Yumurtası bile pahalı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Hayvan kalitesinin de son yıllarda yükseldiğini, dünyada bulunan 150'nin üzerindeki süs tavuğu ırkının Türkiye'de yetiştirilebildiğini dile getiren Kılıçoğlu, bu hayvanlara yurt dışından yoğun talep geldiğini ifade etti.

Araplardan yoğun talep var!

1 / 4 Kılıçoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de hobi amaçlı süs tavuğu yetiştiriciliğinin son yıllarda geliştiğini, federasyon çatısı altında 40 dernek bulunduğunu, bu derneklerin üye sayısının 5 bini aştığını ifade etti.

2 / 4 Hayvan kalitesinin de son yıllarda yükseldiğini, dünyada bulunan 150'nin üzerindeki süs tavuğu ırkının Türkiye'de yetiştirilebildiğini dile getiren Kılıçoğlu, bu hayvanlara yurt dışından yoğun talep geldiğini ifade etti.

3 / 4 Süs tavuğunda dış ticaret için mevzuat düzenlemesi bulunmadığını, bu nedenle ihracat veya ithalatının yapılamadığını kaydeden Kılıçoğlu, şu bilgileri verdi: "Son yıllarda Arap ülkelerinden gelen talep nedeniyle özellikle Suriye, İran ve Irak uyruklular, bavul ticareti yoluyla götürdükleri süs tavuklarını Dubai'de yüksek fiyatlara satıyor. Canlı süs hayvanlarının giriş ve çıkışıyla ilgili mevzuat olmadığı için normal yollarla ithalatı ihracatı yapılamıyor. Bu eksikliği gidermek üzere federasyon olarak bir mevzuat taslağı hazırladık. Tarım ve Orman Bakanlığına sunduk. Seçim nedeniyle ara verilen çalışmaların yakın zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. Mevzuatın tamamlanmasıyla süs tavuğundan önemli bir ihracat geliri elde edebileceğiz."