FİNANS

20 bin fıstık ve akasya maden sahasına dikildi

GUNDEM HABERLERİ  | 08.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Türkiye Kazdağları'ndaki maden tartışmalarına odaklanmışken, Bursa’da mermer çıkarılan ocakta işlemler bitirildikten sonra 20 bin akasya ve fıstık fidanı dikildi.

20 bin fıstık ve akasya maden sahasına dikildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa’da ‘Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı’ dahilinde Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki maden sahasını 20 bin fidanla buluşturdu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, eski maden sahalarını 1 milyon ağaçla yeşillendirerek orman vasfına dönüştürüyor. 2013 yılından itibaren kullanılmayan maden sahalarındaki ağaçlandırma çalışmaları, bölge halkının da takdirini topluyor. Bugüne kadar Bursa’da 5 bin 711 dekar terk edilmiş maden sahasına dikilen fidanlarla her ne kadar öncelik yeni orman kurmak olsa da, yöre halkına ekonomik gelir getirecek ceviz, badem, ıhlamur, defne, tıbbi ve aromatik bitkilere de yer veriliyor. En büyük iyileştirme çalışmalarından olan Orhaneli ilçesindeki ağaçlandırma faaliyetinden sonra Demirtaş Mahallesi'ndeki eski maden sahasına 4 bin adet fıstıkçamı, 16 bin adet ise akasya fidanı dikildi.

Demirtaş'ta 2017 yılında ağaçlandırılan maden sahasını inceleyen Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yapılan maden faaliyetlerinin ardından alanın kendi haline hiçbir zaman terk edilmediğini söyledi. Bölge Müdürü Akın, “Maden izinleri verirken, madencilere bu sahaların tekrar ıslah edilmesi için proje yaptırıyoruz. Mutlaka yeniden ağaçlandırılma yapılıyor. Bu kanunî bir sorumluluktur. Akabinde bu fidanların 15 yıl boyunca bakımını da yapıyoruz. Özellikle aromatik bitkiler olan defne, ıhlamur, kestane, aromatik bitkiler ve arıcılık açısından da akasya ağaçları çok önemli. Bölgemizde bunlar ekonomik önem arz ettiği için özellikle maden sahalarında kullanılmasına özen gösteriyoruz. Her yıl maden faaliyetleri bitiminden sonra maden dairesi ile görüşüp tekrar yapılmayacağı bilgisini aldıktan sonra o yılın ağaçlandırma programına alıyoruz ve çalışmalarımıza başlıyoruz” diye konuştu.

'HER YIL DÜZENLİ BAKIMI YAYPILIYOR'

Demirtaş Mahallesi’ndeki maden sahasından hızlı tren hattının alt yapı çalışmaları için malzeme alındığını belirten Bölge Müdürü Yalçın, “80 dönümlük alan, bir süre işletildikten sonra hızlı tren inşaatından çıkan kazı fazlası toprak da buraya getirildi. Biz burayı 2017 yılında teslim aldık ve aynı yıl ağaçlandırdık. Toplam 4 bin adet fıstık çamı, 16 bin adette akasya fidanı ile ağaçlandırdık. Sahamız şu anda 3 yaşına geldi. Her yıl düzenli bakımı yapılıyor. Maden işletmeciliği ile tahrip edilen alan ormana kazandırılmış oldu. İşletme müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl fidanların sağlığı takip ediliyor. Kuruyup kurumadığından, çevrelerindeki otların verdiği zarara kadar her şey inceleniyor. Biyolojik bağımsızlığını tamamen kazanana kadar bunlar muntazaman yapılıyor” dedi.

2013 yılında çalışmalarına başlanan Orhaneli, Gümüşpınar Mahallesi ve Dündar Mahallesi'nde bulunan toplam 5 bin 120 dekar eski maden sahasına bugüne kadar 759 bin karaçam, 156 bin yalancı akasya, 10 bin ıhlamur, 8 bin sofora, bin 600 badem, bin 500 ceviz, 33 bin yabani meyve, 40 bin tıbbi ve aromatik bitki fidanı dikildi. Orhaneli ilçesindeki çalışmalarımızın haricinde Dağyenice Mahallesi'nde 35 dekarlık pasa döküm sahasına 3 bin defne, 2 bin lavanta, adaçayı, biberiye, bin mavi servi ve 500 fıstık çamı fidanı dikildi. Akçalar taş ocağı olarak kullanılan alana 2 bin 300 fıstık çamı ve aralara aromatik ve tıbbî bitki dikildi. Keles’teki taş kömürü maden sahasına 10 bin akasya dikildi. Harmancık, Mustafakemalpaşa, Bilecik, Altıntaş, Mudanya ve diğer alanlarla birlikte toplam 1 milyon 45 bin tane fidan dikildi.

(İHA)

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacakFiyatlar değişti! En az 40 lira olacak
Tam 500 yıldır yapılıyor! İl dışından geliyorlarTam 500 yıldır yapılıyor! İl dışından geliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Maden

En Çok Okunan Haberler

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! Akın ettiler

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! Akın ettiler

Bakan'dan ABD açıklaması: Salı günü netleşecek

Bakan'dan ABD açıklaması: Salı günü netleşecek

Fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

Fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zorunlu deprem sigortası tarifesi değişti! İşte yeni fiyatlar

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Bu fırınlarda 500 yıldır güveç pişiyor! Yemek için il dışından geliyorlar

Tam 500 yıldır yapılıyor! İl dışından geliyorlar

BELTUR'da zam mı geldi? İBB'den son dakika zam açıklaması

İBB'den zam açıklaması!

VakıfBank, bireysel ihtiyaç kredisi faizlerinde yeniden indirime gitti

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına Çetinkaya ve Özbaş atandı

Merkez Bankası'na iki kritik atama

Domatesi bırakıp, ejder meyvesi yetiştirmeye başladı

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.