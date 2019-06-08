2000 TL altı alınabilecek telefonlar

Günümüzde her bütçeye, her ihtiyaca hitap eden onlarca hatta yüzlerce model bulmak mümkün. Özellikle de Android işletim sistemini kullanan ve orta segmente hitap eden bir model almak istiyorsanız, önünüzde geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. Peki 2000 TL altına satın alabileceğiniz en iyi modeller hangileri? Bu yazımızda Haziran ayında 2000 TL altına satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar listesi ile karşınızdayız.

Bir diğer önemli kriterimiz de modern bir tasarım çizgisi. Listemizdeki tüm modeller çentikli ya da uçtan uca modern tasarımıyla dikkat çeken cihazlar.

Samsung Galaxy A30



Yonga Seti: Exynos 7904

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.4 inç

Kamera: 16MP + 5MP / 16MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1990 TL

Xiaomi Redmi Note 7



Yonga Seti: Snapdragon 660

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç

Kamera: 48MP + 5MP / 13MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1990 TL

Huawei P20 Lite



Yonga Seti: Kirin 659

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç

Kamera: 16MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1900 TL