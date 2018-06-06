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Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.06.2018 13:44 | Son Güncelleme

İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yaklaşık yüzde 90'lık kısmı tamamlandı

Gelecek sene tamamen hizmete açılması planlanan 433 kilometrelik otoyol için şu ana kadar 30 milyar 58 milyon liralık yatırım yapıldı

O süre 6 saat kısalacak

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AA muhabirinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirmek üzere 6 bin 421 personel ve bin 570 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.
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İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğundaki projede son 16 viyadük kaldı.
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Proje, Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağı'ndan 2,5 kilometre sonra bir köprülü kavşakla (2x5 şeritli) başlayarak İzmir Çevre Yolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda son buluyor.
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30 milyar 58 milyon lira harcama yapıldı

30 milyar 58 milyon lira harcama yapıldı
Projede özel şirket tarafından 6 milyar 23 milyon dolarlık yatırım yapılırken Karayolları Genel Müdürlüğü de kamulaştırma çalışmalarına 2 milyar 353 milyon lira harcama yaptı.
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Dev projeye bugüne kadar toplamda 30 milyar 58 milyon lira yatırım yapıldı.
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Manisa Saruhanlı'dan İzmir Kemalpaşa'ya kadar olan 50 kilometre ve Balıkesir bölgesinde iki kavşak arası 30 kilometrelik bölüm olmak üzere toplam 80 kilometreyle 16 viyadükte devam eden çalışmaların da tamamlanarak otoyolun 2019 yılı sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.
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Bursa-Balıkesir-Kırkağaç, Manisa-İzmir arasındaki kesimlerde de toprak işleri, büyük, küçük sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Gebze-Bursa ve Kemalpaşa ayırımı-İzmir arasındaki toplam 98 kilometrelik otoyol ile 16 kilometrelik bağlantı yolunun hizmete açıldığı projenin inşaatında ise yüzde 90 oranında fiziksel gerçekleşme sağlandı.
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Tünel ve köprüler

Tünel ve köprüler
Proje kapsamında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü 1 Temmuz 2016 tarihinde trafiğe açıldı. Türkiye'deki otoyollar üzerinde "en uzun tünel" unvanına sahip olan Bursa-Yalova arasındaki 7 bin 180 metre uzunluğundaki Orhangazi Tüneli de 21 Nisan 2016'da hizmete girdi.
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Gemlik-Bursa Otoyolu'nda bulunan 2 bin 250 metre Selçukgazi Tüneli'nin 12 Mart 2017, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 3 bin 210 metre uzunluğundaki Belkahve Tüneli'nin 8 Mart 2017'de hizmete alındığı projede 253 metre uzunluğundaki Kuzey Yaklaşım Viyadüğü ile bin 380 metre uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadüğü de 1 Temmuz 2016 tarihinde tamamlandı.
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Projede Gebze-Bursa arasında 12, Susurluk-Balıkesir-Kırkağaç arasında 6, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasında ise 2 olmak üzere toplam 20 viyadük tamamlandı. Bursa-Manisa arasındaki 16 viyadükte ise çalışmalar devam ediyor.
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Otoyolun, hizmete girdiğinde İstanbul ile İzmir arasındaki mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 kilometre kısaltarak ortalama 8-10 saatlik ulaşım süresini 3-3,5 saate indirmesi bekleniyor.
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Otoyolun tamamlanmasıyla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Bursa gibi illerin birbiriyle daha yüksek seviyede ticari ve ekonomik ilişkiler kurmasına destek olması bekleniyor.
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Havadan çekilen görüntü ve fotoğraflar da projenin boyutlarını gözler önüne seriyor.
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Anahtar Kelimeler:
istanbul izmir ulaşım otoyol gebze orhangazi

