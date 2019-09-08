20 bin fıstık ve akasya maden sahasına dikildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa’da ‘Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı’ dahilinde Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki maden sahasını 20 bin fidanla buluşturdu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, eski maden sahalarını 1 milyon ağaçla yeşillendirerek orman vasfına dönüştürüyor. 2013 yılından itibaren kullanılmayan maden sahalarındaki ağaçlandırma çalışmaları, bölge halkının da takdirini topluyor. Bugüne kadar Bursa’da 5 bin 711 dekar terk edilmiş maden sahasına dikilen fidanlarla her ne kadar öncelik yeni orman kurmak olsa da, yöre halkına ekonomik gelir getirecek ceviz, badem, ıhlamur, defne, tıbbi ve aromatik bitkilere de yer veriliyor. En büyük iyileştirme çalışmalarından olan Orhaneli ilçesindeki ağaçlandırma faaliyetinden sonra Demirtaş Mahallesi'ndeki eski maden sahasına 4 bin adet fıstıkçamı, 16 bin adet ise akasya fidanı dikildi.

Demirtaş'ta 2017 yılında ağaçlandırılan maden sahasını inceleyen Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yapılan maden faaliyetlerinin ardından alanın kendi haline hiçbir zaman terk edilmediğini söyledi. Bölge Müdürü Akın, “Maden izinleri verirken, madencilere bu sahaların tekrar ıslah edilmesi için proje yaptırıyoruz. Mutlaka yeniden ağaçlandırılma yapılıyor. Bu kanunî bir sorumluluktur. Akabinde bu fidanların 15 yıl boyunca bakımını da yapıyoruz. Özellikle aromatik bitkiler olan defne, ıhlamur, kestane, aromatik bitkiler ve arıcılık açısından da akasya ağaçları çok önemli. Bölgemizde bunlar ekonomik önem arz ettiği için özellikle maden sahalarında kullanılmasına özen gösteriyoruz. Her yıl maden faaliyetleri bitiminden sonra maden dairesi ile görüşüp tekrar yapılmayacağı bilgisini aldıktan sonra o yılın ağaçlandırma programına alıyoruz ve çalışmalarımıza başlıyoruz” diye konuştu.