FİNANS

2000 TL altı alınabilecek telefonlar

GUNDEM HABERLERİ  | 08.06.2019 08:24 | Son Güncelleme

Hemen baştan belirtelim. 2000 TL altı en iyi akıllı telefonlar Haziran ayı listesini oluştururken belli kriterleri göz önünde bulundurduk. Bunlardan en önemlisi telefonların güncel olmasıydı. Yani kalkıp de 2 – 3 senelik modelleri listemize dahil etmedik.

2000 TL altı alınabilecek telefonlar

Günümüzde her bütçeye, her ihtiyaca hitap eden onlarca hatta yüzlerce model bulmak mümkün. Özellikle de Android işletim sistemini kullanan ve orta segmente hitap eden bir model almak istiyorsanız, önünüzde geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. Peki 2000 TL altına satın alabileceğiniz en iyi modeller hangileri? Bu yazımızda Haziran ayında 2000 TL altına satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar listesi ile karşınızdayız.

Bir diğer önemli kriterimiz de modern bir tasarım çizgisi. Listemizdeki tüm modeller çentikli ya da uçtan uca modern tasarımıyla dikkat çeken cihazlar.

Samsung Galaxy A30

Yonga Seti: Exynos 7904
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.4 inç
Kamera: 16MP + 5MP / 16MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1990 TL

galaxy-a30

Xiaomi Redmi Note 7

Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç
Kamera: 48MP + 5MP / 13MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1990 TL

redmi-note-7

Huawei P20 Lite

Yonga Seti: Kirin 659
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 16MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL

huawei-p20-lite

Xiaomi Mi 8 Lite

Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 5MP / 24 MP
Batarya: 3350 mAh
Ortalama Fiyatı: 1930 TL

xiaomi-mi-8-lite

Honor 8X

Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç
Kamera: 20 MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3750 mAh
Ortalama Fiyatı: 1980 TL

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