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Özel sektorun yaptigi ticari bir yol, gayet guzel ve hoş ama fiyati ne kadar olacak Yani 1 otomobilin istanbuldan izmire ulasmasi kac tl olacak ?kusura bakmayin ama beni yol kadar buda ilgilendiriyor
arkadaş 9 saat nedir ya,daha hafta sonu gittim geldim izmire kendi aracımla,maxiumum 6 saat sürüyor,bodruma gidiyorum ben 9-9.bucuk saatte
@dartanyan5435 @dartanyan5435 burda otobüs saatine göre,kendi aracınla 2 saatte varacaksın.herşeyi kafanıza göre yorumlamayın.
@dartanyan5435 burda otobüs saatine göre,kendi aracınla 2 saatte varacaksın.herşeyi kafanıza göre yorumlamayın.
OTOBAN PARASI NE KADAR OLACAK ?
Osmangazi köprüsünden baz alın işte 400 liramı olur 500 liramı olur artıkın @kartal_1976_34
uçakla gitsek daha ucuz ama...
Ücretin ekonomik olması sağlanmalı
bu yaplanları görmeyenin gözüne dizine dursun...
Bu kafayla bu muhalefet yolların bakımını bile yapamaz.
@gokhan_02_53 muhalefet yol yapmaz zaten, yetki için iktidar olmak gerek. söylediğin şeyin ne kadar saçma olduğunu anlaman için önce düşünmen lazım çok zor değil
Helal Olsun Devletimiz Calısıyorr.
muhalefete göre bunlar gereksiz israf zamandan yakıttan sağlanacak tasarrufta gereksiz görülüyor gelirlerse buraları tekrar tarla yapacaklar çünkü hiç yapma vedetmiyor hep yapılanları durdurma kapatma yıkmak vadediyorlar adeta hafriyat şirketi bunlar #Yıkımİttifakı
@tkirik link atsana kardeş hangi vaat KAPATMAK YIKMAK diyor? ahaber mi izledin sen?
2 konuya değinmek istiyorum,sürekli 9 saatlik yol yazıyorsunuz,izmire otobüsle bile 7.30 -8.00 saatte gidiliyorikaldı ki arabayla 6-7 saatte rahatlıkla gidiliyor,neden 9 saat? ikincisi,sürekli istanbul-izmir 3.5 saate iniyor yazıyorsunuz,ama bu otoyol dilovasından başlıyor,istanbuldan dilovasına gitmek 1 saat,böyle abartılı rakamlar verip durmasanız bizde yapılan bu hizmeti alkışlasak,polemk olmasa daha iyi olmaz mı?
Bu yol ihaleleri kimlere veriliyor?en azından paramizi kim kazanıyor onu bilsek
hayırlı olsun yeni mütahit sahibine..
geçişlerden ne kadar alınacak acaba bilgisi olan varmı
olsun yol yaptı Sonra yolunu bulup yolsuzluk yaptı
BU YOLUN ANLAŞMASI DA DOLAR LA MI YAPILDI ACABA...
BU YOLU DEVLET KENDİ YAPSA, ÇOK DAHA DÜŞÜK MALİYET İLE YAPAR, AMA YANDAŞLAR PARA KAZANMASI LAZIM...
@asarpdag yapsa suç yapmasa suç sizede yaranılmıyor arkadaş
benim çilem ekonomi. gitmediğim geçmediğim yol isterse 1 dk.ya insin. otoyol hırsızları.
Şu an 9 saat sürmüyor. Marmara Denizi'ni olduğu gibi doldursan bile de 3.5 saate düşmez. AKP'nin kendi meraklılarına yalan üstüne yalanları.
millet burdan geçtiği zamanki bağırmaları seyret sen acı varmı acaba
Aynı zamanda bu yol ile hayvanların yaşam alanı 2ye bölünmüş olacak. Bu hayvanlar karşıdan karşıya nasıl geçecekler? Hayvan doğal yaşamını düşünen var mı ki?
@abulgur misal bağzı ülkelerde viyadük ayakları sondaj mantığıyla çakılacağı yerdeki ağaçlar sökülerek yapılır ayağın çapı yada eni boyu kadar alan böylece sanki köprü vb yapılar ormanın içinden çıkmış gibi görünür :D:D:D bizim burda şuan yapıyorlar viyadüğün gölgesinin düştüğü bütün ağaçlar infilak :D:D:D
Benim anlamadığım 9 saat nereden çıkıyor ben Büyükçekmeceden her yaz memlekete Bodruma gidiyorum 850 km yol sabah 5 de çıkınca 10 10:30 gibi izmir de (520 km ) 12.30 - 1 e doğru bodruma varıyorum bari 7 saatlik yol 3.30 a düşüyor desinler eyvallah dicem :D
@cptdnz_2015 SEN KAÇ KM HIZLA GIDIYORSUN O YOLU ?
Ne kadar nankor bi halkiz ya adamlar saray yaotilar gozunuzu dizinize dursun.yabanci muteehitlerle anlasip yol yaptilar zamandan tasarruf.bu muhalefet bakimlarini bile yapamaz bu yollarin onun icin bakim cslismalarinida yabancilara 150 sene uygun fiyat karsiligi sat gitsin.elin italyani yesin turk yemesin.nankor bunlar cunku Huuuulloooggg
İzmirden istanbula 3,5 saatte gelceksin gebzeye, gebzeden bakırköyede 3 saat toplam 6,5 saat ediyor !!!
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