınavlarında, illerinde ilk yüze giren, diğer dönemler içinse okul başarı puanı 85 ve üzeri olan erkek öğrencilere aylık 500 lira, kız öğrencilere ise aylık 600 lira nakdi destek verilecek.
10 / 13

Ayrıca ŞEY'den yararlanan öğrenciler üniversiteye giriş sınavında herhangi bir puan türünde Türkiye genelinde ilk bine girme başarısı gösterirlerse bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek alacak.
11 / 13

Güvenlik korucularına destek

Güvenlik korucularına destek
Güvenlik korucularının aileleri Şartlı Nakit Transferleri kapsamında yürütülen programlardan faydalanabilecek.
12 / 13

Düzenlemeyle güvenlik korucularının çocuklarının eğitimlerine devam etmesine katkı sağlanacak.
13 / 13

Güvenlik korucularının okul öncesi çağda olan çocukları ve gebelik yaşayan eşlerinin sağlık muayenelerini yaptırmaları teşvik edilecek.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile ve sosyala politikalar bakanı çoklu doğum doğum yardımı

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Commerzbank: Dolar 6 lirayı bulabilir

Commerzbank: Dolar 6 lirayı bulabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burası dünyanın en çok çalışan ülkesi!

Burası dünyanın en çok çalışan ülkesi!

'Rampa çilesi' tünellerle son bulacak

'Rampa çilesi' tünellerle son bulacak

İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe

Kayseri’de ürettiği sülükleri dünyaya pazarlıyor

Kayseri’de ürettiği sülükleri dünyaya pazarlıyor

Köyüne dönen gurbetçi, kuşkonmaz üretimine başladı

Köyüne dönen gurbetçi, kuşkonmaz üretimine başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.