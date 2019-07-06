FİNANS

17 yaşındaki genç yaptı! Bir ilk

GUNDEM HABERLERİ  | 06.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

Mardin’de meslek lisesinde makine bölümünde okuyan Muzaffer Emir Muratoğlu (17) harçlıklarını biriktirerek aldığı hurda parçalar ile 5 vitesli benzinli ilk üstü açık otomobilini yaptı. Genç öğrenci, ürettiği aracı sınıf arkadaşlarına göstermek için trafiğe çıkış izni istiyor.

17 yaşındaki genç yaptı! Bir ilk

Mardinli genç Muzaffer Emir Muratoğlu, dedesinin izinden giderek harçlıklarını biriktirip hurda parçaları aldı. Aldığı hurda parçaları ile otomobil yapmaya karar veren Muratoğlu, 5 vitesli araç yaptı. Yaptığı aracı yakınların gösterip tam not alan Muratoğlu, kendini daha da geliştirerek yerli ve milli üretime katkı sunmak istiyor.

Yaptığı çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Muratoğlu, 6 kardeş olduklarını ve erkek kardeşleri ile birlikte babasının torna kaynak dükkanında destek verdiklerini söyledi. Aşırı sıcaklarda kullanmak için aklına araç üretme fikri geldiğini kaydeden Muratoğlu aracı yapmak için harçlık biriktirmeye başladığını söyledi. Muzaffer Emir Muratoğlu, ''Ben meslek lisesi makine bölümünde okuyorum. Buna benzer araçları internette ve bazı alışveriş merkezlerinde gördüm. Araştırdım, Türkiye’de yapılan araçlar değil yurt dışında yapılan araçlar. Ben bunu Türkiye’de üretmek istedim. Okulda makine bölümü beni buna itti. Kaza yapmış motosikletin motoru ve araba parçalarının hurdasından yaptım. Saatte 90 kilometre hız yapıyor. Hidrolik 5 vites ileri. Freni, kornası hız göstergesi, dikiz aynası var'' dedi.

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Okuldaki arkadaşlarına aracını göstermek istediğini ve trafiğe çıkmak istediğini kaydeden Muratoğlu, ''Dedem Münur Muratoğlu 1945 senesinde torna tezgahını yaptı. Bu merakım aslında kandan da geliyor. Hayatta olsa Thomas Edison’u görmeyi çok isterdim. İleride bundan çok daha iyisini üretmek için çalışmalarımı sürdüreceğim'' diye konuştu.

AİLESİNDEN TAM DESTEK

Muzaffer Emir'in ağabeyi Naim Erhan Muratoğlu, kardeşinin çok zeki ve çalışkan olduğunu ifade ederek, ''Baba mesleğini icra ediyoruz, tornacı kaynakçıyız. Kendisini tebrik ediyorum. Kardeşimin mesleğe olan sevgisi ve başarısını tebrik ediyorum. Yerli ve milli üretim yapan firmalarda bu üretime destek vermesini istiyorum. Babamızda bu desteği bize verdiği için çok teşekkür ederim'' diye konuştu.

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Baba Ahmet Muratoğlu ise, evladına kapıları kapatan değil açan bir baba olmak için sonsuz destek verdiğini kaydetti. Baba Ahmet Muratoğlu dede mesleği icra eden bir aile olduklarını ifade ederek, ''Biz ona bunu yap demedik. Dedesinin genleri onda olsa gerek. Başlangıçta haberimiz yoktu. Hevesini kırmak istemedik. Kapıyı kapatan bir baba olmak istemedim. Bu çok basit bir, olay aslında. Aslında imkanlar tanınırsa Türk gençliği Avrupa’ya bile rest çeker. Tarihe baktığımızda ecdadımıza baktığımıza biz kim onlar kim. Biz Mevlanaların, Yavuzların torunuyuz'' şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin otomobil

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